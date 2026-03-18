English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
  इतकी हवा केली, अन् 50 KM च्या वेगावरच अडखळली TATA Sierra; प्रश्नांचा भडिमार होणाऱ्या व्हिडीओमागचं सत्य काय?

Tata Sierra Viral Video: भारतीय ऑटो जगतामध्ये मध्यमवर्गीयांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेला साजेशी एक कार टाटा मोटर्सनं लाँच केली आणि त्या कारची चर्चाही बरीच झाली. आता हीच कार भलत्याच कारणामुळं चर्चेचा विषय ठरत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 18, 2026, 01:18 PM IST
Auto news Tata Sierra Viral Video 50 Kmph speed Axle Breaks Safety Concern details

Tata Sierra Viral Video: 2025 मध्ये भारतीय ऑटो क्षेत्रात विविध बड्या कार उत्पादक कंपन्यांनी तितक्याच विविध कारचे मॉडेल लाँच केले. यामध्ये विशेष चर्चा झाली, ती म्हणजे टाटा मोटर्सच्या 'सिएरा' या कारची. कारचा लूक असो, रंग असो किंवा फिचर्स. लाँच झाल्या क्षणापासूनच सिएरानं कारप्रेमींचं लक्ष वेधलं. काहींनी ही कार खरेदी केली, तर काही मंडळी येत्या काळात कार खरेदीच्या विचारात आहेत. पण, नुकत्याच सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओनं अनेकांना पेचात पाडलं आहे बरं! 

Add Zee News as a Preferred Source

व्हिडीओमध्ये टाटा सिएराचं नेमकं काय होतं? 

व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये दावा करण्यातच आल्यानुसार Tata Sierra चा एक्सल जवळपास 50 किमी प्रतितास इतक्याच वेगावर तुटला. व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळत असल्यानुसार या कारच्या पुढील चाकाचं मोठं नुकसान झाल्याचं दिसत आहे. ज्यामुळं हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर सिएरा खरेदी करण्याच्या विचारात असणारेही पेचात पडले आहेत. इतकंच नव्हे तर, काहींच्या मनात एसयुवी कार श्रेणीत येणाऱ्या सिएराच्या सुरक्षिततेसह बनावटीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्यावर नेटकरी व्यक्तसुद्धा होत आहेत. Zee 24Taas मात्र याची कोणतीही खातरजमा करत नाही. 

टाटा मोटर्सचं यावर काय म्हणणं? 

सोशल मीडियावर सिएराचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर टाटा मोटर्सनंही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कंपनीनं तातडीनं या कारच्या मालकांशी संपर्क साधत कार तपासणीसाठी वर्कशॉपमध्ये आणण्यास सांगितलं असून, मालकांनी कंपनीच्या सर्विस टीमच्या संपर्कात पाहण्याचा सल्ला देत या माध्यमातून बिघाडाचं मूळ कारण कळू शकेल यावर भर दिला. 

हेसुद्धा वाचा : समुद्रातील भयभीत वादळानंतर 1 कोटी वर्षांपूर्वीचा खजिना जगासमोर; पाहताच संशोधकही स्तब्ध! 

दरम्यान, एकिकडे हा व्हायरल व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरत असतानाच दुसरीकडे आणखी एका घटनेची चर्चा आहे. जिथं टेस्ट ड्राईव्हदरम्यान चालकाचं नियंत्रण न राहिल्यानं सिएरा इतर गाड्यांना धडकून खड्डात पडल्याचं पाहायला मिळालं. या घटनेमध्ये काहीजण जखमी झाले, मात्र एअरबॅग वेळीच उघडल्यामुळं आणि भक्कम Car Body मुळं कोणतीही मोठी हानी झाली नाही हीच वस्तूस्थिती. 

(व्हायरल होणारा व्हिडीओ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Farmer (@tractor_8388)

टाटा सिएरा फिचर्समुळं चर्चेत... 

राहिला मुद्दा टाटा सिएराच्या फिचर्सचा तर, ही एक Next Gen Suv आहे. ज्यामध्ये आधुनिक इंजिन, मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स असे फिचर मिळतात. याशिवाय कंपनी येत्या काळात सिएराचं ईव्ही मॉडेलसुद्धा लाँच करणार आहे. सुरक्षिततेच्या बाबतीत  ही अतिशय दणकट एसयुव्ही ठरत असून, टाटा कंपनीच्या या कारला NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये 5 स्टार रेटिंग मिळाली आहे. तर, 6 एअरबॅग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोलसह ADAS आणि अॅडव्हान्स सेफ्टी फिचरही देण्यात आले आहेत. 

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newsnewsTata carsbudget tata carssierra emi

इतर बातम्या

‘वाटलं नव्हतं मी जगेन…’; अपघातानंतर युट्यूबर अनुराग डोभालची...

मनोरंजन