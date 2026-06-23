/सामान्यांना परवडणारी मारुतीची कारसुद्धा महागली; खरेदीच्या विचारात असाल तर किती रुपये जास्त मोजावे लागणार?

मुंबई | मारुती सुझुकीच्या बऱ्याच कार या मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणाऱ्या, त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत उत्तम सुविधा देण्यासाठी ओळखल्या जातात. ईव्ही क्षेत्रातसुद्धा या कार निर्मात्या कंपनीनं प्रवेश केला असून, इंधन दरवाढीतच एक उत्तम पर्यायही सादर केला. मात्र नुकत्याच समोर आलेल्या वृत्तानुसार मारुती सुझुकीनं कंपनीच्या पहिल्या इलेक्ट्रीक कारची किंमत वाढवली आहे.
कंपनीकडून ई विटारा या कारच्या मॉडेलमध्ये पहिल्यांदाच वाढ करण्यात आली असून, उत्तम रेंज आणि फिचरची अपेक्षा करणाऱ्यांना ही कार खरेदी करताना अधिक खर्च करावा लागेल. मारुती ई विटाराच्या डेल्टा बेस व्हेरिएंटची किंमत 15.99 लाख रुपयांवर स्थिर ठेवण्यात आली आहे. तर, Zeta व्हेरिएंचची किंमत 30 हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. तर, टॉप मॉडेल अल्फाची किंमत 20 हदार रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे.
दरवाढीमुळं कारच्या टॉप मॉडेलची किंमत आता 19.79 लाख रुपये झाली आहे. कंपनी ही एसयुव्ही Battery-as-a-Service (BaaS) प्लॅनअंतर्गतही विकते. म्हणजेच याअंतर्गत ग्राहक कार प्रारंभी किमतीवर खरेदी करतात. मात्र, बॅटरीचा खर्च ते त्यांच्या वापरानुसार देतात. BaaS मॉडेलमध्ये कारच्या डेल्टा व्हेरिएंटची किंमत 10.99 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर, बॅटरीसाठी 3.99 रुपये प्रति किमी देणं अपेक्षित आहे. तर, Zeta व्हेरिएंटची किंमत वाढवून 11.99 लाख रुपये करण्यात आली असून, अल्फा व्हेरिएंट (बास प्लॅन) 14.29 लाख रुपये इतकी आहे. या दोन्ही कारना बॅटरीसाठी प्रति किमी 4.39 रुपये इतकी रक्कम भरावी लागेल.
मारुतीची ई विटारा ही दोन बॅटरी पर्यायांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. यामध्ये डेल्ट व्हेरिएंटला 49 kWh चं बॅटरी पॅक मिळतं. ज्यातून 142 हॉर्सपॉवर इतकी पॉवर जनरेट होते. कंपनीच्या दाव्यानुसार फुल चार्जमध्ये ही कार 440 किमी इतकं मायलेज देते. तर, Zeta आणि अल्फा व्हेरिएंटमध्ये कार 61 kWh इतकं बॅटरी बॅक अप मिळत असून, त्यातून 172 एचपी पॉवर जनरेट होऊन कार, 543 किमी इतकं मायलेज देते.
गेल्या काही वर्षापासून भारतात प्रामुख्यानं एसयुव्ही श्रेणीत ई विटारा बरीच लोकप्रिय ठरत आहे. या कारला महिंद्रा बीई 6, ह्युंडई क्रेटा इलेक्ट्रीक, टाटा कर्व ईव्ही अशा कारची टक्कर आहे. इतकंच नव्हे तर आगामी टाटा सिएरा ईव्हीसुद्धा या कारशी स्पर्धा करताना दिसेल. तूर्तास सामान्यांना त्यातही विटारा खरेदी करण्याच्या विचारात असणाऱ्यांना मात्र काहीसे जास्त पैसे मोजावे लागणार हे स्पष्टंय.