TATA नं आखलाय मास्टरप्लान; 5 मोठ्या बदलांसह 'ही' कार बाजारात उतरवण्यासाठी कंपनी सज्ज

2026 Tata Punch EV Facelift : भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये ईलेक्ट्रीक वाहनांची मागणी सातत्यानं वाढत असून, याच मागणीच्या धर्तीवर देशातील बहुतांश कार उत्पादक कंपन्या आता EV वाहनांवर भर देताना दिसत आहेत. यामध्ये टाटा मोटर्ससुद्धा मागे नाही. देशातील एक विश्वासार्ह कार उत्पादक कंपनी अशी ओळख असणाऱ्या टाटा मोटर्सनं ईव्ही जगतात पाय रोवले असून, आता हीच कंपनी एका नव्या मॉडेलसह कारप्रेमीसाठी नवं मॉडेल सादर करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
टाटा मोटर्स येत्या काळात एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक SUV Tata Punch EV चं फेसलिफ्ट वर्जन 20 फेब्रुवारीला लाँच करणार आहे. Punch EV ही कार बरीच आधीपासून फिचर आणि सेफ्टीच्या बाबतीत अनेकांची मनं जिंकताना दिसली. ज्या कारला आणखी एक उत्तम टच देत कंपनी प्रिमीयम टेक्नोलॉजी, इंटिरिअर आणि सेफ्टीच्या बाबतीत कंपनी काही महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
Tata Punch EV Facelift या कारच्या एक्सटिरिअरमध्ये काही नवे बदल पाहायला मिळणार आहेत. कारच्या फ्रंट प्रोफाईलमध्ये क्लोज्ड ग्रिल, स्प्लिट LED हेडलाइट सेटअपमध्ये कोणताही बदल न करता हेडलाइट्सला जोडणारी काळी पट्टी हटवण्यात आली आहे. स्लिम DRLs आणि मिनिमलिस्टिक डिझाईन लँग्वेजमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. मात्र कंपनीकडून कारमध्ये नवी स्कफ प्लेट दिली जाऊ शकते, ज्यामुळं ही कार अधिक प्रभावी लूक देईल. साईड प्रोफाईलमधे फार बदल करण्यात आले नसले तरीही कारमध्ये 16-इंच अलॉय व्हील्सचं डिझाईन मात्र अपडेट केलं जाऊ शकतं.
नव्या Punch EV मध्ये केबिन अपडेटसुद्घा केलं जाणार असून, कारच्या डॅशबोर्डमध्ये काही लहानमोठे बदल करण्यात येतील. नवी अपहोल्ट्री आणि उत्तम थाय सपोर्टसह कारच्या सिटींग कम्फर्टमध्ये सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. कारमध्ये 0.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टू-स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, रोटरी डायल गियर शिफ्ट असे फिचर मिळतील. याशिवाय कारमध्ये वॉईस बेस्डएनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफसुद्धा कंपनी देणार असल्याची माहिती समोर आहे.
Punch EV सध्याच्या मध्ये कंपनीकडून 9.99 लाख आणि 14.44 लाख रुपये इतक्या किमतीत ही कार विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ज्यामुळं कारचं फेसलिफ्ट मॉडेल 10 ते 15 लाखांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध केलं जाईल. या कारची थेट स्पर्धा Citroen eC3, MG Windsor EV, Mahindra XUV 3XO EV आणि Tata Nexon EV या कारशी असेल.