टेस्लाची 6 सीटर कार भारतात किती रुपयांना? ऑन रोड किंमत कोणाला परवडणार?

Tesla Model Y 6 Seater on road price : ऑटो क्षेत्रात प्रगतीपथावर असणाऱ्या भारतामध्ये नुकतीच एलॉन मस्क यांची आणखी एक टेस्ला कार लाँच करण्यात आली. ही कार इतकी खास का आहे आणि तिची किंमत काय? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Apr 23, 2026, 02:01 PM IST
Tesla Model Y 6 Seater on road price : एलॉन मस्क यांचं ब्रेनचाईल्ड असणारी लोकप्रिय अशी टेस्ला कार भारतात लाँच झाली आणि आता त्यामागोमागच कंपनीती Tesla Model Y ही 6 सीटर कारसुद्धा भारतात लाँच करण्यात आली आहे. ऐसपैस केबिन, पुरेसा बूटस्पेस आणि आरामदायी प्रवासाची मुभा देणारी ही कार सध्या कारप्रेमींमध्ये भलतीच चर्चेत आहे. या कारच्या किमतीपासून फिचरपर्यंत सारंकाही बरंच चर्चेत आहे. किमतीचा मुद्दा पाहायचा झाला तर ही कार नेमकी कोणाला परवडेल माहितीय? 

किमतीआधी या कारचे फिचर जाणून घ्या... 

नव्यानं लाँच झालेल्या टेस्लाच्या मॉडेल Y मध्ये 2+2+2  अशी 6 जणांच्या बसण्याची व्यवस्था आहे. ज्यामुळं प्रवासात आता लहान कारचं टेंशन नाही. शिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे कारच्या मधील रांगेत आरामदायी अशा कॅप्टन सीट देण्यात आल्या आहेत. कारमध्ये असणारं आणखी एक अत्याधुनिक फिचर म्हणजे त्यामध्ये असणारं सीटसाठीचं खास हिटींग फंक्शन, अॅडजस्टेबल आर्मरेस्ट आणि एका बटणावर दुमडणारं पॉवर फोल्डींगसारखं फिचर. सहसा जिथं अनेक कारमध्ये तिसऱ्या रांगेत बसणाऱ्यांची पंचाईत होते, तिथं टेस्लामध्ये मात्र याचीसुद्धा काळजी घेण्यात आली आहे. जिथं सीटसाठी एसी वेंट्स, मोबाईल चार्जिंगसाठीचे युएसबी पोर्ट आणि कपडोल्डर देण्यात आले आहेत. 

मायलेजच्या बाबतीत टेस्ला धुरंधर! 

परफॉर्मन्स आणि मायलेज/ रेंजच्या बाबतीत मस्क यांच्या कंपनीची ही इलेक्ट्रीक कार प्रचंड दमदार आहे. यामध्ये ड्युअल मोटर ऑल व्हील ड्राईव्ह (AWD) सेटअप देण्यात आला आहे. ही कार 5 सेकंदांत 0 ते 100 किमी प्रतितास इतका प्रचंड वेग गाठते. तर, कंपनीच्या दाव्यानुसार कारचा टॉप स्पीड 201 किमी प्रतितास इतका आहे. फुल चार्जमध्ये ही कार 681 किमी पर्यंतचा पल्ला गाठते. अद्यापही टेस्लानं या कारच्या बॅटरी पॅकसंदर्भात सविस्तर माहिती दिलेली नाही. दरम्यान, V2L (व्हीकल-टू-लोड) हे फिचरसुद्धा कारमध्ये देण्यात आलं असून, यामध्ये कारट्या बॅटरीचा वापर लॅपटॉप किंवा इतर विद्युत उपकरणांना चार्ज करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

किती रुपयांना खरेदी करता येऊ शकते टेस्ला कार? 

Tesla Model Y (6-सीटर) ची भारतातील एक्स शोरुम किंमत आहे 61.99 लाख रुपये. तर, कारचं बेस मॉडेल आहे 59.59 लाख रुपये. या कारचं टॉप मॉडेल 67.89 लाखांमध्ये उपलब्ध असून, या एक्स शोरुम किमती आहेत. यामध्ये 61.99 लाख इतकी एक्स शोरुम किंमत असणाऱ्या कारची ऑन रोड किंमत ₹63.11 रुपयांना मिळते. शहरं आणि कारमधील सुविधांनुसार या किमतीत बदल असू शकतो. 

प्राथमिक माहितीनुसार महत्त्वाच्या शहरांमध्ये या कारची किंमत... 

दिल्ली- ₹63.11 लाख  
मुंबई/ पुणे- ₹63.08  लाख 
बंगळुरू - ₹69.67 लाख 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

