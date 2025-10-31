28 KMPL मायलेज अन् 6 एअरबॅग; 7 सीटर SUV मध्ये किमान खर्चात आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देईल 'ही' कार

7-Seater SUV Car : फॅमिली कार खरेदीचा विषय निघतो तेव्हातेव्हा अनेक मंडळी पाच सीटर कारऐवजी त्याहून अधिक आसनक्षमता असणारी कार खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात. काही मंडळी मात्र खर्चाचा आकडा मर्यादित असल्याची बाब लक्षात घेत कार खरेदीचा कार्यक्रमच पुढे ढकलतात. आता मात्र तसं करण्याची गरज नाही. कारण, मारुती कंपनीकडून आता एक उत्तम दर्जाची SUV लाँच करण्यात येत असून, फॅमिली कारच्य़ा श्रेणीत येत्या काळात ही कार अनेकांच्या पसंतीत उतरु शकते असं म्हटलं जात आहे.
येत्या काळात ज्या कार लाँच होणार आहेत, त्यामध्ये सध्या Maruti Grand Vitara 7-Seater SUV चीच चर्चा सुरू आहे. Y17 अशा कोडनेमसह हे मॉडेल तयार हो अूसन, मारुतीच्या खरखोदा (हरियाणा) येथील प्लांटमध्ये ही कार तयार केली जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार ही कार कंपनी 2026 मध्ये लाँच करु शकते. सध्या प्राथमित स्तरावर कारची चाचणी सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे.
7-Seater Grand Vitara च्या नव्या मॉडेलमध्ये कंपनीकडून रग्ड आणि बोल्ड अपील देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये फ्रंट प्रोफाईलमध्ये नवं क्रोम ग्रिल, C-शेप DRLs आणि स्पोर्टी बंपर दिले जाणार असून, साइड प्रोफाइलमध्ये रूफ रेल्स, 17–18 इंचांचे अलॉय व्हील्स या एसयुव्हीला आणखी दमदार लूक देतील. कनेक्टेड LED टेललँप आणि नवं बंपर डिझाईन या कारला मॉडर्न टच देणार आहेत.
Grand Vitara 7-Seater चं केबिन प्रिमियम आणि हायटेक अनुभव देईल. यामध्ये ड्युअल टोन डॅशबोर्ड थीम, प्रिमियम लेटरेट अपहोल्स्ट्री आणि वेंटिलेटेड फ्रंट सीट असे फिचर देण्यात आले आहेत. तीन रो सीट असणाऱ्या या SUV मध्ये तिसरा रो फोल्डेबल असून, यामध्ये 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, 360-डिग्री कॅमेरा, एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ आणि कीलेस एंट्री अशा सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
ऑटो क्षेत्रातील जाणकारांनुसार ग्रॅड विटाराच्या या 7 सीटर वर्जनच्या भारतातील एक्स शोरुम किंमत 14 लाखांपासून 25 लाखांपर्यंत असू शकते. 5 सीटर मॉडेलहून या 7 सीटर वर्जनची किंमत अधिक असली तरीही ही कार एक कमाल अनुभव देणारी असेल. कंपनीकडून ती पेट्रोल आणि हायब्रिड अशा दोन इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही कार लाँच झाल्यानंतर SUV च्या श्रेणीत थेट Hyundai Alcazar, Tata Safari आणि MG Hector Plus अशा कारशी स्पर्धा करेल.
मारुती ग्रँड विटारा 7-सीटर SUV कधी लाँच होणार आहे आणि तिचे कोड नेम काय आहे?
मारुती सुजुकीच्या या 7-सीटर ग्रँड विटाराच्या लाँचची अपेक्षा 2025 च्या शेवटी किंवा 2026 च्या सुरुवातीला आहे (नोव्हेंबर 2025 किंवा त्यानंतर). कोड नेम 'Y17' असल्याचे सूत्र सांगतात.
या कारची अपेक्षित किंमत किती असेल?
भारतातील एक्स-शोरूम किंमत ₹14 लाखांपासून ₹25 लाखांपर्यंत अपेक्षित आहे. ही 5-सीटर मॉडेलपेक्षा जरा महाग असेल, पण फॅमिली SUV म्हणून परवडणारी आहे. पेट्रोल आणि हायब्रिड इंजिन पर्यायांमुळे किंमतीत वैविध्य येईल.
इंटेरियर आणि कंफर्ट फीचर्स कोणते?
केबिन प्रिमियम ड्युअल-टोन डॅशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री आणि वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्ससह हाय-टेक असेल. तिसरी रू फोल्डेबल असेल.