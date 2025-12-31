Auto News : 8 लाखात, 6 एअरबॅगसह खरेदी करा 'ही' हायब्रिड कार; 35 किमी मायलेज म्हणजे सोन्याहून पिवळं...

Maruti Fronx Hybrid Cars : भारतीय ऑटो क्षेत्रांमध्ये काही कार कंपन्यांचे विविध मॉडेल कारप्रेमींसाठी एक नवी पर्वणी ठरतात. पण, त्यातही काही कारचे मॉडेल कारप्रेमींची विशेष पसंती मिळवताना दिसतात. यामागे कारचे फिचर असो किंवा मायलेज असतो, एखादीतरी जमेची बाजू असतेच. काही कार या त्यांच्या परवडणाऱ्या किमतीमुळंसुद्धा अनेकांच्याच पसंतीस उतरतात. अशा कारच्या यादीत मारुतीच्या अनेक Car चा समावेश असून, त्यातील एक बहुप्रतिक्षित मॉडेल लवकरच लाँच होणार आहे.
Maruti Fronx Hybrid असं या बहुप्रतिक्षित कारचं नाव असून, ती 2027 मध्ये लाँच होऊ शकते असं म्हटलं जात आहे. पेट्रोल मॉडेलहून ही कार काहीशी महाग असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. या किमतीत साधारण 2 ते अडीच लाखांचा फरक पडेल. सध्या विक्रीसाठी उपलब्ध असणारी मारुति फ्रॉन्क्स ही कार 7.59 लाखांपासून 12.95 लाख (एक्स शोरुम) इतक्या किमतीला उपलब्ध आहे. ज्यामुळं तिचं हायब्रिड वर्जन 8 लाख ते 15 लाख रुपये (एक्स शोरुम) इतक्या किमतीत उपलब्ध असेल असं म्हटलं जात आहे. ज्यामुळं नव्या तंत्रज्ञानासह ही हायब्रि़ड एसयुव्ही मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी एक परवडणारा आणि तितकाच उत्तम पर्याय म्हणून अधोरेखित होईल असं अनेकांचच मत.
Maruti Fronx Hybrid कारमध्ये 1.2-लीटर Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन असून, ते नव्या आणि मजबूत हायब्रिड सिस्टीमसह काम करेल. फ्रॉन्क्सची ही हायब्रिड सीरिज असून, यामध्ये पेट्रोल इंजिन बॅटरीला चार्ज करेल, तर इलेक्ट्रीक मोटर असणाऱ्या कारच्या चाकांनाही यामुळं पॉवर मिळणार आहे. या नव्या तंत्रज्ञानाच्या मगतीनं Fronx Hybrid 30-35 किमी/लीटर इतकं मायलेज देऊ शकते. ज्यामुळं या श्रेणीत ही कार उजवी ठरणार आहे. सध्या कारचं पेट्रोल वर्जन (20.01–22.89 किमी/लीटर) आणि CNG वेरिएंट (28.51 किमी/किग्रा) इतकं मायलेज देत आहे. त्यामुळं प्रत्यक्षात हायब्रिड मॉडेलचं ऑनरोड मायलेज पाहणंही महत्त्वाचं असेल.
फ्रॉन्क्सच्या या हायब्रिड मॉडेलमध्ये 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टीम, 360-डिग्री कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि सनरुफसुद्धा दिलं जाणार आहे. कारच्या टॉप मॉडेलमध्ये लेवल-1 ADAS चं फिचर असून, त्यामुळं वाहन चालनाचा उत्तम आणि सुरक्षित अनुभव मिळणार आहे. सुरक्षिततेच्या बाबतीत मारुतिनं कायमच कारप्रेमींची मनं जिंकली आहेत. हीच बाब इथंही पाहायला मिळाली असून, 6 एअरबॅग, ABS आणि ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कॅमेरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्ससह टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीमची यंत्रणासुद्धा दिली जाणार आहे. त्यामुळं नवं तंत्रज्ञान आणि सुरक्षितता असा उत्तम मेळ, शिवाय दमदार मायलेज असं कमाल पॅकेज ही कार देणार आहे.