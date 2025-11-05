English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Royal Enfield च्या हिमालयन 450 मॉडेलचा धुमाकूळ! काळ्या रंगानं वेधलं लक्ष... किंमत, फिचर पाहिल्याशिवाय स्क्रोल करु नका

Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black: ब्लॅक अँड व्हाईट व्हिडीओसह कंपनीनं शेअर केलाय एक अफलातून व्हिडीओ, पाहताक्षणीच अॅडवेंचर ट्रीपसाठी निघण्याचा मोह आवरणार नाही...   

सायली पाटील | Updated: Nov 5, 2025, 01:46 PM IST
Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black: भारतात रॉयल एनफिल्ज या ब्रँडला मागील कैक दशकांपासून बाईकप्रेमींनी पसंती दिली आहे. या बाीकचं नवं मॉडेल असो किंवा क्लासिक विंटेज कलेक्शन असो. अनेकांनीच या ब्रँडची साथ सोडली नाही. त्यातही साहसी वळणवाटांवरून प्रवास करणाऱ्यांची एनफिल्डच्या भल्याभक्कम बाईकना विशेष पसंती. अशा या कंपनीनं बाईकप्रेमींचा उत्साह आणि या ब्रँडप्रती असणारी त्यांची ओढ लक्षात घेता Adventure श्रेणीत एक नवा रोमांचच सादर केला आहे. 

रॉयल एनफिल्डनं हिमालयन 450 चं नवं रुप रॅली थीमसह सादर केलं आहे. यामध्ये बाईकच्या या मॉडेलला माना/ माणा ब्लॅक (Himalayan 450 Mana Black) असं नाव देण्यात आलं आहे. यामध्ये बाईक लक्षवेधी काळ्या रंगात सादर केली असून, त्यामध्ये वाढील अॅक्सेसरीजसुद्धा जोडण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळं ऑफरोड रायडिंगसाठी ही बाईक एक उत्तम पर्याय ठरत आहे. कंपनीकडून या बाईकचा एक दमदार व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे. 

अधिकृतपणे या बाईकच्या लाँचची तारीख जाहीर करण्यात आली नाही, मात्र नोव्हेंबर 2025 आधीच ही बाईक विक्रीसाठी उपलब्ध होईल असं सांगण्यात येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार रॉयल एनफिल्डचं हे मॉडेल गोव्यात 21 ते 23 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान होणाऱ्या ‘मोटरवर्स 2025’ या कार्यक्रमादरम्यान बाईकच्या किमतीची अधिकृत घोषणा होऊ शकते. प्राथमिक स्वरुपात या बाईकची एक्स शोरुम किंमत साधारण 3.5 लाखांदरम्यान असू शकते. 

स्टँडर्ड हिमालयनपेक्षा खरंच हे नवं एडिशन वरचढ आहे?

Himalayan 450 Mana Black व्हेरिएंटमध्ये रिअर प्रोफाईल आणि एक लांब पण सपाट सीट देण्यात आली आहे. खाचखळगे आणि दगडगोट्यांच्या रस्त्यांवरही या सीचमुळं बाईकवरल उत्तम नियंत्रण ठेवता येतं. यामध्ये अॅल्युमिनियम ब्रेससह फुल लेंथ ब्लॅक नकल गार्ड्स आणि एक नवा लायसेन्स प्लेट होल्डरसुद्धा देण्यात आला आहे. या बाईकचं कर्ब वेट 195 किलोग्रॅम असून स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा 1 किलोग्रॅम वजनानं कमी आहे. ऑफ रोडिंगदरम्यान यामुळं मोठा फायदा मिळू शकतो. 

बुलेटप्रेमींसाठीसुद्धा खास सरप्राईज... 

ईआईसीएमए 2025मध्ये रॉयल एनफिल्डकडून एक मोठा खुलासा करत लवकरच ईआईसीएमए 2025 विक्रीसाठी उपलब्ध असणार असल्याचं सांगितलं. 648cc पॅरालल ट्विन इंजिनद्वारा चालणाऱ्या या बाईकमध्ये 47 bhp पॉवर आणि 52.3 Nm टॉर्क जनरेट करते. या बुलेटचा लूक 350 च्या क्लासिक मॉडेलप्रमाणं ठेवण्यात आला असून, त्यामध्ये क्रोम हुड आणि एलईडी हेडलँपसर एक टिअरड्रॉप आकाराचा मेटल टँकही मिळणार आहे. क्लासिक क्रूजर बाईक श्रेणीत आता एनफिल्डची ही बाईक धुमाकूळ घासणार असं म्हणायला हरकत नाही. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

