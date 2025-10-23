English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Auto News : (Tata Sierra ) ही कार तुमच्या दारात उभी राहिली किंव रस्त्यावरून चालली तर इतरांच्या नजरा वळल्याच म्हणून समजा... 

सायली पाटील | Updated: Oct 23, 2025, 02:10 PM IST
Tata Sierra, विश्वासार्ह ब्रँडची सुपरकार; तीन व्हेरिएंटमध्ये पॉवरफुल SUV, किंमत पाहून तडक बुकींसाठी धाव घ्याल...
Auto News : भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये टाटा मोटर्स हा ब्रँड अनेकांच्याच विश्वासाचा आणि कारप्रेमींच्या प्राधान्याचा. अशा या ब्रँडची अतिशय लोकप्रिय अशी कार पुन्हा एकदा Auto Sector मध्ये दणक्यात एंट्री करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. 90 च्या दशकात अनेक कारप्रेमीच्या मनाचा ठाव घेणाऱ्या या कारला आता कंपनी एका मॉडर्न लूकसह, नवं तंत्रज्ञान आणि अधिक दमदार अशा एसयुव्ही रुपात पुन्हा एकदा सादर करत आहे. 

टाटा मोटर्सकडून अद्यापही या कारची लाँच होण्याची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार पुढील काही आठवड्यांमध्ये ही कार भारतातील रस्त्यांवर दिसू शकते. टाटाच्या या कारला Grand Vitara आणि Seltos ची टक्कर असणार आहे, त्यामुळं सिएरा यात किती तग धरते हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल. 

स्पर्धेत इतरही कार... 

फक्त ग्रँड वितारा आणि सेल्टोसच नव्हे तर भारतीय ऑटो क्षेत्रातील competitive SUV मध्ये टाटाच्या या सुपर एसयुव्हीला Maruti Grand Vitara, Kia Seltos, Skoda Kushaq, VW Taigun, Toyota Hyryder आणि  Honda Elevate चीसुद्धा स्पर्धा असेल. ही एसयुव्ही तीव वेगवेगळ्या पॉवरट्रेन पर्यायांमध्ये उपलब्ध होणार असून पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रीक व्हेरिएंटमध्ये ती लाँच होणार आहे. कमाल बाब म्हणजे ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेनुसार ही कार आणि तिचे विविध पर्याय उपलब्ध असतील. 

इंजिन आणि इतर फिचर... 

टाटा सिएराचं डिझेल वर्जन हॅरिअरच्याच इंजिनसह येणा णसून यामध्ये 2.0 लीटर Kryotec मिळण्याची अपेक्षा आहे. ज्यातून 170 बीएचपी पॉवर आणि 350 एनएम टॉर्क जनरेट केला जाईल. कारचं पेट्रोल वर्जन 1.5-लीटर नॅच्युरल एस्पिरेटेड इंजिनसह येईल जे कंपनी 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिनमध्येही सादर करू शकते. 

कारच्या इंटेरिअर अर्थात अंतरंगांविषयी सांगावं तर आधीपेक्षा अधिक प्रिमीयम आणि हायटेक असेल. या कारमध्ये ट्रीपल स्क्रीन सेटअप असून त्यात डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मुख्य टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टीम आणि एक थर्ड डिस्प्ले स्क्रीन (पॅसेंजरसाठी) असेल. ज्यामुळं कारला एक लक्झरी फील मिळतो. Tata Sierra मध्ये चालकाला उत्तम अनुभव मिळावा यासाठी कारमध्ये Android Auto आणि Apple CarPlayच्याही सुविधा देण्यात आल्या आहेत. शिवाय कारमध्ये वायरलेस चार्जरसुद्धा देण्यात आलं असून, कारमध्ये असणआरं 360 डिग्री कॅमेरानं पार्किंग आणि वाहन चालवताना पूर्ण विजिबलिटी मिळते. 

कारची किंमत काय? 

टाटा मोटर्सनं अद्यापही कारच्या किमतीचा खुलासा केला नसून, जाणकारांच्या मते Tata Sierra ची प्रारंभिक किंमत (एक्स शोरूम किंमत) 16 लाख असून, टॉप मॉडेलची किंमत 25 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. 2025 च्या अखेरीस किंवा 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत ही कार कंपनी लाँच करु शकते. 

FAQ

टाटा सिएरा कधी लाँच होणार?
नोव्हेंबर 2025 मध्ये. आयसीई (पेट्रोल/डिझेल) व्हर्जन नोव्हेंबरमध्ये लाँच होईल, तर इलेक्ट्रिक व्हर्जन डिसेंबर 2025 मध्ये येईल. कंपनीने मीडिया इव्हेंट्ससाठी 25 नोव्हेंबर आणि 9 डिसेंबर अशा तारखा निश्चित केल्या आहेत, ज्यात फुल रिव्हील होईल. पुढील काही आठवड्यांत रस्त्यांवर दिसू शकते.

इंजिन आणि पॉवरट्रेन पर्याय काय?
डिझेल: 2.0 लिटर क्रायोटेक इंजिन (हॅरियरप्रमाणे), 170 बीएचपी पॉवर आणि 350 एनएम टॉर्क. ६-स्पीड मॅन्युअल/ऑटो ट्रान्समिशन.
पेट्रोल: 1.5 लिटर टर्बोचार्ज्ड इंजिन, 168-170 बीएचपी आणि 280 एनएम टॉर्क. नॅच्युरल ॲस्पिरेटेड 1.5 लिटरही येईल.

स्पर्धक कोणकोणते?
मुख्य स्पर्धक: मारुती ग्रँड वितारा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, व्होल्क्सवॅगन टायगुन, टोयोटा हायरायडर आणि होंडा इलेव्हेट. ही कार मिड-साइज एसयुव्ही सेगमेंटमध्ये एंट्री करेल, ज्यात स्टायलिश डिझाइन आणि फीचर्समुळे तग धरेल.

