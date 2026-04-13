English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
मारुति ब्रेझाचं फेसलिफ्ट वर्जन अन् आरामदायी प्रवासाचा राजेशाही थाट; आकर्षक लूकसह फिचर पाहिले?

Maruti Brezza Facelift: मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणारी आणि आकर्षक फिचरमुळं चर्चेत असणारी मारुति ब्रेझा कार आता एका नव्या रुपात समोर येणार आहे.

सायली पाटील | Updated: Apr 13, 2026, 12:06 PM IST
Maruti Brezza Facelift: भारतात कॉम्पॅक्ट एसयुव्ही कारना सातत्यानं पसंती मिळत असून, ग्राहकांचा प्राधान्यक्रमसुद्धा याच कारच्या कलानं दिसत आहे. अशा या कार निर्मात्या कंपनीकडून सातत्यानं त्यांच्या बहुतांश प्रोडक्टमध्ये बदल केले जात असतानाच ब्रेझासुद्धा या बदलांना अपवाद ठरत नाहीय. लवकरच ही कार काही नवे फिचर आणि बदलांसह सादर केली जाणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Motoroctane च्या माहितीनुसार कारच्या लूकवर नजर टाकल्यास त्यामध्ये फारसे बदल नसतील. मात्र, आधीपेक्षा हा लूक नक्कीच उठावदार असेल. फ्रंट ग्रिलचा नवा लूक, हेडलाईट आणि टेललाईटचे डिझाईन इथं बदलण्यात येतील. तर, कारचं बंपर अधिक आकर्षक केलं जाईल, ज्यामुळं ते स्पोर्टी लूककडे झुकणारं असेल. प्राथमिक अंदाजानुसार या कारला अलॉय व्हीलसुद्धा देण्यात येतील, ज्यामुळं कारचं ओव्हरलूक अधिक स्टायलिश होईल.

Maruti Brezza Facelift चे फिचर पाहून घ्या

फिचरच्या बाबतीत मारुतिची ही कार मनं जिंकेल. या कारमध्ये मोठं टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, 360 डिग्री कॅमेरा देण्यात येईल. तर, सुरक्षिततेला केंद्रस्थानी ठेवत ADAS सारखे फिचरसुद्धा कारमध्ये देण्यात येतील ज्यामुळं ते कॉम्पॅक्ट एसयुव्हीमध्ये तिचं स्थान आणखी बळकट करतील.

कारच्या इंटिरिअरमध्ये कंपनी फारसे बदल करणार नाही. मात्र, सीट अधिक आरामदायी करण्यावर कंपनीचा भर असेल असं सांगण्यात येत आहे. याशिवाय कारच्या डॅशबोर्डमध्ये काही नवे एलिमेंटसुद्धा जोडले जातील. सध्या कंपनी या नव्या फिचरसह कार अधिक प्रिमियम अंदाजात सादर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. ज्यामुळं ग्राहकांना वाहनातून प्रवास करताना मिळणारा अनुभव हा तितकाच उत्तम आणि आनंद द्विगुणित करणारा असेल.

लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे या कारचं इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये बऱ्याच गोष्टी जोडण्यात येतील. ज्यामध्ये अंरबॉडी सीएनजी टँक दिला जाऊ शकतो, शिवाय बूट स्पेससाठीची जागासुद्धा मोठी असेल. कारचं इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये फारसे बदल अपेक्षित नाहीत. किंबहुना ब्रेझाचे सध्या बाजारात विक्रीसाठी असणारे सर्वच मॉडेल हे त्यांच्या उत्तम मायलेजसाठी ओळखले जातात. ज्यामुळं इथं कंपनी कोणतीही तडजोड करण्याच्या मनस्थितीत नाही हेच स्पष्ट होत आहे. राहिला मुद्दा किमतीचा तर, फेसलिफ्ट वर्जनची किंमत काही प्रमाणात वाढलेली असू शकते, मात्र वाढीव फिचर पाहता ही किंमतसुद्धा जमेचीच बाजू ठरेल.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newsmaruti brezzaMaruti Brezza Faceliftmaruti suzukiMaruti Brezza Facelift Features

