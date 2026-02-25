फक्त लाखाभराचं डाऊन पेमेंट; अन् छानशी फॅमिली कार तुमची, EMI चं गणित अगदी सुटसुटीत

Auto News : कार खरेदी करण्याच्या चर्चेमध्ये काही मुद्दे कायमच केंद्रस्थानी असतात. इथं सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो म्हणजे कारसाठी येणाऱ्या खर्चाचा. मायलेज आणि फिचरसह कारसाठी येणारा खर्च अनेकांसाठी तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. अशाच खिशाला परवडणाऱ्या कारच्या शोधात असणाऱ्या आणि चौकोनी कुटुंबासाठी योग्य पर्याय असणाऱ्या कारनं सध्या अनेकांनाच दिलासा दिला आहे.
परवडणाऱ्या किमतीतील ही SUV दैनंदिन प्रवासासाठी उत्तम असून, तिच्यासाठी काढलेल्या कर्जाचा फार भारही येत नाही, ही कार आहे Tata Nexon CNG. टाटा नेक्सॉनची एक्स शोरुम किंमत 8.23 लाख रुपये इतकी असून, ही कार उत्तम परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाते. दिल्लीमध्ये या कारची ऑन रोड किंमत जाते 9.31 लाख रुपये. या किमतीत आरटीओ आणि इंन्शुरन्सचा समावेश आहे. तर, फक्त 1 लाखांच्या डाऊनपेमेंटवर 8.31 लाखांच्या कर्जासह ही कार थेट घरी आणता येते.
बँकेनं टाटा नेक्सॉनसाठी 9 टक्के इतक्या व्याजदरानं कर्ज दिल्यास 5 वर्षांसाठीचा मासिक कर्जाचा हप्ता ठरतो 17,585 रुपये. हा आकडा अंतिम नसून तुमच्या भागात कारच्या खर्चाचं Exact calculation जाणून घेण्यासाठी जवळच्या टाटा डीलरशिपशी संपर्क साधणं उपयुक्त ठरेल.
Tata Nexon CNG मध्ये 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं असून, या कारच्या सीएनजी मोडमध्ये 100 बीएचपी पॉवर आणि 170 एनएम इतका टॉर्क जनरेट होतो. ही भारतातील पहिली अशी एसयुव्ही आहे ज्यामध्ये ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजीचा वापर करण्यात आला आहे. नेक्सॉन CNG पेट्रोल मोडमध्ये 17 किमी प्रती लिटर आणि पूर्ण सीएनजी मोडमध्येही तितकंच मायलेज देते. Tata Nexon CNG फुल सीएनजी टँकमध्ये 800 किमीपर्यंतचा प्रवास करण्यास सक्षम असल्याचा दावा कंपनी करते. ज्यामुळं लाँग ड्राईव्ह असो किंवा महामार्गांवरील प्रवास, नेक्सॉन एक समाधानकारक पर्याय आहे असंच पाहायला मिळत आहे.