Tata Punch की Maruti Suzuki Fronx; कोणती Turbo SUV ठरेल 'पैसा वसूल डील'? फरक पाहाच

Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: भारतात जेव्हाजेव्हा मध्यमवर्गीयांकडून कार खरेदीचा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा वाहनाची हमी, कंपनीकडून मिळणारी विश्वासार्हता आणि पैसे खर्च करण्याची क्षमता या सर्वच गोष्टींचा विचार केला जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मारुती आणि टाटा या कंपन्यांच्या वाहनांना विशेष ग्राहकपसंती मिळते. अशाच सध्याच्या घडीला चर्चेत असणाऱ्या कार म्हणजे Tata Punch Turbo आणि Maruti Suzuki Fronx Turbo. मुळात या दोन्ही कार वेगवेगळ्या खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्या ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून जिझाईन करण्यात आल्या आहेत.
Tata Punch ची एक्स शोरुम किंमत 5.59 लाख रुपयांपासून सुरू होते. तर, कारच्या टर्बो वर्जनसाठी 8.29 लाख ते 9.79 लाख इतकी रक्कम मोजावी लागते. Maruti Suzuki Fronx साठी ग्राहकांना बेस मॉडेलसाठी 6.85 रुपये इतकी किंमत मोजावी लागते. तर, टर्बो टॉप व्हेरिएंटसाठी 8.91 लाख रुपयांपर्यंतची किंमतही ग्राहकांना मोजावी लागते. थेट किमतीतच तुलना करायची झाल्यास Punch Turbo, Fronx Turbo च्या तुलनेत 1 ते 1.30 लाखांनी स्वस्त पडते.
मायलेजच्या बाबतीत Maruti Suzuki Fronx Turbo आघाडीवर दिसते. या कारचं ARAI क्लेम मायलेज मॅन्युअल व्हेरिएंटमध्ये साधारण 21.5 किमी प्रतिलीटर आणि ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये 20 kmpl इतकं आहे. तर, टाटा पंच टर्बोचं मायलेज साधारण 15 ते 18 किमी प्रति लीटर इतकं आहे. त्यामुळं कारचा वापर बहुतांशी शहरी भागांमध्ये होणार असेल आणि मायलेज केंद्रस्थानी ठेवणार असाल तर, Fronx Turbo एक उत्तम पर्याय ठरते.
इंजिनच्या अनुषंगानं विचार केल्यास टाटा पंच टर्बो सरशी मारताना दिसते. या कारमध्ये 1.2-लीटरचं 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजिन असून त्यातून 120 PS पॉवर आणि 170 Nm टॉर्क जनरेट होतं. या कारचं इंजिन लो आरपीएमवरही चांगलं पिकअप देतं. तर, मारुतीट्या फ्राँक्स टर्बोमध्ये 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजिन असून त्यातून 99 ते 100 PS की पावर, 148 Nm टॉर्क जनरेट होतं. या कारमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स मिळतो मात्र, तरीही पंच इथं वरचढ ठरते.
एकंदर फिचर्सवर नजर टाकली असता नव्या टाटा पंचमध्ये 10.25-इंच टचस्क्रीन, 360-डिग्री कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग मिळते. तर, फ्राँक्समध्ये हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, प्रीमियम साउंड सिस्टीम असे फिचर्स देण्यात आले आहेत. सुरक्षिततेच्या बाबतीतसुद्धा टाटा पंचला 5 स्टार रेटिंग मिळाली असल्यानं ती अनेकांच्याच प्राधान्यस्थानी आहे. मात्र, स्मूथ ड्राइविंगसाठी Maruti Suzuki Fronx Turbo ही एक उत्तम पर्याय ठरते.