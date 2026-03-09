प्रिमियम कार कंपनी देतेय 5 लाखांची सवलत; याहून अधिक सवलत कुठं मिळेल?

Skoda Car Discount: प्रिमियम कार कंपन्यांच्या श्रेणीत येणाऱ्या स्कोडा ऑटो इंडियाकडून ग्राहकांसाठी एक खास सवलत देण्यात येत आहे. कंपनीकडून ग्राहकांसाठी पूर्ण पोर्टफोलिओवर लक्षवेधी सवलती दिल्या आहेत. यामध्ये कंपनीकडून सेडानपासून एसयुव्हीपर्यंत कॅश डिस्काऊंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट स्कीम, लॉयल्टी इसेंटीव्ह अशा स्वरुपातील फायदे ग्राहकांना घेता येत आहेत.
कंपनीच्या MY24 आणि MY25 अशा काहीशा जुन्या मॉडेलवर सर्वाधिक बचतीची संधी मिळत असून, ग्राहकांसाठी हा डिस्काऊंट म्हणजे कार खरेदीची एक उत्तम संधी ठरणार आहे. त्यामुळं सवलतीचे आकडे पाहणंही महत्त्वाचं.
एसयुव्ही कुशाक कारवर मार्च महिन्यात धडाकेबाज सवलत देण्यात येत आहेत. जिथं 2026 मॉडेलमध्ये जवळपास 1.40 लाखांची बचत होत आहे. तर, MY24- MY25 कारच्या स्टॉकवर 3 लाखांपर्यंतची सवलत देण्यात येत आहे. ही सवलत कंपनीच्या मोंटे कार्लो, प्रेस्टीज आणि सिग्नेचर अशा ट्रिम्प्सवर उपलब्ध आहे. कुशाक कार 1.0 लीटर णि 1.5 लीटर टीएसआय इंजिन या पर्यायात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
स्कोडाची सर्वात नवी अशी सब 4 मीटर एसयुव्ही कायलाकसुद्धा सवलतीसह विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. तुलनेनं ही कार अतिशय नवी असली तरीही मिड-स्पेक 'सिग्नेचर', 'सिग्नेचर+' व्हेरिएंटवर 75000 रुपयांपर्यंतच्या सवलती दिल्या जात आहेत. ही कार टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजासारख्या कारशी स्पर्धा करत आहे.
होंडा सिटी, ह्युंडई वर्ना कारना टक्कर देणारी प्रिमियम सेडान स्लाविया कारवरही कंपनीकडून सवलत दिली जात असून, 2026 च्या नव्या मॉडेलवर 60000 ते 65000 रुपयांच्या सवलती दिल्या जात आहेत. मात्र, जुन्या स्टॉकमधील कारची निवड केल्यास तुम्ही 3 लाखांची बचत करु शकता.
स्कोडा फ्लॅगशिपच्या 7 सीटर एसयुव्ही कोडिएकवर कंपनीकडून महिन्यातील सर्वात मोठी सवलत दिली जात असून, स्पोर्टलाईन व्हेरिएंटवर 5 लाखांची सवलत दिली जात आहे. तर, टॉप-एंड L&K सिलेक्शन ट्रिमवर कंपनी 2.50 लाखांची सवलत देत आहे. थोडक्यात स्कोडाच्या या कार प्रिमियम अनुभव देण्यासाठी सज्ज आहेत असं म्हणायला हरकत नाही.