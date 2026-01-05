नको पेट्रोल दरवाढीची चिंता; सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या 'या' डिझेल SUV पाहिल्या का? कुटुंबाला आवडेल तुमची निवड!

Auto news SUV diesel cars : पेट्रोलच्या वाढत्या दरांनी अनेक सामान्य कारमालकांना घाम फोडलेला असतानाच आता काही मंडळी डिझेल कारच्या पर्यायांचा विचार करत आहेत. भारतात मागच्या काही वर्षांत डिझेल कारचा खप तुलनेनं कमी झाला, ही वस्तूस्थिती असली तरीही या कारची मागणी मात्र थांबलेली नाही. यामागे काही महत्त्वाचे घटक कारणीभूत आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे कारचं मायलेज. इतकंच नव्हे तर कारचं परफॉर्मन्स, लांबच्या प्रवासात कमी इंधनखर्च यासुद्धा डिझेल वाहवनांच्या जमोच्या बाजू.
दैनंदिन प्रवास करणाऱ्यांसाठी आणि महामार्गांवर अधिकाधिक प्रवास करणाऱ्यांसाठी डिझेल कार हा एक किफायतशीर आणि उत्तम पर्याय आहे. त्यातही डिझेल एसयुव्ही एक फायदेशीर निवड. पण, यातही नेमक्या कोणत्या कार निवडायच्या? हा प्रश्न तुमच्या मनात घर करत असेल तर पाहा खालील निवडक पर्याय...
एसयुव्ही खरेदीदारांमध्य किआ सॉनेट (Kia Sonet Diesel) ही कार बरीच लोकप्रिय आहे. यामध्ये मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक असे दोन्ही वर्जन उपलब्ध होतात. राहिला मुद्दा मायलेजचा, तर ही कार प्रति लीटर डिझेलमध्ये 18.6 ते 22.3 किमी इतकं मायलेज देते. या कारची किंमत 8.98 लाख ते टॉप व्हेरिएंट 14.09 लाख रुपये इतकी आहे.
महिंद्राची ही सर्वात स्वस्त एसयुव्ही. 1.5 लीटर डिझेल इंजिन असणारी ही कारसुद्धा मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक वर्जनमध्ये मिळते. ही एसयुव्ही 20.6 ते 21.2 किमी प्रति लीटर डिझेल इतकं मायलेज देते. या कारची किंमत 8.95 ते 13.43 लाख रुपये इतकी आहे.
भारतात सर्वाधिक विकली जाणारी कॉम्पॅक्ट एसयुव्ही म्हणून टाटा नेक्सॉनची ओळख. या कारचं डिझेल वर्जन 1.5 लीटर इंजिनसह विक्रीस उपलब्ध असून यामध्ये मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स मिळतो. या कारचं ऑटोमॅटिक वर्जन 24.08 किमी प्रति लीटर, तर मॅन्युअल वर्जन 23.23 किमी प्रति लीटर इतकं मायलेज देत असून 9.01 लाख (एक्स शोरुम) ते 14.05 लाख रुपये इतक्या किमतीत ही कार उपलब्ध आहे.
Hyundai Venue ही डिझेल कार 17.9 ते 20.99 किमी प्रति लीटर इतकं मायलेज देते. ज्या कारची किंमत 9.70 लाख ते 15.69 लाख रुपये इतकी आहे. डिझेल एसयुव्हीमध्ये Kia Syros Diesel हासुद्धा चांगला पर्याय असून ही कार 17.65 ते 20.75 किमी प्रति लीटर इतकं मायलेज देते. कारच्या मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक वर्जननुसार हे मायलेज बदलतं. या कारची किंमत 10.14 लाख ते 15.94 लाख रुपये इतकी आहे.