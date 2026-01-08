English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  टेक
  Tata ची EV नव्हे, सर्वाधिक पसंतीसह ही सुपरकार ठरतेय देशातील 1 नंबरची इलेक्ट्रीक कार

Tata ची EV नव्हे, सर्वाधिक पसंतीसह 'ही' सुपरकार ठरतेय देशातील 1 नंबरची इलेक्ट्रीक कार

MG Windsor EV : भारतीय या कारच्या प्रेमात... 2025 मध्ये टाटा कंपनीच्या कारपेक्षा सर्वाधिक मागणी असणाऱ्या या दुसऱ्याच कारची वैशिष्ट्य आणि त्यांच्या किमती आहेत तरी काय? Auto क्षेत्रातील रंजक बातमी   

सायली पाटील | Updated: Jan 8, 2026, 04:29 PM IST
Auto News : भारतात एकिकडे डिझेल कारचा खप तुलनेनं कमी असला तरीही या कारचा खर्च आणि किमती यामुळं काही मंडळी आजही डिझेल कारलाच पसंती देतात. तर, काही कारप्रेमी पेट्रोलऐवजी आता ईलेक्ट्रीक वहिकलला पसंती देताना दिसत आहेत. ज्यामध्ये बऱ्याच कंपन्या या शर्यतीत सहभागी झाल्याचं दिसून येत आहे. आघाडीवर असणाऱ्या याच कंपन्यांमध्ये देशातील अग्रगणी आणि ग्रहकांचा विश्वास जिंकणारी TATA मोटर्स ही कंपनीसुद्धा समाविष्ट आहे. मात्र याच कंपनीला मागे टाकत दुसऱ्याच एका कंपनीनं देशातील सर्वाधिक खप होणारी इलेक्ट्रीक कार हा बहुमान पटकावला आहे. 

कोणत्या कारनं टाटाला मागे टाकलं? 

2025 मध्ये भारतीय ऑटो क्षेत्रात सर्वाधिक खप झालेली नंबर एकची इलेक्ट्रीक कार ठरली ती म्हणजे MG Windsor EV. एमजी मोटर्सच्या या ईव्ही कारनं टाटा नेक्सॉन ईव्हीला विक्रीच्या बाबतीत मागे टाकलं आहे. वर्षभरात MG Windsor EV चे 46,735 युनिट विकले गेले. तर, टाटाच्या नेक्सॉन ईव्हीचे 22000 ते 23000 युनिट विकण्यात आले. बरं, असं पहिल्यांदाच घडताना दिसलं जिथं टाटाव्यतिरिक्त इतर कोणत्या इलेक्ट्रीक कारची सर्वाधिक विक्री भारतात नोंदवण्यात आली. 

MG Windsor EVला का मिळतेय इतकी पसंती?

MG Windsor EV च्या यशामागे काही कारणं सातत्यानं समोर येत असून यातील महत्त्वाचं कारण म्हणजे या कारचं डिझाईन, ऐसपैस केबिन आणि त्यामुळं मिळणारा आरामदायी प्रवास. एमजीच्या या कारमध्ये BaaS ऑप्शन मिळत असल्यानं कारची प्रारंभी किंमत कमी होत असल्यानं अनेकजण याच मॉडेलच्या खरेदीचा विचार करत आहेत. या कारचं डिझाईन अतिशय कमाल आणि भविष्याला अनुसरून करण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये सेडानसारखी स्मूथ ड्राईव्ह आणि एसयुव्हीसारखा कणखरपणा पाहता येतो. 

एमजीच्या या कारला फ्रंट एलईडी हेडलॅम्प, फ्लश डोअर हँडल, सिंपल बंपर आणि 18 इंचांचे अलॉय व्हील देण्यात येतात ज्यामुळं ही कार आणखी प्रिमीयम वाटते. Windsor EV च्या जमेची बाजू म्हणजे या कारचं केबिन, ज्यामध्ये डॅशबोर्डवर 15.6-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम असून, डुअर टोन इंटिरिअर, एम्बिएंट लायटिंग, पॅनोरॅमिक सनरूफ देण्यात येते. या कारच्या मागच्या सीट 135 अंशांपर्यंत खाली जातात, ज्यामुळं दूरच्या प्रवासातही अडचण येत नाही. 

बॅटरी आणि इतर फिचर...

MG Windsor EV ही कार दोन बॅटरी बॅकअपसह उपलब्ध असून, तिच्या स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 38 kWh बॅटरी, 332 किमी मायलेज मिळतं, तर प्रो वेरिएंटमध्ये 52.9 kWh बॅटरीसह 449 किमी इतकी रेंज मिळते. पैशांचं योग्य मूल्य या कारकडे पाहिल्यावर आणि त्याहूनही ती प्रत्यक्षात चालवल्यावर निर्णय चुकला नाही याचीच जाणीवर करून देणारं असल्यानं ही कार टाटावरही मात करताना दिसत आहे. 

