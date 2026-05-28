/TATA मोटर्सची स्वस्त कार, 5 लाखांहून कमी...; पार्किंगच्या जागेचा व्याप नाही अन् Loan ची चिंताही नाही

Auto News New Car Launched : खेळण्यातली कार दिसावी इतकी कमाल अशी ही टाटा मोटर्सची कार. लाँच झालेल्या या कारची किंमत कमी म्हणजे नेमकी किती कमी? जाणून थक्कच व्हाल!
Auto News New Car Launched : सामान्य ग्राहकांच्या गरजा आणि त्यांची खर्च करण्याची क्षमता या गोष्टी केंद्रस्थानी ठेवूनच कायम टाटा मोटर्सनं नवे Product लाँच केले आहेत. त्यातच आता एका कारची धमाकेदार एंट्रीसुद्धा झाली आहे. टाटा मोटर्सनं लाँच केलेली ही सर्वात स्वस्त कार असून पेट्रोल, सीएनजी आणि डिझेलसह ईव्ही व्हेरिएंटमध्ये कारचं व्हेरिएंट सादर करण्यात आलं आहे. ज्यामुळं इंधन दरवाढीमध्येही अनेकांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरत आहे. या कारची किंमत सामान्यांच्या खिशाला परवडेत इतक्याच श्रेणीत ठेवत कंपनीनं जणू कारप्रेमींना आश्चर्याचा धक्काच बसला.
गेल्या काही दिवसांपासूनच टाटाच्या या कारची चर्चा सुरु होती. ही कार म्हणजे टाटा टिअॅगोचं नवं रुप. Tata Tiago 2026 या कारमध्ये आधीपेक्षा सुरक्षिततेच्या निकषांवर अधिक भर देण्यात आला आहे, ज्याचा डेमोसुद्धा कंपनीनं सादर केला. ज्यामध्ये एखाद्या प्रसंगी दुर्दैवानं टाटा टिअॅगोचा अपघात झाला तर, नेमकं काय होईल याचा दुहेरी परिणाम यावेळी दाखवण्यात आला.
कारचा अधिक प्रभावी करण्यासाठी कंपनीनं 6 एअरबॅग स्टँडर्ड दिले आहेत. याशिवाय कारमध्ये सुरक्षिततेच्या अनुषंगानं अधिक अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि 'हाय स्ट्रेंथ मटेरियल'चा वापर करण्यात आला आहे. असमान रस्त्यांवरही ही कार व्यवस्थित चालवता येईल अशाच हिशोबानं कार डिझाईन करण्यात आल्यानं हा 'छोटा पॅकेट बडा धमाका' आहे असं म्हणावं लागेल.
कारच्या इंटेरिअर फिचर्समध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल इन्स्ट्रूमेंट क्लस्टर, एएमटी वर्जन पॅडल शिफ्ट आणि क्रूज कंट्रोल असे फिचर मिळाले आहेत. टिअॅगोमध्ये अनेक असे सेफ्टी फिचर्स देण्यात आले आहेत जिथं वाहन चालकाची सुरक्षितताही केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली आहे. टाटा टिअॅगोच्या ईव्ही वर्जनमध्ये कंपनीनं काही बदल केले आहेत. डिझाईन, फिचर्सशिवाय कंपनीनं टिअॅगोच्या ईव्ही बॅटरीवर लाईफटाईम वॉरंटी दिली आहे, ज्यामुळं कार 30 मिनिटांमध्येही चार्ज होते. या कारमध्ये 'मल्टीपल चार्जिंग' ऑप्शन मिळतो.
1.2 लीटरच्या थ्री सिलेंडर इंजिन असणाऱ्या या टिअॅगो कारमधून 86 एचपी पॉवर जनरेट होते. सीएनजी व्हेरिएंटमध्ये ही कार 75.5 एचपी पॉवर जनरेट करते. थ्री सिलेंडर मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह येणारी ही कार वॅगन आर, सेलेरिओ आणि ह्युंडई आय10 ला थेट टक्कर देईल.
Tata Tiago 2026 कार कंपनीनं 4.69 लाख रुपयांमध्ये (बेस व्हेरिएंट) लाँच केली. कारचं पेट्रोल व्हेरिएंट 7.29 लाख रुपये (एक्स शोरुम) आणि सीएनजी व्हेरिएंटची कार 5.76 लाख रुपये (एक्स शोरुम) इतक्या किमतीत उपलब्ध आहे. त्यामुळं अगदी 5 लाखांहून कमी किमतीला कार खरेदी करु इच्छिणारेसुद्धा या कारचा विचार करु शकतात. कारण, इथं वाहन कर्जाचा फारसा ताण खिशावर न येऊ देतासुद्धा आर्थिक नियोजन करता येऊ शकतं.