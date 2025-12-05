English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Tata Nexon ते महिंद्रा XUV 3XO भारतातल्या 'या' टॉप मायलेज डिझेल कारपैकी तुमच्यासाठी उत्तम कोणती?

Auto News : तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबासाठी एका उत्तम कारचा शोध घेत असाल तर, कोणता पर्याय ठरेल किफायतशीर? पाहा सविस्तर वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Dec 5, 2025, 02:54 PM IST
Tata Nexon ते महिंद्रा XUV 3XO भारतातल्या 'या' टॉप मायलेज डिझेल कारपैकी तुमच्यासाठी उत्तम कोणती?
Auto news Tata Nexon to kia Syros take a look at India top mileage SUV car features

Auto News : भारतात मागील काही वर्षांमध्ये विविध श्रेणींतील आणि त्याहूनही डिझेल कारची विक्री मात्र घटताना दिसत आहे. इलेक्र्टीक कारच्या वाढत्या मागणीरम्यान डिझेल इंजिनच्या कार मात्र मागे पडत आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. प्रदूषणविषयक नियमावली, पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनमध्ये पडणारा फरक आणि ऑटो क्षेत्रातील बदलांमुळं डिझेल कारच्या मॉडेलची संख्याही कमी आहे. मात्र तरुसुद्धा आजही काही कारप्रेमी डिझेल इंजिनच्याच कारला, प्रामुख्यानं एसयुव्हीला पसंती देत आहेत. 

डिझेल इंजिन असणारी एसयुव्ही खरेदी करताना ग्राहक प्रामुख्यानं कारच्या मायलेजवर अधिक लक्ष देतात. त्यामुळं तुम्हीही नव्यानं कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी उत्तम आणि किफायतशीर अशी डिझेल एसयुव्ही कोणती, हेसुद्धा पाहून घ्या. 

किया सोनेट 
किया सोनेट ही कारसुद्धा डिझेल मॉडेलमध्ये एसयुव्ही श्रेणीत उपलब्ध असून या कारमध्ये मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटीक असे दोन्ही पर्याय मिळतात. प्रती लीटर डिझेलमध्ये ही कार 18.6 ते 22.3 किमी इतकं मायलेज देते. कारच्या डिझेल व्हेरिएंटची किंमत 8.95 लाख रुपये ते 14.09 लाख रुपये इतकी आहे. 

महिंद्रा XUV 3XO
महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीची महिंद्रा XUV 3XO ही सर्वोत्तम अशी कॉम्पॅक्ट आणि खिशाला परवडणारी डिझेल एसयुव्ही आहे. 1.5 लीटरचं डिझेल इंजिन असणाऱ्या या कारमध्येसुद्धा मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक असे गिअरबॉक्स मिळतात. विविध व्हेरिएंटमध्ये ही कार 20.6 ते 21.2 किमी प्रती लीटर इतकं मायलेज देते. ज्यासाठी 8.95 लाख रुपये ते 13.43 लाख रुपये इतकी किंमत मोजावी लागते. 

किआ सिरोस 
किया सोनेटमध्ये येणारंच डिझेल इंजिन सिरोसमध्येसुद्धा देण्यात येतं. फक्त हीचं मायलेज तुलनेनं कमी आहे. सिरोसचं मॅन्युअल डिझेल मॉडेल 20.75 किमी प्रती लीटर इतकं मायलेज देतं. तर, ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट 17.65 किमी प्रती लीटर इतकं मायलेज देतं. ही कार 10.14 लाख ते 15.94 लाख रुपयांमध्ये विकली जाते. 

हुंडई वेन्यू
अनेकांच्याच पसंतीत उतरणारी आणखी एक डिझेल कार म्हणजे हुंडई वेन्यू. मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचे पर्याय देणारी ही कार 17.9 ते 20.99 किमी प्रती लिटर इतकं मायलेज देते. ही कार 9.70 लाख ते 15.69 लाख रुपये इतक्या श्रेणीत विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. 

भारतीयांच्या पसंतीची डिझेल एयसुव्ही कोणती? 

भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय डिझेल एसयुव्ही म्हणजे TATA Naxon. 1.5 लीटर इंजिनसह येणारी ही कार ऑटो आणि मॅन्युअल मॉडेलमध्ये उपलब्ध आहे. या कारचं मॅन्युअल मॉडेल 23.23 किमी प्रती लीटर इतकं मायलेज देतं असा दावा कंपनी करते. अशी ही एसयुव्ही 9.1 लाख ते 14.05 लाख अशा किफायतशीर किमतीत उपलब्ध आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

