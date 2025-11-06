English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
चला भुर्रsss! EMI ची चिंता नको; एकहाती रक्कम देता येईल इतक्या स्वस्त दरात मिळतेय 'ही' किफायतशीर कार

Auto News : 33 किमी मायलेज अन्, 47 लाख ग्राहकांची थेट पसंती... चार- पाच जणांच्या कुटुंबांसाठी ही आहे उत्तम आणि खिशाला परवडणारी कार... जो-तो याच कारला का देतोय पसंती?   

सायली पाटील | Updated: Nov 6, 2025, 02:50 PM IST
चला भुर्रsss! EMI ची चिंता नको; एकहाती रक्कम देता येईल इतक्या स्वस्त दरात मिळतेय 'ही' किफायतशीर कार
Auto news Maruti Alto petrol CNG price features best budget car

Auto News : कार खरेदी ही उच्चभ्रूंसाठी त्यांच्या आलिशान राहणीमानाचं प्रतीक असली तरीही मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी मात्र ही एक मोठी गुंतवणूक असते. कुटुंबासाठी, आपल्या माणसांसाठी केलेली एक मोठी गुंतवणूक. यामध्ये Saving म्हणून जमवलेले पैसे खर्च होतात, या कारशी अनेकांच्या भावनाही जोडलेल्या असतात. अशीच एक कार मागील बऱ्यात काळापासून मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या पसंतीस उतरत असून, जवळपास 47 लाखांहून अधिक ग्राहकांनी कारच्या या मॉडेलला पसंती दिली आहे. एका अर्थी ग्राहकांनी कार निर्मात्या कंपनीवरही प्रचंड विश्वास ठेवला आहे असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. 

कोणत्या कंपनीची आहे 'ही' कार?

उत्तम मायलेज आणि किमान खर्चाच येणाऱ्या, आकारानं अतिशय कॉम्पॅक्ट असणाऱ्या अशा या कारची निर्मिती मारुतीकडून करण्यात येते. (Maruti Cars) गेल्या 43 वर्षांमध्ये या कंपनीनं एकट्या भारतात 3 कोटींहून अधिक कारची विक्री केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय ठरतेय ती म्हणजे मारुती अल्टो के10 (Maruti Alto K10). मारुती 800 कारची निर्मिती बंद झाल्यानंतर ऑल्टोनं प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. 2000 या वर्षी लाँच झालेल्या या कारचे आतापर्यंत 47 लाख युनिट विकले गेले असून, ओमनी आणि मारुती 800 नंतर 10 लाखांहून अधिक युनिटची विक्री होणारं अल्टो हे मारुतीचं तिसरं मॉडेल आहे. सध्या ही कार 1.0 लीटर इंजिनमध्ये उपलब्ध असून, तिची प्राथमिक किंमत आहे 3.70 लाख रुपये. त्यामुळं अनेकांसाठी कर्ज न काढता, अगदी एकहाती रक्कम भरूनही ही कार खरेदी करता येणं शक्य आहे. आनंदाची बाब म्हणजे 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या जीएसटी नियम बदलांपर्यंत ही कार मारुतिची सर्वात स्वस्त कार होती. मात्र, आता एसप्रेसो ही मारुतिची स्वस्त कार ठरत असून, ती 3.50 लाख रुपयांत उपलब्ध आहे. 

इंजिन आणि परफॉर्मन्स.... 

मारुती अल्टो के10 ला 1.0 लीटरचं इंजिन असून, त्यातून 65.71 बीएचपी पॉवर आणि 89 न्यूटन मीटरचा टॉर्क जनरेट होतो. हे इंजिन ऑटोमॅटिक आणि मॅन्युअल गिअरबॉक्सनं जोडला जात असून, कारतं सीएनजी व्हेरिएंटही चर्चेत आहे. नुकतंच या कारमध्ये कंपनीनं सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं 6 एअरबॅग देत एक मोठा बदल केला आहे. ज्यामुळं ती अधिक सुरक्षितही ठरत आहे. 33 किमी प्रतिलीटर इतकं मायलेज देणारी ही कार, लूक, किंमत, लेगरुम अशा अनेक बाबतीत उजवी असल्यानं कारप्रेमी सहजच तिला पसंती देत आहेत हे नक्की!

