कार क्रॅशचा LIVE थरार कॅमेरात कैद! Fully Safe ड्रायव्हिंगचा दावा करणारी TESLA तोंडावर पडली?

Tesla FSD Crash : ऑटो क्षेत्रात क्रांती करणारी एक अशी कार आहे ज्या कारनं नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर, कशी किमया होऊ शकते हेच संपूर्ण जगाला दाखवून दिलं. चालकाशिवायच ही कार अगदीय व्यवस्थित चालते. जगात भारी अशी ही कार म्हणजे टेस्ला. कॅमेरा सुरू आहे, रस्ता समोर आहे आणि असा दावा आहे की हे वाहन आपोआपच चालेल. पण, तितक्यातच एक असं वळण येतं, की कारविषयी करण्यात येणारे सर्व दावे फोल ठरत आहेत. ज्यामुळं जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती अशी ओळख असणाऱ्या एलॉन मस्क यांच्या ‘फुल सेल्फ-ड्रायविंग’ (FSD) कारच्या तंत्रज्ञानावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अपघाताचं थेट प्रक्षेपणच कॅमेरात टीपलं गेल्यामुळं या अपघातानं तांत्रिक गोष्टी आणि सुविधांच्या चर्चांना आणखी वाव दिला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वीच चीनमध्ये ही घटना घडली. ज्यामध्ये डॉयिन स्तरावर एक युजर टेस्लाचं मॉडेल 3 चालवत असताना थेट प्रक्षेपण करत होता. या चाचणीतून टेस्लाच्या लेवल 2 ड्रायवर असिस्ट सिस्टीमच्या क्षमतांचं परीक्षण केलं जाणं अपेक्षित होतं. याचदरम्यान अचानकच एक कार बायलेनमध्ये गेली आणि हा तोच रस्ता होता जो समोरून येणाऱ्या वाहनांसाठी राखीव होता, ज्यामुळं ही कार काही कळण्याच्या आतच समोरून येणाऱ्या कारवर आदळली. मोठी दिलासादायक बाब म्हणजे या दुर्घटनेत कोणतीही जीवित हानी झाली नाही.
टेस्ला कारचं मॉडेल 'फुल सेल्फ ड्रायविंग'असलं तरीही त्यावर मानवी देखरेखही गरजेची असल्याचं सांगण्यात येतं. लाईव्हस्ट्रीममध्ये दिसत असल्यानुसार एफएसडी अॅक्टीव्ह असूनही ते चुकीच्या मार्गिकेवर गेलं. ही घटना वारंवार एकाच गोष्टीकडे लक्ष वेधत आहे की यंत्रणा पूर्णत: यंत्रमानवी असली तरीही त्यावर चालकाची सतर्क नजरही तितकीच महत्त्वाची ठरते.
This is a clearer video version of the moment when the FSD collision occurred. pic.twitter.com/Hi67oaMNHT
सदर अपघातानंतर चालकानं सुरुवातीला क्रॅश फुटेज शेअर केली नव्हती. कंपनीशी थेट नुकसानभरपाईबाबत चर्चा करण्याचा त्याचा विचार होता. मात्र सहसा कंपनी अशा ऑटोनॉमस फिचरसाठीच्या नुकसानभरपाईला नकार देते. मात्र त्यानंतर चालकानं व्हिडीओ शेअर करत 'एफएसडी' प्रणाली सक्रीय झाल्यानंतरही कारनं रस्ता बदलल्याचा दावा केला. हा अपघात आता टेल्साच्या जुन्या अपघात प्रकरणांवर उजेड टाकत असून, यंदाच्या वर्षी जेव्हा चीनमध्ये टेस्ला लाँच झाली तेव्हा नियामकांनी कारचं नाव बदलण्याच्या सूचना केल्या होत्या. फुल सेफ ड्रायव्हिंग हे नाव दिशाभूल करणारं असून प्रत्यक्षातील कारच्या क्षमता मात्र अधोरेखित करत नाही, ही वस्तूस्थिती मांडली.