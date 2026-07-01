/EV Policy नं सगळं बदलणार? रस्त्यांवरून गायब होणार रॉयल एनफिल्ड बुलेट?

नवी दिल्ली | इंधन टंचाई, इंधनाच्या वाढत्या किमती इथपासून ते अगदी नवनवीन वाहन धोरणं, यांमुळं येत्या काळात रस्त्यावर दिसणाऱ्या वाहनांमध्येसुद्धा काही बदल पाहायला मिळतील. कारण, ठरेल ते म्हणजे नवी आणि बदलणारी वाहन धोरणं. दिल्ली सरकारनं नुकतंच अशा धोरणाला मंजुरी दिली असून, इलेक्ट्रीक वाहनांना प्राधान्य देत प्रदूषण कमी करणं हा यामागचा मुख्य हेतू म्हटलं जात आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार येत्या काही वर्षांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलऐवजी इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढवणं अपेरक्षित असून, त्यात धर्तीवर हे नवं धोरण आखण्यात आलं आहे. यामध्ये पेट्रोल, डिझेलसह दुचाकींसाठीचे नियम आखण्यात आले आहेत.
1 एप्रिल 2028 पासून दिल्लीमध्ये नव्या पेट्रोल आणि डिझेल बाईकची नोंदणी होणार नाहीय. याचाच अर्थ येत्या काळात इतं दुचाकीसुद्धा इलेक्ट्रीकच असतील. आधीपासून असणाऱ्या बाईक मात्र रस्त्यावर दिसतील. अशा परिस्थितीत नागरिकांना पडणारा प्रश्न म्हणजे, रॉयल एनफील्डची बुलेट किंवा पेट्रोलवर चालणारी बाईक रस्त्यावर चालेल की नाही?
लक्षात घ्या, जर या बाईकची नोंदणी 1 एप्रिल 2028 आधी झाली तर ही बाईक रस्त्यावर चालू शकेल. मात्र, या तारखेनंतर या बाईकची नोंदणी होणार नाही. मात्र जुनी बुलेट तुम्ही चालवू शकाल. नव्या धोरणाअंतर्गत सरकारकडूनच इलेक्ट्रीक वाहनांना प्राधान्य देत असून, 30 लाखांपर्यंतच्या वाहनांवर रोड टॅक्स आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. ज्यामुळं इलेक्ट्रीक कार खरेदी करणं आधीपेक्षा स्वस्त ठरणार आहे.
ऑटोरिक्षासाठीचे नियमसुद्धा बदलण्यात आले असून, 1 जानेवारी 2027 पासून दिल्लीमध्ये नव्या रिक्षांची नोंदणी फक्त इलेक्ट्रीक श्रेणीतील रिक्षांसाठीच लागू असेल. म्हणजेच आता सीएनजी किंवा पेट्रोल रिक्षांची निर्मितीच होणार नाही. सरकारकडून इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स आणि थ्री-व्हीलर्सवर सबसिडीसुद्धा दिली जाणार असून, प्रारंभी काळात हे अनुदान अधिक असेल, ज्यामध्ये नागरिकांना सहजपणे ईव्ही खरेदी करता येईल. पुढं हळुहळू याचा आकडा कमी केला जाईल.
नव्या धोरणाअंतर्गत कोणाही व्यक्तीनं त्यांची जुनी पेट्रोल किंवा डिझेल कार स्क्रॅप केली आणि नवी इलेक्ट्रीक कार खरेदी केली तर त्यांना 1 लाखांचा फायदा होऊ शकतो. जुन्या आणि प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांचं प्रमाण कमी करणं हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.