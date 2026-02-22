English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
  • TATA चा दमदार पंच; 9.69 लाखांची कार फक्त 6.49 लाखांमध्ये, काय आहे योजना?

TATA चा दमदार 'पंच'; 9.69 लाखांची कार फक्त 6.49 लाखांमध्ये, काय आहे योजना?

TATA Punch EV 2026 किती बदललीये? डिझाईनपासून फिचरपर्यंत सर्वच दमदार! Tata Punch EV 2026 फेसलिफ्टनं ऑटो विश्वात आणलंय वादळ. या वादळानंच वळवल्या आहेत सर्वांच्या नजरा...   

सायली पाटील | Updated: Feb 22, 2026, 11:48 AM IST
TATA चा दमदार 'पंच'; 9.69 लाखांची कार फक्त 6.49 लाखांमध्ये, काय आहे योजना?
auto news Tata Punch EV 2026 Facelift Range price budget car details

TATA Punch EV 2026 : कारप्रेमी आणि भारतीय ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवत काही उत्तमोत्तम कारचे मॉडेल सादर करणाऱ्या टाटा मोटर्सनं पुन्हा एकदा सर्वांचच लक्ष वेधत टाटा पंच ईव्हीचं फेसलिफ्ट मॉडेल नुकतंच सादर केलं. यावेळी कैक बदलांसह कंपनीनं ही कार रिलाँच केली असून, यामध्ये लहानमोठे असे अनेक लक्षवेधी बदल करण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कारची बॅटरी, रेंज, चार्गिंग क्षमता यावर कंपनीनं लक्ष केंद्रीत करत नव्यानं लाँच करण्यात आलेली ही कार आधीपेक्षा अधिक अंतर ओलांडते आणि तिच्या बॅटरीला चार्जिंगसाठी लागणारा वेळसुद्धा कमी आहे. कारच्या किमतीतही कंपनीनं बदल केले असून, त्यामुळं ग्राहकांच्या पसंतीस उतरून नव्या कारसाठी बरीच मंडळी हा पर्यायसुद्धास चाचपडून पाहत आहेत. 

कारची नवी किंमत आणि BaaS प्लान आहे काय? 

कंपनीकडून करण्यात आलेल्या बदलांमध्ये कारच्या किमतीचा समावेश असून, Tata Punch EV फेसलिफ्टची एक्स शोरुम किंमत आहे 9.69 लाख रुपये ते 12.59 लाख रुपये. ग्राहकांनी जर BaaS म्हणजेच बॅटरी सब्सक्रिप्शन प्लान निवडला, तर या कारची किंमत 6.49 लाखांपासून सुरू होतेय. 

BaaS प्लान अंतर्गत कारच्या बॅटरीची पूर्ण किंमत एकदाच देणं अपेक्षित नसते. कार जितकी किलोमीटर चालेल त्या हिशोबानं ग्राहकांना बॅटरीचे पैसे द्यावे लागतात. ज्यामुळं कार खरेदीचा विषय आता सामान्यांच्या खिशाला परवडणारा आणि अधिक सोपा ठरत आहे. कंपनीनं हा पर्याय यापूर्वी उपलब्ध करून दिला नसल्यानं हा एक मोठा बदल ठरत आहे. 

बॅटरी, रेंज आणि इतर फिचरसुद्धा महत्त्वाचे

नव्या Punch EV मध्ये जुन्या 25 kWh, 35 kWh बॅटरी न देता 30 kWh आणि 40 kWh अशा मोठ्या बॅटरी देण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळं कारची रेंज सोप्या भाषेत मायलेज हे 265, 365 किमीवरून थेट 375 आणि 468 किमीवर गेली आहे. कारच्या बॅटरी चार्जिंमध्येसुद्धा सुधारणा करण्यात आल्या असून, आता ही बॅटरी 50 किलोवॅटऐवजी 65 किलोवॅटवर चार्ज होईल. बॅटरी चार्जिंगसाठी लागणारा वेळसुद्धा 26 मिनिटांपर्यंत आणण्यात आला आहे. एसी चार्जिंगची क्षमता मात्र आधीप्रमाणंच 7.2 किलोवॅट ठेवण्यात आली आहे. 

हेसुद्धा वाचा : बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला 

 

फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये कारचे काही जुने फिचरसुद्धा कायम ठेवण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये 6 एअरबॅग, ईएसपी, 360 डिग्री कॅमेरा आणि इलेक्ट्रीक पार्किंग ब्रेक असे फिचर देण्यात आले आहेत. नव्या फिचरमध्ये कारला हाय बीम असिस्ट आणि इंटरफेसमध्ये काही बदलांसह सादर करण्यात आलं आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newsauto news in marathiTata Punch EV Fast ChargingTata Punch EV 2026 FaceliftPunch EV New Range

इतर बातम्या

Petrol Diesel Price Today 22 Feb: रविवारी टाकी फुल करण्यापू...

भारत