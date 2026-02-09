मिड साइज SUV शोधताय? Kia Seltos 2026 vs Hyundai Creta कर्जाचा भार न देता कोणती कार ठरते सर्व बाबतीत दमदार?

Auto News Mid-Size SUV : हल्ली ज्याप्रमाणं सेडान कारला पसंती देणारा एक वर्ग आहे अगदी त्याचप्रमाणे एसयुव्ही कारचा चाहतावर्गसुद्धा तितकाच मोठा आहे. यातही मिड साईझ एसयुव्ही घेणाऱ्यांमध्ये आघाडीवर आहे तो म्हणजे मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि नोकदरार तरुणाई. शहरी प्रवासासमवेत आठवडा अखेरीस लांबच्या प्रवासासाठी होणारे बेत पाहता काहीशा खाचखळग्यांच्या रस्त्यांवरही चांगली कामगिरी करेल अशा कार खरेदी करण्याकडे बऱ्याच जणांचं प्राधान्य पाहायला मिळतं. ज्यामुळं मिड साइज SUV कायमच चर्चेत असल्याचं पाहायला मिळतं. सध्या या श्रेणीत किया आणि ह्युंडईच्या Kia Seltos 2026 vs Hyundai Creta या दोन कारमध्ये चांगलीच टक्कर पाहायला मिळत आहे.
New Kia Seltos 2026 आणि Hyundai Creta मध्ये पेट्रोल आणि डिझेल असे दोन्ही इंजिन व्हेरिएंट आहेत. पॉवर आणि परफॉर्मन्सचं सांगावं तर, या दोन्ही कारमध्ये फारसा फरक नाही. मात्र किआ सेल्टोसच्या नव्या व्हेरिएंटमध्ये पेट्रोल इंजिनसह क्लचलेस मॅन्युअल गिअरबॉक्स आहे. तर, स्पोर्टी ड्राईव्हची अपेक्षा ठेवणाऱ्यांसाठी Hyundai Creta N Line चांगला पर्याय आहे.
नवी किआ सेल्टोस अधिक लांब आणि रुंद आहे. कारचा व्हीलबेसही अधिक असून त्यामुळं मागे बसणाऱ्या प्रवाशांना पाय ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा मिळते. लांबच्या प्रवासासाठी ही कार चांगला पर्याय ठरते. ह्युंडई क्रेटामध्येही समाधानकारक केबिन स्पेस असला तरही आकडेवारी पाहता किआ आघाडीवर असते.
सेल्टोस आणि क्रेटा या दोन्ही कार तंत्रज्ञानात सरस असून, New Kia Seltos 2026 मध्ये एक मोठं चस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, 10-वे पॉवर अॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट आणि मेमरी फंक्शन मिळतं. तर, क्रेटामध्ये 8 वे पॉवर सीट, पॅनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, लेवल-2 ADAS असे फिचर देण्यात येतात. अधिक प्रिमियम कारच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी किआची कार एक चांगला पर्याय आहे. मात्र विश्वासार्ह ब्रँड आणि स्मूद ड्राईव्ह अशा अपेक्षा असणआऱ्यांसाठी आजही ह्युंडई क्रेटाच वरचढ ठरते.