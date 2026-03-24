Auto News : रस्त्यावरून जाणारं विमानच! एकदा पेट्रोल भरा अन् 1226 किमी प्रवास करा; भारतात येतेय इंटरनॅशनल SUV

Auto News : जागतिक स्तरावर एक मोठा व्यवसाय देणाऱ्या आणि मागील काही वर्षांमध्ये झपाट्यानं पुढे आलेल्या भारतीय ऑटो क्षेत्रात आता नवं पर्व सुरू झालं आहे. देशात हायब्रिड वाहनांची मागणी वाढत असतानाच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यासुद्धा त्यांचे मॉडेल भारतात लाँच करण्यासाठीची तयारी दाखवत आहेत. अशीच एक दमदार मायलेज आणि फिचर असणारी कार लवकरच भारतात लाँच होऊ शकते. मल्टीफिचर एसयुव्हीसाठी कंपनीनं भारतात पेटंटही फाईल केलं असून, ही कार फुल टँकमध्ये तब्बल 1226 किमी प्रवास करते असा दावा करण्यात येत आहे.
चीनमधील स्टार्टअप कंपनी रॉक्स मोटर त्यांची SUV अदामास भारतात आणण्यासाठी प्रयत्नशी आहे. 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिनसह या कारमध्ये 56.01 kWh इतकं मोठं बॅटरी बॅकअप मिळतं. कारमध्ये असणारी डुअल-मोटर 4WD सिस्टीम 469bhp पॉवर जनरेट करते. तर, 740Nm इतका टॉर्क जनरेट करते. वेगाच्या बाबतीत ही कार अविश्वसनीय आहे कारण 5.5 सेकंदांमध्ये ती 0 ते 100 किमी प्रतितास इतका वेग गाठते. कार इलेक्ट्रीक मोडवर ठेवून एका चार्जिंगमध्ये 235 किमी इतकं अंतर सहज ओलांडते. (Rox Motor Car in India)
या कारचे फोटो आणि व्हिडीओ पाहिलं असता त्यात पाऊल ठेवल्यावर तुम्ही जणू एखाद्या खासगी विमानात आला आह याचाच भास होतो. 6 आणि 7 सीटर अशा दोन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या या कारमध्ये मसाज, हिटींग आणि वेंटिलेशन असे ऑटोमन सपोर्ट मिळतात. तर, कारच्या डॅशबोर्डला 15.7 इंचांचा 3K हाय-रिजॉल्यूशन टचस्क्रीन सिस्टीम आणि मागील सीटसाठीसुद्धा एंटरटेनमेंट स्क्रीन देण्यात आली आहे.
ही कार अतिशय दमदार आणि रस्टीक लूकमध्ये कंपनीकडून सादर करण्यात आली आहे. मस्क्युलक आणि बॉक्सी असा काहीसा तिचा लूक. ज्यामध्ये 21 इंचांचे अलॉय व्हील्स असून, कारची लांबी 5,298 mm आणि रुंदी 1,985mm इतकी आहे. या कारला 1856 मीमी इतकी उंची असून तिचा ग्राऊंड क्लिअरन्सही कमाल आहे. ऑफ रोडिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी 272mm चा ग्राऊंड क्लिअरन्स आणि 770mm पाण्यामध्ये चालण्याची कारची क्षमता म्हणजे चार चाँद.
भारतात या कारचं सध्या पेटंट फाईल करण्यात आलं असून तिची किंमत किंवा इतर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र याच धाटणीची जेटूर कारसुद्धा भारतात लाँच होण्याच्या तयारीत असल्यामुळं ऑफरोडर एसयुव्ही श्रेणीत आता कारप्रेमींना उत्तमोत्तम पर्याय उपलब्ध होतील असंच म्हणावं लागेल. आता फक्त थोडीच प्रतीक्षा....