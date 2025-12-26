English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुरेशी जागा, परवडणारी किंमत; 'मिडलक्लास' कुटुंबाला लक्झरी अनुभव देणारी ही TATAची EV कशी वाटतेय?

Auto car update : कार खरेदीच्या विचारात आहात? पेट्रोलच्या वाढत्या दरांमुळं तुम्हाला घाम फुटतोय? आता ही चिंता सोडा... टाटाची विश्वासार्हता आणि अफलातून फिचर दाखवणारी ही कार एकदा पाहून तर घ्या....  

सायली पाटील | Updated: Dec 26, 2025, 04:13 PM IST
Auto News : कोणतंही वाहन खरेदी करायचं म्हटलं की, अनेकदा पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाहन खरेदीपूर्वीच अनेकांना घाम फोडतात. मात्र आता ईवी वाहनांच्या उपलब्धतेमुळं ही चिंतासुद्धा काहीशी मिटत असून, आपल्याला हवी ती कार खरेदी करण्याचं धाडस अगदी मध्यमवर्गीय कुटुंबसुद्धा करताना दिसत आहेत. खिशाला परवडणारी, कुटुंबाला सामावून घेणारी आणि चांगलं मायलेज देणारी कार, असे निकष ठेवून ही मंडळी कार खरेदी करतात. अशा साऱ्यांपुढं टाटा कंपनीच्या एका कमाल कारचा पर्याय सध्या फायदेशीर Deal ठरत आहे. 

टाटाची कोणती कार मिळवतेय पसंती? 

Tata Punch EV ही कार सध्या भारतात सर्वाधिक कमी किमतीची इलेक्ट्रीक कार ठरत असून, मध्यमवर्यी आणि पाचजणांच्या कुटुंबासाठी ही कार एक उत्तम पर्याय आहे. SUV सारखा भक्कम लूक, टाटा कंपनीवर ग्राहकांचा असणारा विश्वास आणि इंधनासाठी येणारा किमान यामुळं या कारला अनेकांचीच पसंती आहे. 

ही कार आणायची म्हणजे किती किंमत मोजावी लागणार? 

Tata Punch EVची एक्स शोरुम किंमत 9.99 लाख रुपयांपासून सुरू होत असून, हीच किंमत या कारच्या बेस व्हेरिएंट Smart MRची सुद्धा आहे. या कारच्या टॉप मॉडेलची विक्री 14.99 लाख रुपयांना केली जाते. सध्या कंपनीकडून कार खरेदीवर आकर्षक ऑफर दिल्या जात असून, यामध्ये 100 टक्के ऑन रोड फायनान्सिंग आणि 1.20 लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळतो. Punch Ev ला तुम्ही फक्त 8,099 रुपये इतक्या EMI वर खरेदी करता येत असल्यानं कार मध्यमवर्गीयांच्याही खिशाला परवडत आहे. 

बॅटरी आणि चार्जिंग... 

Tata Punch EV दोन बॅटरी पर्यायांमध्ये येते, यामध्ये पहिला बॅकअप 25 kWh असून तो 315 किलोमीटर इतकी रेंज देतो. तर, 35 kWh बॅटरी एका चार्जिंगमध्ये 421 किलोमीटर इतकी रेंज देते. DC फास्ट चार्जर मुळं 10 ते 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी ही बॅटरी 56 मिनिटांचा वेळ घेते असा दावा कंपनी करते. 

टाटा Punch EV मध्ये मोठी टचस्क्रीन सिस्टीम, वायरलेस Android Auto, Apple CarPlay, डिजिटल डिस्प्ले, 360-डिग्री कॅमेरा, क्रूझ कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ असे फिचर मिळतात. हाय ग्राऊंड क्लिअरन्स ही या कारची जमेची बाजू असून, भारतीय रस्त्यांवर कार चावण्याचा उत्तम अनुभव यामुळं मिळतो. फक्त फिचर नव्हे, तर सुरक्षेच्या बाबतीतही कंपनीनं कार निर्मितीत उत्तम काम केलं असून त्यात 6 एअरबॅग देण्यात आल्या आहेत. ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल या कारमध्ये मिळते. त्यामुळं 10 लाखांच्या बजेटमध्ये एखादी चांगली कार शोधत असाल तर हा एक उत्तम पर्याय आहे असं म्हटलं जात आहे. 

