  • टेक
मिड साइज SUV शोधताय? Kia Seltos 2026 vs Hyundai Creta कर्जाचा भार न देता कोणती कार ठरते सर्व बाबतीत दमदार?

Auto News Mid-Size SUV : भारतीय ऑटो क्षेत्रात सध्या चर्चेत असणाऱ्या कार मॉडेलमध्ये येणारी नावं विचारली असता पटापट काही नावं घेतली जातात. पण, त्यातूनही आपल्यासाठीची उत्तम कार कोणती? याचा विचार करणारीही अनेक मंडळी आहेतच....  

सायली पाटील | Updated: Feb 9, 2026, 04:09 PM IST
Auto News Mid-Size SUV : हल्ली ज्याप्रमाणं सेडान कारला पसंती देणारा एक वर्ग आहे अगदी त्याचप्रमाणे एसयुव्ही कारचा चाहतावर्गसुद्धा तितकाच मोठा आहे. यातही मिड साईझ एसयुव्ही घेणाऱ्यांमध्ये आघाडीवर आहे तो म्हणजे मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि नोकदरार तरुणाई. शहरी प्रवासासमवेत आठवडा अखेरीस लांबच्या प्रवासासाठी होणारे बेत पाहता काहीशा खाचखळग्यांच्या रस्त्यांवरही चांगली कामगिरी करेल अशा कार खरेदी करण्याकडे बऱ्याच जणांचं प्राधान्य पाहायला मिळतं. ज्यामुळं मिड साइज SUV कायमच चर्चेत असल्याचं पाहायला मिळतं. सध्या या श्रेणीत किया आणि ह्युंडईच्या Kia Seltos 2026 vs Hyundai Creta या दोन कारमध्ये चांगलीच टक्कर पाहायला मिळत आहे. 

इंजन, ड्राइविंग एक्सपीरियंसमध्ये कोण सरस?

New Kia Seltos 2026 आणि Hyundai Creta मध्ये पेट्रोल आणि डिझेल असे दोन्ही इंजिन व्हेरिएंट आहेत. पॉवर आणि परफॉर्मन्सचं सांगावं तर, या दोन्ही कारमध्ये फारसा फरक नाही. मात्र किआ सेल्टोसच्या नव्या व्हेरिएंटमध्ये पेट्रोल इंजिनसह क्लचलेस मॅन्युअल गिअरबॉक्स आहे. तर, स्पोर्टी ड्राईव्हची अपेक्षा ठेवणाऱ्यांसाठी Hyundai Creta N Line चांगला पर्याय आहे. 

केबिन स्पेस, ऐसपैस जागा कोणती कार देते?

नवी किआ सेल्टोस अधिक लांब आणि रुंद आहे. कारचा व्हीलबेसही अधिक असून त्यामुळं मागे बसणाऱ्या प्रवाशांना पाय ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा मिळते. लांबच्या प्रवासासाठी ही कार चांगला पर्याय ठरते. ह्युंडई क्रेटामध्येही समाधानकारक केबिन स्पेस असला तरही आकडेवारी पाहता किआ आघाडीवर असते. 

फिचर्स आणि तंत्रज्ञानामध्ये उजवं कोण? 

सेल्टोस आणि क्रेटा या दोन्ही कार तंत्रज्ञानात सरस असून, New Kia Seltos 2026 मध्ये एक मोठं चस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, 10-वे पॉवर अॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट आणि मेमरी फंक्शन मिळतं. तर, क्रेटामध्ये 8 वे पॉवर सीट,  पॅनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, लेवल-2 ADAS असे फिचर देण्यात येतात. अधिक प्रिमियम कारच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी किआची कार एक चांगला पर्याय आहे. मात्र विश्वासार्ह ब्रँड आणि स्मूद ड्राईव्ह अशा अपेक्षा असणआऱ्यांसाठी आजही ह्युंडई क्रेटाच वरचढ ठरते. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

