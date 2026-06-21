/कॉलर टाईट! विंटेज लूकमधील इलेक्ट्रीक रॉयल एनफील्डची डिलिव्हरी सुरू, काय आहे या बाईकची किंमत?

मुंबई | रॉयल एनफिल्ड... बाईकप्रेमींच्या आवडीची कंपनी आणि या बाईकला बरीच मंडळी 'ट्रॅव्हल मशीन' असंही म्हणतात. अशा या कैक वर्षांपासून दुचाकी क्षेत्रात दमदार कामगिरी करणाऱ्या रॉयल एनफिल्डनं एका हायटेक पर्वात प्रवेश केला आहे. ज्यामध्ये बाईकचं इलेक्ट्रीक व्हेरिएंट चर्चेचा विषय ठरताना दिसत आहे. कंपनीकडून नुकतंच Flying Flea C6 या बाईकची डिलिव्हरी सुरू करण्यात आली आहे.
क्लासिक विंटेज लूक आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान अशा दुहेरी जोडणीसह ही बाईक एकदा फुल चार्ज केल्यास तब्बल 154 किमी इतकं दमदार मायलेज देते. या बाईकनं प्रवास करताना 115 Kmph इतका टॉपस्पीड गाठता येतो. उपलब्ध माहितीनुसार कंपनीनं सध्या बंगळुरूमध्ये बाईकची डिलिव्हरी सुरू केली आहे. यासोबतच कंपनीनं इलेक्ट्रीक मोबिलिटी विभागामध्ये एक महत्त्वाची पाऊल टाकलं आहे. Flying Flea रॉयल एनफिल्डचा एक इलेक्ट्रिक सब-ब्रँड असून, येत्या काळात त्याअंतर्गत कंपनी विविध EV मॉडेल लाँच करतील.
बंगळुरूमध्ये खास सर्विस आणि ओनरशिप नेटवर्क असल्यामुळं BTM Layout मध्ये हे ठिकाण मुख्य केंद्र ठरत आहे. तर, शहरातील विविध भागांमध्ये अनेक सर्विस सेंटर आणि मेंटेनेन्स सुविधासुद्धा उपलब्ध करून दिली जात आहे. कंपनीकडून फ्लाईंग फ्ली सी6 सध्या रॉयल एनफिल्डच्याच डीलरशिप नेटवर्कच्या माध्यमातून विकली जाईल.
या बाईकचं डिझाईन 1940 मधील Flying Flea मोटरसाइकलशी मिळतंजुळतं असूनन, यामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानासह काही खास फिचर कंपनीनं दिले आहेत. Girder Fork सस्पेंशन, एडजस्टेबल फुटपेग, रिमूवेबल पिलियन सीट बाईकच्या जमेच्या बाजू आहेत.
एनफिल्डच्या Flying Flea C6 ची एक्स शोरुम किंमत आहे 2.79 लाख रुपये. ही बाईक Storm Black आणि Flea Green अशा दोन रंगांच्या पर्यायात उपलब्ध आहे. सध्या कंपनीकडून Battery-as-a-Service BaaS हा पर्यायसुद्धा दिला जातो. ज्याअंतर्गत बाईकची किंमत 1.99 लाख रुपये इतकी होते.
Flying Flea C6 मध्ये Rapid, Standard आणि Trickle असे चार्जिंग मोड असून, ती सामान्य 16A सॉकेटवरही चार्ज होते. कंपनीच्या दाव्यानुसार 20 टक्क्यांवरून 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी ही बाईक तुलनेनं तासाभराहून अधिक वेळ घेते. या बाईकमध्ये Bluetooth, Wi-Fi, 4G कनेक्टिविटी असे अॅडवान्स फिचर देण्यात आले आहेत. शिवाय ओवर-द-एयर अपडेट, रिमोट व्हीकल मॉनिटरिंग, लाइव लोकेशन शेयरिंगसुद्धा देण्यात आलं आहे. सुरक्षिततेसाठी बाईकमध्ये Lean-sensitive ABS, Traction Control, Cruise Control आणि Tip-over Alert असेही फिचर देण्यात आले आहेत.