Royal Enfield च्या हिमालयन 450 मॉडेलचा धुमाकूळ! काळ्या रंगानं वेधलं लक्ष... किंमत, फिचर पाहिल्याशिवाय स्क्रोल करु नका

Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black: भारतात रॉयल एनफिल्ज या ब्रँडला मागील कैक दशकांपासून बाईकप्रेमींनी पसंती दिली आहे. या बाीकचं नवं मॉडेल असो किंवा क्लासिक विंटेज कलेक्शन असो. अनेकांनीच या ब्रँडची साथ सोडली नाही. त्यातही साहसी वळणवाटांवरून प्रवास करणाऱ्यांची एनफिल्डच्या भल्याभक्कम बाईकना विशेष पसंती. अशा या कंपनीनं बाईकप्रेमींचा उत्साह आणि या ब्रँडप्रती असणारी त्यांची ओढ लक्षात घेता Adventure श्रेणीत एक नवा रोमांचच सादर केला आहे.
रॉयल एनफिल्डनं हिमालयन 450 चं नवं रुप रॅली थीमसह सादर केलं आहे. यामध्ये बाईकच्या या मॉडेलला माना/ माणा ब्लॅक (Himalayan 450 Mana Black) असं नाव देण्यात आलं आहे. यामध्ये बाईक लक्षवेधी काळ्या रंगात सादर केली असून, त्यामध्ये वाढील अॅक्सेसरीजसुद्धा जोडण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळं ऑफरोड रायडिंगसाठी ही बाईक एक उत्तम पर्याय ठरत आहे. कंपनीकडून या बाईकचा एक दमदार व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.
अधिकृतपणे या बाईकच्या लाँचची तारीख जाहीर करण्यात आली नाही, मात्र नोव्हेंबर 2025 आधीच ही बाईक विक्रीसाठी उपलब्ध होईल असं सांगण्यात येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार रॉयल एनफिल्डचं हे मॉडेल गोव्यात 21 ते 23 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान होणाऱ्या ‘मोटरवर्स 2025’ या कार्यक्रमादरम्यान बाईकच्या किमतीची अधिकृत घोषणा होऊ शकते. प्राथमिक स्वरुपात या बाईकची एक्स शोरुम किंमत साधारण 3.5 लाखांदरम्यान असू शकते.
Himalayan 450 Mana Black व्हेरिएंटमध्ये रिअर प्रोफाईल आणि एक लांब पण सपाट सीट देण्यात आली आहे. खाचखळगे आणि दगडगोट्यांच्या रस्त्यांवरही या सीचमुळं बाईकवरल उत्तम नियंत्रण ठेवता येतं. यामध्ये अॅल्युमिनियम ब्रेससह फुल लेंथ ब्लॅक नकल गार्ड्स आणि एक नवा लायसेन्स प्लेट होल्डरसुद्धा देण्यात आला आहे. या बाईकचं कर्ब वेट 195 किलोग्रॅम असून स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा 1 किलोग्रॅम वजनानं कमी आहे. ऑफ रोडिंगदरम्यान यामुळं मोठा फायदा मिळू शकतो.
All black, all Himalayan. Inspired by the formidable Mana Pass—one of the highest and most remote motorable roads in the world—the new Himalayan 450 Mana Black channels the grit and granite of the mountain it calls home.#MANA #Himalayan450 #AllRoadsNoRoads pic.twitter.com/6BMluz3OmR
— Royal Enfield (@royalenfield) November 5, 2025
ईआईसीएमए 2025मध्ये रॉयल एनफिल्डकडून एक मोठा खुलासा करत लवकरच ईआईसीएमए 2025 विक्रीसाठी उपलब्ध असणार असल्याचं सांगितलं. 648cc पॅरालल ट्विन इंजिनद्वारा चालणाऱ्या या बाईकमध्ये 47 bhp पॉवर आणि 52.3 Nm टॉर्क जनरेट करते. या बुलेटचा लूक 350 च्या क्लासिक मॉडेलप्रमाणं ठेवण्यात आला असून, त्यामध्ये क्रोम हुड आणि एलईडी हेडलँपसर एक टिअरड्रॉप आकाराचा मेटल टँकही मिळणार आहे. क्लासिक क्रूजर बाईक श्रेणीत आता एनफिल्डची ही बाईक धुमाकूळ घासणार असं म्हणायला हरकत नाही.
राहुल गांधींनी हरियाणा निवडणुकीबाबत काय दावा केला?
हरियाणात मतचोरी करून भाजपचे सरकार सत्तेवर आले असा दावा राहुल गांधींनी केला. त्यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि हरियाणामध्ये झालेल्या मतचोरीचे पुरावे सादर केले.
मतचोरीचे पुरावे काय सादर केले?
एका प्रेझेंटेशनमध्ये ब्राझीलियन मॉडेलचा फोटो दाखवला, ज्याच्या नावाने (सीमा, स्वीटी, सरस्वती) 22 मतदार ओळखपत्रे सापडली. ही महिला भारतातून नाही तरी हरियाणाची मतदार दाखवली गेली.
हरियाणात किती प्रमाणात मतचोरी झाली असा दावा?
220लाखांवर मतचोरी झाली असा दावा, जी 5 श्रेणींमध्ये विभागली गेली. 'H Files' मध्ये संपूर्ण राज्याची माहिती चोरण्याचे पुरावे आहेत. हे मतदारसंघ, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर घडले असल्याचा संशय राहुल गांधींनी व्यक्त केला.