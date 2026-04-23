टेस्लाची 6 सीटर कार भारतात किती रुपयांना? ऑन रोड किंमत कोणाला परवडणार?

Tesla Model Y 6 Seater on road price : एलॉन मस्क यांचं ब्रेनचाईल्ड असणारी लोकप्रिय अशी टेस्ला कार भारतात लाँच झाली आणि आता त्यामागोमागच कंपनीती Tesla Model Y ही 6 सीटर कारसुद्धा भारतात लाँच करण्यात आली आहे. ऐसपैस केबिन, पुरेसा बूटस्पेस आणि आरामदायी प्रवासाची मुभा देणारी ही कार सध्या कारप्रेमींमध्ये भलतीच चर्चेत आहे. या कारच्या किमतीपासून फिचरपर्यंत सारंकाही बरंच चर्चेत आहे. किमतीचा मुद्दा पाहायचा झाला तर ही कार नेमकी कोणाला परवडेल माहितीय?
नव्यानं लाँच झालेल्या टेस्लाच्या मॉडेल Y मध्ये 2+2+2 अशी 6 जणांच्या बसण्याची व्यवस्था आहे. ज्यामुळं प्रवासात आता लहान कारचं टेंशन नाही. शिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे कारच्या मधील रांगेत आरामदायी अशा कॅप्टन सीट देण्यात आल्या आहेत. कारमध्ये असणारं आणखी एक अत्याधुनिक फिचर म्हणजे त्यामध्ये असणारं सीटसाठीचं खास हिटींग फंक्शन, अॅडजस्टेबल आर्मरेस्ट आणि एका बटणावर दुमडणारं पॉवर फोल्डींगसारखं फिचर. सहसा जिथं अनेक कारमध्ये तिसऱ्या रांगेत बसणाऱ्यांची पंचाईत होते, तिथं टेस्लामध्ये मात्र याचीसुद्धा काळजी घेण्यात आली आहे. जिथं सीटसाठी एसी वेंट्स, मोबाईल चार्जिंगसाठीचे युएसबी पोर्ट आणि कपडोल्डर देण्यात आले आहेत.
परफॉर्मन्स आणि मायलेज/ रेंजच्या बाबतीत मस्क यांच्या कंपनीची ही इलेक्ट्रीक कार प्रचंड दमदार आहे. यामध्ये ड्युअल मोटर ऑल व्हील ड्राईव्ह (AWD) सेटअप देण्यात आला आहे. ही कार 5 सेकंदांत 0 ते 100 किमी प्रतितास इतका प्रचंड वेग गाठते. तर, कंपनीच्या दाव्यानुसार कारचा टॉप स्पीड 201 किमी प्रतितास इतका आहे. फुल चार्जमध्ये ही कार 681 किमी पर्यंतचा पल्ला गाठते. अद्यापही टेस्लानं या कारच्या बॅटरी पॅकसंदर्भात सविस्तर माहिती दिलेली नाही. दरम्यान, V2L (व्हीकल-टू-लोड) हे फिचरसुद्धा कारमध्ये देण्यात आलं असून, यामध्ये कारट्या बॅटरीचा वापर लॅपटॉप किंवा इतर विद्युत उपकरणांना चार्ज करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
Tesla Model Y (6-सीटर) ची भारतातील एक्स शोरुम किंमत आहे 61.99 लाख रुपये. तर, कारचं बेस मॉडेल आहे 59.59 लाख रुपये. या कारचं टॉप मॉडेल 67.89 लाखांमध्ये उपलब्ध असून, या एक्स शोरुम किमती आहेत. यामध्ये 61.99 लाख इतकी एक्स शोरुम किंमत असणाऱ्या कारची ऑन रोड किंमत ₹63.11 रुपयांना मिळते. शहरं आणि कारमधील सुविधांनुसार या किमतीत बदल असू शकतो.
दिल्ली- ₹63.11 लाख
मुंबई/ पुणे- ₹63.08 लाख
बंगळुरू - ₹69.67 लाख