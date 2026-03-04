English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • टेक
  • हे TATA लाच उत्तम जमतं; अनेकांच्या आवडीच्या कारवर लाखाभराची सूट, नक्की होईल तगडी बचत

हे TATA लाच उत्तम जमतं; अनेकांच्या आवडीच्या कारवर लाखाभराची सूट, नक्की होईल तगडी बचत

Auto News TATA Cars Discount :  कार खरेदीचा व्यवहार पैसे खर्च करण्यापेक्षा पैशांची बचतच करेल... दूरदृष्टीनं विचार कराल तर टाटा मोटर्सच्या निर्णयाचं स्वागतच कराल! कॅश डिस्काऊंटची माहिती आहे का?   

सायली पाटील | Updated: Mar 4, 2026, 10:47 PM IST
auto news tata cars discount latest update budget cars Tiago Harrier Exchange Bonus

Auto News TATA Cars Discount : भारतात जेव्हा कार खरेदीचा विचार एखादी व्यक्ती किंवा एखादं कुटुंब करतं तेव्हा काही कंपन्यांच्या कार किंवा काही कंपन्यांची नावं आपोआपच विचारात येतात. त्यातलंच एक नाव म्हणजे टाटा मोटर्स. भारतीय नागरिक, त्यांची खर्च करण्याची क्षमता, वाहन चालवण्याची शैली आणि भारतातील रस्ते या साऱ्याचा सारासार विचार करत ग्राहकांच्या सर्व गरजांना केंद्रस्थानी ठेवत वाहननिर्मिती करण्याकडे कायमच टाटा मोटर्सचा कल दिसून आला आहे. त्यांची हीच विशेष बाब आता पुन्हा एकदा कारप्रेमींच्या मनाता ठाव घेत असून, यावेळी निमित्त ठरतंय ते म्हणजे टाटा मोटर्सकडून दिल्या जाणाऱ्या विशेष सवलती. 

सणवार म्हणजे टाटाच्या सवलती...

मार्च 2026 च्या सणवारांच्या पार्श्वभूमीवर TATA Motors नं त्यांच्या काही लोकप्रिय कार मॉडेलवर विशेष सवलतींची घोषणा केली आहे. फक्त टाटा मोटर्सच नव्हे तर इतरही अनेक कार निर्मात्या कंपन्या सणावारांना विशेष सवलतींची घोषणा करतं. मात्र, टाटाच्या सवलती कायमच आकर्षक ठरतात. यावेळी तर कंपनीनं Tiago, Harrier आणि Tigor या त्यांच्या कारवर चांगलीच सवलत दिली आहे. कॅश डिस्काऊंट, एक्सचेंज बोनस आणि इतर अनेक लाभ कंपनी देत असल्यानं ग्राहकांचा फायदाच होत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

किती रुपयांची सवलत मिळते? 

टाटा मोटर्सच्या सवलतीअंतर्गत कंपनीकडून Tata Tiago, Tata Tigor आणि Tata Harrier अशा मॉडेलवर दणदणीत सवलत दिली आहे. ज्यामध्ये टिएगोवर 55 हजारांची सवलत दिली जात आहे. तर, टिगोरवर 60 हजारांची सवलत मिळत आहे. हॅरियरसारख्या प्रमियम कारवर टाटा 1 लाख रुपयांची सवलत देत आहे. ही सर्वाधिक सवलत असून, प्रत्यक्षातील सवलत ही कारचं व्हेरिएंट, शहर आणि डिलरशिपच्या अनुषंगानं बदललेलीही असू शकते. 

TATA च्या या सवलतींमध्ये फक्त कॅश डिस्काऊंटच नव्हे, तर कार एक्सचेंजची मुभासुद्घधा आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांसाठी खास सवलती आणि किमान व्याजदरात कर्ज अशाही सुविधा दिल्या जात आहेत. 

