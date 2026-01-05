English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • टेक
नको पेट्रोल दरवाढीची चिंता; सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या 'या' डिझेल SUV पाहिल्या का? कुटुंबाला आवडेल तुमची निवड!

Auto news SUV diesel cars : भारतातील विश्वासार्ह कार उत्पादक कंपनीसुद्धा डिझेल एसयुव्हीच्या शर्यतीत. कोणती कार किती मायलेज देते? पाहून घ्या.... कुटुंबालाही आवडेल तुमची निवड!  

सायली पाटील | Updated: Jan 5, 2026, 02:43 PM IST
Auto news SUV diesel cars : पेट्रोलच्या वाढत्या दरांनी अनेक सामान्य कारमालकांना घाम फोडलेला असतानाच आता काही मंडळी डिझेल कारच्या पर्यायांचा विचार करत आहेत. भारतात मागच्या काही वर्षांत डिझेल कारचा खप तुलनेनं कमी झाला, ही वस्तूस्थिती असली तरीही या कारची मागणी मात्र थांबलेली नाही. यामागे काही महत्त्वाचे घटक कारणीभूत आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे कारचं मायलेज. इतकंच नव्हे तर कारचं परफॉर्मन्स, लांबच्या प्रवासात कमी इंधनखर्च यासुद्धा डिझेल वाहवनांच्या जमोच्या बाजू. 

दैनंदिन प्रवास करणाऱ्यांसाठी आणि महामार्गांवर अधिकाधिक प्रवास करणाऱ्यांसाठी डिझेल कार हा एक किफायतशीर आणि उत्तम पर्याय आहे. त्यातही डिझेल एसयुव्ही एक फायदेशीर निवड. पण, यातही नेमक्या कोणत्या कार निवडायच्या? हा प्रश्न तुमच्या मनात घर करत असेल तर पाहा खालील निवडक पर्याय... 

Kia Sonet Diesel

एसयुव्ही खरेदीदारांमध्य किआ सॉनेट (Kia Sonet Diesel) ही कार बरीच लोकप्रिय आहे. यामध्ये मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक असे दोन्ही वर्जन उपलब्ध होतात. राहिला मुद्दा मायलेजचा, तर ही कार प्रति लीटर डिझेलमध्ये 18.6 ते 22.3 किमी इतकं मायलेज देते. या कारची किंमत 8.98 लाख ते टॉप व्हेरिएंट 14.09 लाख रुपये इतकी आहे. 

Mahindra XUV 3XO

महिंद्राची ही सर्वात स्वस्त एसयुव्ही. 1.5 लीटर डिझेल इंजिन असणारी ही कारसुद्धा मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक वर्जनमध्ये मिळते. ही एसयुव्ही 20.6 ते 21.2 किमी प्रति लीटर डिझेल इतकं मायलेज देते. या कारची किंमत 8.95 ते 13.43 लाख रुपये इतकी आहे. 

Tata Nexon Diesel

भारतात सर्वाधिक विकली जाणारी कॉम्पॅक्ट एसयुव्ही म्हणून टाटा नेक्सॉनची ओळख. या कारचं डिझेल वर्जन 1.5 लीटर इंजिनसह विक्रीस उपलब्ध असून यामध्ये मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स मिळतो. या कारचं ऑटोमॅटिक वर्जन 24.08 किमी प्रति लीटर, तर मॅन्युअल वर्जन 23.23 किमी प्रति लीटर इतकं मायलेज देत असून 9.01 लाख (एक्स शोरुम) ते 14.05 लाख रुपये इतक्या किमतीत ही कार उपलब्ध आहे. 

Hyundai Venue Diesel, Kia Syros Diesel

Hyundai Venue ही डिझेल कार 17.9 ते 20.99 किमी प्रति लीटर इतकं मायलेज देते. ज्या कारची किंमत 9.70 लाख ते 15.69 लाख रुपये इतकी आहे. डिझेल एसयुव्हीमध्ये Kia Syros Diesel हासुद्धा चांगला पर्याय असून ही कार 17.65 ते 20.75 किमी प्रति लीटर इतकं मायलेज देते. कारच्या मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक वर्जननुसार हे मायलेज बदलतं. या कारची किंमत 10.14 लाख ते 15.94 लाख रुपये इतकी आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Tags:
auto newsdiesel suvHyundai VenueKia CierosKia Sonet

