/Wagon R च्या किमतीत घ्या मर्सिडीज, BMW मध्ये फिरण्याचा अनुभव; भारतातील सर्वात स्वस्त डिझेल कार कोणती?

Auto News Budget Cars : ऑटो क्षेत्रात भारतानं बरीच प्रगती केली असून, विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्यासुद्धा आता देशात त्यांचे दमदार मॉडेल विकण्याचा निर्णय घेत आहेत. त्यात ही कार का बरं वेधतेय लक्ष?
Auto News Budget Cars : ऑटो क्षेत्रातील विविध विभागांमध्ये भारत पुढे आला. बहुविध कंपन्यांच्या बहुविध कारना ग्राहकांनी पसंतीसुद्धा दिली. मात्र पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेल कारचा खप तुलनेनं कमीच राहिला. सरकारकडून Green Mobility ला दिलं जाणारं प्राधान्य हे यामागचं मुख्य कारण असून, हळुहळू इंधनावर चालणाऱ्या कार दिसेनाशा होतील असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. काही कंपन्यांनी तर भविष्यातील संकेत पाहता आतापासूनच डिझेल कारनिर्मिती बंद केली आहे. मात्र, देशात एक विश्वासार्ह कंपनीसुद्धा आहे जी अगदी स्वस्त दरात डिझेल कारची विक्री करत आहे. बरं, आश्चर्याची बाब म्हणजे किंमत कमी असली तरीही ही कार प्रवासाचा आरामदायी आणि राजेशाही अनुभव देण्यात मात्र कुठंच मागे नाही.
प्रिमियम हॅचबॅक श्रेणीत येणारी टाटा कंपनीची (TATA Motors) टाटा अल्ट्रोज ही कार पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी अशा व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. किमतीचं सांगावं तर, या कारची एक्स शोरुम किंमत आहे 6.30 लाख रुपये. तर, तिचं डिझेल व्हेरिएंट 8.15 लाखांपासून सुरू होतं. कारच्या Accomplished S या डिझेलमधील टॉप व्हेरिएंटची किंमत 10.27 लाख रुपये इतकी आहे.
Tata Altroz मध्ये इंजिनचे तीन पर्याय आहेत. ज्यामध्ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजिन, 1.2 लीटर सीएनजी आणि 1.5 लीटर डिझेल इंजिन अशी उपलब्धता आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही कार 23.64 kmpl इतकं मायलेज देते. दर दिवशी दूरचा प्रवास किंवा महामार्गांनी प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही कार एक उत्तम आणि किफायतशीर पर्याय आहे.
फक्त मायलेज नव्हे, तर या कारचे इतर फिचरसुद्धा अतिशय प्रभावी आहेत. यामध्ये 10.25 इंचांचं टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टीम असून, ते Apple CarPlay आणि Android Auto ला सपोर्ट करतं. याशिवाय कारमध्ये 7 इंचांचं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस मोबाइल चार्जर, वॉईस कमांड सनरुफसुद्धा आहे. 360 कॅमेरासारखे प्रिमियम फिचरसुद्धा या कारमध्ये मिळतात.
टाटा अल्ट्रोज ही भारतातील सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक कार आहे असा दावा केला जातो. Global NCAP नं या कारला 5-Star Safety Rating दिली असून, सुरक्षिततेच्या निकषांवर ही कार ग्राहकांच्या बहुतांश अपेक्षा पूर्ण करते. ज्यामुळंसुद्धा ती विश्वासार्ह पर्याय समजली जाते. दणकट बाह्य भाग, आधुनिक आणि अद्ययावत फिचरसह ही कार हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये आपलं वेगळं स्थान निर्माण करते. या कारचे फिचर आणि तिची किंमत सोबतच त्यातून प्रवास करण्याचा अनुभव यामुळं ही सामान्यांची मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आहे असं म्हणायला हरकत नाही.