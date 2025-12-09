English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'क्रेटा'सोबत 'सिएरा'ही पडेल 'या' नव्या कारपुढं फिकी; भारतीय कुटुंबांनाच अनसरून लाँच होणाऱ्या 'या' Car ची किंमतही पाहाच

Auto News New Car Launch : अनेकांच्याच कुटुंबांसाठी ही ठरेल परफेक्ट कार.... आता एकाच वाहनातून करा मनसोक्त प्रवास... दोन गाड्यांनी प्रवास करण्याची अडचणच नाही...   

सायली पाटील | Updated: Dec 9, 2025, 01:38 PM IST
auto news tata sierra hyundai creta to get competition from Kia Seltos next Gen know Launch Date price features

Auto News New Car Launch : खासगी वाहनांसाठी भारतीयांची खर्च करण्याची क्षमता आणि सातत्यानं प्रगतीपथावर असणारं देशातील ऑटो क्षेत्र पाहता आता प्रत्येक श्रेणीतील कुटुंबासाठी त्या त्या किमतीत येणाऱ्या कारची निर्मिती करण्या वर कार कंपन्या लक्ष देताना दिसत आहेत. यामध्ये कारच्या किमतींसमवेत कार चालवण्यासाठीचा प्राधान्यक्रम आणि भारतातील रस्त्यांचाही अभ्यास कंपन्या करताना दिसत आहेत. 

काही दिवसांपूर्वीच या कार विश्वामध्ये TATA कंपनीनं सिएला ही कार लाँच केली. या कारचा लूक आणि तिचे फिचर पाहता अनेकांनीच कारला पसंती दिली. ज्यानंतर आता दक्षिण कोरियातील भारतात स्थिरावलेली कंपनी किया (Kia) लोकप्रिय अशा seltos कारचं नवं मॉडेल अर्थात Next Generation मॉडेल लाँच करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीटच कंपनीनं कारचा एक व्हिडीओसुद्धा जारी केला होता. ज्यामध्ये एसयुव्हीच्या हेडलाईट, टेललाईट आणि हलकीशी सावली अशी झलक दिसली होती. 

10 डिसेंबर रोजी ही कार अधिकृतरित्या लाँच होणार असून, विक्रीसाठीसुद्धा उपलब्ध होणार असेल. या नव्या मॉडेलमध्ये उत्तम डिझाईन, अधिक प्रिमियम केबिन, अॅडवान्स टेक्नोलॉजी आणि उत्तर परफॉर्मन्स या घटकांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. ऑटो जगतामध्ये वाढती स्पर्धा पाहता नव्या कारच्या लाँचनंतर भारतातील कंपनीची रणनिती नेमकी किती यशस्वी ठरली हेसुद्धा स्पष्ट होणार आहे. 

कारच्या इंटेरिअरचीच चर्चा...

किया मोटर्सच्या कार त्यांच्या इंटेरिअर अर्थात कारच्या केबिनसाठी ओळखल्या जातात. नवी सेल्टॉसससुद्धा इथं अपवाद ठरणार नाही. स्पाय इमेज आणि टीझरनुसार 2026 Kia Seltos चे अंतरंग नवे असून, आतमध्ये पुरेशी जागा असेल. यामध्ये ड्युअल स्क्रीन सेटअप दिला जाऊ शकतो. शिवाय एक मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम असेल, याशिवाय स्विचगिअर कारच्या आखणीला आलिशान टच देईल असं म्हटलं जात आहे. 

2019 मध्ये लाँच झालेल्या किया सेल्टॉसच्या नेक्स्ट जनरेशनमध्ये पॅनोरॅमिक सनरुफ, ऑल एसईडी लायटींग, ड्यूअल स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जिंग आणि उत्तम ऑडिओसह कनेक्टीविटीसुद्धा मिळणार नाही. कियाकडून कारमध्ये 1.5 लीटर नॅच्युरली एस्पिरेटेड इंजिन मिळणार असून त्यातून 1.5 लीटर डिझेल इंजिन आणि एक पेट्रोल युनिटसुद्धा मिळू शकतं. दरम्यान सध्या सेल्टॉसच्या किमतीबाबत फार स्पष्टोक्ती नाही. मात्र प्राथमिक अंदाजांनुसार या कारची सुरुवातीची किंमत 11 लाख ते टॉप मॉडेल 20 लाखांदरम्यान असू शकते. अधिक किमतीत कारचं प्रिमियम मॉडेल, अॅडव्हान्स फिचर, उत्तम पॉवरट्रेन उपलब्ध होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

auto newsCarsnew carindiaNew Kia Seltos

