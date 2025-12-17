भारतीयांची आवडती कंपनी आणणार, तुमच्या स्वप्नातील 7 Seater Car; कियाच्या 'या' मॉडेलला थेट टक्कर...

Auto News : भारतामध्ये वाहन खरेदीला मिळणारं प्राधान्य मागील काही वर्षांमध्ये अतिशय झपाट्यानं वाढलं असून, विविध कंपन्या ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवत नवनवीन प्रोडक्ट लाँच करण्याची तयारी करत आहेत. त्यातच सध्या इलेक्ट्रीक वाहनांकडे संपूर्ण जगाचा कल असतानाच भारतीयांच्या आवडीच्या ब्रँडनं अर्थात कार निर्मात्या कंपनीनंसुद्धा या शर्यतीत उडी घेत नवी कार सादर करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळं (Family Car) कुटुंबाला ऐसपैस जागेसह आलिशान आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या वाहनातून प्रवासाची सुविधा देण्याच्या विचारात असणाऱ्यांसाठी ही कार म्हणजे येत्या काळात उत्तम पर्याय ठरणार आहे.
ईव्ही लाँच (EV) करण्याच्या तयारीत असणारी ही कंपनी म्हणजे मारुती सुझुकी. पुढील वर्षामध्ये अर्थात 2026 मध्ये कंपनी e Vitara इलेक्ट्रिक SUVसह इतरही फॅमिली कार लाँच करण्याला प्राधान्य देणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत असणारं कंपनीचं मॉडेल म्हणजे Maruti YMC. भारतात कंपनीकडून लाँच केली जाणारी ही दुसरी इलेक्ट्रीक कार ठरणार असून, भारतीय कुटुंबांना केंद्रस्थानी ठेवूनच तिची आखणी करत ती तयार करण्यात येणार आहे.
कंपनीच्या मुख्य हेतूंनुसार या कारच्या माध्यमातून अर्टिगा (Ertiga ) आणि XL6 च्याही वरच्या श्रेणीत ठेवण्याला प्राधान्य असेल. कारमध्ये पुरेशी आणि ऐसपैस जागा अन् उत्तम फिचर यावर इथं कंपनी अधिक भर देईल.
मारुतीची ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार थेट कियाच्या कॅसेन्स क्लेवीस ईव्हीला (Kia Carens Clavis EV) टक्कर देणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. ईव्ही क्षेत्रात कियानं जोरदार तयारी केली असतानाच आता मारुतीचं आव्हान या कंपनीपुढं असल्यानं येत्या काळात ऑटो क्षेत्रात एक लक्षवेधी चढाओढ पाहायला मिळेल. जिथं कियाचा तंत्रज्ञानावर भर असेल तर, मारुतीकडून ब्रँड व्हॅल्यू, विश्वासार्हता आणि सर्विस नेटवर्कच्या बळावर Auto Market मध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले जातील. सूत्रांच्या माहितीनुसार किंमत आणि कारची सर्विस, मायलेज या गोष्टींवर विशेष लक्ष देत कंपनीकडून ही कार एक उत्तम पर्याय ठरेल.
अद्यापही मारुती सुझुकीकडून या इलेक्ट्रिक MPV च्या लाँचसंदर्भात तारीख किंवा तत्सम माहिती दिलेली नाही. मात्र, माध्यमांमध्ये सुरु असणाऱ्या चर्चांनुसार या कारसाठी ग्राहकांना थोडी जास्त प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 2026 च्या मध्यापासून कारनिर्मितीला अधिकृतरित्या सुरुवात केली जाणार असून, ही कार त्याच 27PL प्लॅटफॉर्मवर तयार केली जाणार आहे, ज्यावर Maruti e Vitara इलेक्ट्रिक SUV सुद्धा तयार केली जाणार आहे. ज्यामुळं मारुतीटचा संपूर्ण कल सध्या ईव्हीकडेच पाहायला मिळत आहे.
ई विटारापर्यंतच Maruti YMC मध्येसुद्धा बॅटरीचे पर्याय दिले जाणार असून, यामध्ये 49kWh ते 61kWh पर्यंतची बॅटरी दिली जाण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय लहान बॅटरी पॅकसोबत ही कार साधारण 343 किमी इतकी रेंज देते. तर, मोठ्या बॅटरीपॅकसह ही कार 543 किमी पर्यंतचं मायलेज देऊ शकेल असं जाणकारांचं मत आहे. फक्त ईव्हीच नव्हे तर मारुतीकडून भारतात झपाट्यानं चार्जिंग स्टेशनची संख्यासुद्धा वाढवत आहे. त्यामुळं ही कार एक वेगळाच अनुभव देऊन जाईल अशी अनेकांचीच अपेक्षा असून, अनेकांच्या स्वप्नातली फॅमिली कार, हीच असू शकते असं म्हणायला हरकत नाही.