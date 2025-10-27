क्या बात! ₹10000 च्या खर्चात घरी आणता येतेय दर्जेदार फॅमिली कार; किंमत घटली... EMI ची आकडेमोड पाहून घ्या

Maruti Dzire on EMI: कार खरेदीचा मुद्दा जेव्हाजेव्हा येतो तेव्हातेव्हा त्या कारचं मायलेज किती आहे, ही कार इतर वाहनांच्या तुलनेत नेमकी किती उत्तम आहे इथपर्यंतचा विचार केला जातो. लहान कुटुंबासाठी एखादी साजेशी आणि तितकीच खिशाला परवडणारी कार खरेदी करण्याकडे बऱ्याच मध्यमवर्गीयांचा कल असतो. अशा वेळी कारच्या कर्जाचा हप्ता दैनंदिन हिशोबावर परिणाम करणार नाही, हा मुद्दासुद्धा लक्षात घेतला जातो. हा सर्व हिशोब आणि ही आकडेमोड पाहचा एक उत्तम कार खरेदीसाठी मारुतिची दर्जेदार कार किफायतशीर आणि आर्थिक ताण न देणारा पर्याय ठरत आहे. या कारवर कर्जसवलतही मिळत असल्यानं स्वत:ची कार खरेदी करण्याचा पर्याय अनेकांसाठी फायद्याचा ठरत आहे.
कार खरेदी करत असताना अनेकदा डाऊन पेमेंटची रक्कमसुद्धा तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र इथं Maruti Dzire अवघ्या 1 लाखांच्या डाऊन पेमेंटमध्ये आणि अवघ्या 10 हजार रुपयांच्या खर्चात ही कार घरी आणता येत आहे. या कारच्या इतर फिचरवरही नजर टाकूनच घ्या.
महत्त्वाची बाब म्हणजे जीएसटी दर कपातीनंतर या कारची एक्स शोरुम किंमत (बेस मॉडेल) 6.26 लाखांपासून सुरू होत असून टॉप मॉडेलसाठी 9.31 लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. या कारच्या किमतीत RTO आणि इन्शुरन्स कवर मिळतं. मारुति डिझायर खरेदी करण्यासाठी बेस मॉडेलवर 1 लाखांचं जाऊन पेमेंट केल्यास क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल तर हे कर्ज 9 टक्के व्याजानं सहज मिळू शकेल. 7 वर्षांसाठी इथं दरमहा 10000 रुपयांचा कर्जाचा हफ्ता कापला जाईल.
मारुतिची डिझायर कार ही तिच्या उत्तम मायलेजसाठी ओळखली जाते. जिचं मॅन्युअल वर्जन 24.79 kmpl इतकं मायलेज देतं. तर, ऑटोमॅटिक वर्जन 25.71 kmpl इतकं मायलेज देतं. कारचं सीएनजी वर्जन 30 km/kg हून अधिक मायलेज देतं असा दावा कंपनी करते. सीएनसी व्हेरिएंटमुळं ही कार अनेकांच्याच खिशाला परवडणारं एक आवडीचं वाहन ठरत आहे.
9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टीम, वायरलेस फोन चार्जर आणि क्रूज कंट्रोल असे प्रिमियम फिचर कंपनी या कारमध्ये देते. ही भारतातील सर्वात पहिल्या सब- कॉम्पॅक्ट सेडान कारपैकी एत असून, त्यात सिंगल पॅन सनरुफही मिळतं. उत्तमर डिझाईन, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग असणारी हीच कार Honda Amaze आणि Tata Tigor अशा कारना चांगलीच टक्करही देते.
मारुती डिझायरची किंमत किती आहे?
बेस मॉडेल (LXI) एक्स-शोरूम ₹6.26 लाखांपासून, ऑन-रोड ₹7.12 लाख. टॉप मॉडेल ₹9.31 लाख एक्स-शोरूम, ₹10.54 लाख ऑन-रोड (दिल्ली, ऑक्टोबर 2025).
कमीत कमी डाऊन पेमेंट किती?
₹1 लाख (बेस मॉडेलवर). 10% डाउन पेमेंटसाठी ₹62600
सुरक्षितता रेटिंग काय?
5-स्टार GNCAP, 6 एअरबॅग्स, ABS, ESP स्टँडर्ड.