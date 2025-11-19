English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maruti च्या 'या' कारमध्ये बिघाड! कंपनीनं परत मागवल्या तब्बल 39000 हून अधिक Car...

Auto Maruti cars News : तुमच्याकडेही मारुतीची हीच कार आहे का? कोणाच्या चिंतेत पडली भर? एका त्रुटीमुळं कंपनीनं घेतला मोठा निर्णय...  पाहा सविस्तर वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 02:18 PM IST
Auto Maruti cars News : भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये ऑटो क्षेत्रात झपाट्यानं बदल झाला असून, जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाला देशातही अपेक्षिक प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. काळाच्या बदलल्या वेगासमवेत ताळमेळ साधण्याच्या या शर्यतीत कार कंपन्यासुद्धा मागे नसून दरवर्षी प्रत्येक कार कंपनी काही नवे मॉडेल किंवा सध्याच्या मॉडेलमध्ये नवं तंत्रज्ञान जोडत असते. मारुती, ही भारतात बरीच लोकप्रिय असणारी कार कंपनीसुद्धा यास अपवाद नाही. 

मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणाऱ्या आणि दीर्घकाळ टीकणाऱ्या, उत्तम मायलेज देणाऱ्या निर्मितीसाठी ही कंपनी ओळखली जाते. सध्या मात्र याच मारुती कंपनीपुढं काही अडचणी उभ्या राहिल्या असून, नुकतंच कंपनीकडून त्यांच्या लोकप्रिय मॉडेल असणाऱ्या एका कारचे 39000 युनिट परत मागवण्यात आले आहेत. Company Recall असं सध्या इथं संबोधलं जात असून, याचा अर्थ असा की कारमध्ये काही तांत्रिक बिघाडामुळं कंपनीनं ती परत मागवली आहे. हा बिघाड कंपनीकडूनच ठीक करुन देत कार ग्राहकांना परत दिल्या जाणार आहेत. राहिला मुद्दा कोणत्या कारनं मारुती कंपनीला अडचणीत आणलं, तर ती कार आहे ग्रँड विटारा (Grand Vitara). 

कारमध्ये कोणता बिघाड? 

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL)च्या नियामकीय फायलिंगमध्ये सांगितल्यानुसार 9 डिसेंबर 2024 ते 29 एप्रिल 2025 दरम्यान तयार करण्यात आलेल्या ग्रँड विटारा कारच्या फ्यूल गेज दाखवणाऱ्या म्हणजेच इंधन किती आहे हे दर्शवणाऱ्या यंत्रणेत काही तांत्रिक बिघाड असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार स्पीडोमीटर असेंबलीमध्ये असणारं इंधन लेवल इंडिकेटर आणि वॉर्निंग लाईट काही प्रसंगी कारच्या मूळ इंधनाची माहिती देण्यास असमर्थ ठरत आहे. ज्यामुळं वाहन चालकाला कारमध्ये असणाऱ्या इंधनाची योग्य माहिती मिळत नाही. कंपनीच्या माहितीनुसार सध्या या मॉडेलच्या 39506 कार परत मागवण्यात आल्या आहेत. 

तुम्हीही वापरताय का ही कार? कंपनीचा फोन येणार...

कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार रिकॉलचा प्रभाव ज्या ग्राहकांवर पडणार आहे, त्यांच्याशी कंपनीचे अधिकृत डीलर संपर्क साधणार आहेत. ज्यामध्ये कार मालकांना नजीकच्या मारुती सुझूकी वर्कशॉपमध्ये बोलवण्यात येणार असून, जिथं तज्ज्ञ मंडळी कारच्या या भागाची चाचणी आणि तपासणी करतील. गरज भासल्यास तो भाग बदलण्यात येईल. बिघाडाची दुरुस्ती पूर्णपणे नि:शुल्क असणार असल्याचं सांगत सध्या सावधगिरीचं पाऊल म्हणून या कार परत मागवल्याचं कंपनीनं सांगितलं. 

भारतीय ऑटो क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसलेला आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे देशात कार कंपन्यांकडून क्वालिटी चेकवर दिला जाणारा भर. ज्याअंतर्गत लहानासा बदल आढळल्याससुद्धा कंपनीकडून कार परत मागवून त्यात दुरूस्ती करून देण्याची जबाबदारी घेतली जात आहे. त्यामुळं सध्या मारुती याची अंमलबजावणी करताना दिसत असून, तुम्हीही ग्रँड विटाराचे मालक असाल तर पाहा कंपनी तुम्हालाही करेल संपर्क...

