डोंगरदऱ्या, चिखल आणि खडकाळ रस्ते; सुस्साट चालणाऱ्या 4X4 SUV कोणत्या? यादी पाहा, सामान भरा अन् प्रवासाला निघा

Off-Road SUVs: प्रवासाची आवड असणाऱ्या मंडळींच्या विशलिस्ट किंवा बकेटलिस्टमध्ये काही गोष्टी अगदी हमखास असतात. अशीच एक गोष्ट म्हणजे अॅडवेंचर ट्रीप. बाईक राईड असो किंवा कार ड्राईव्ह. आव्हानात्मक रस्त्यांवर प्रवासासाठी निघण्याला बऱ्याचजणांची पसंती असते. अशा प्रवासासाठी तितक्याच दमदार क्षमतेचं वाहन असणंसुद्धा महत्त्वाचं. कारण काही खास क्षमतेची वाहनंच दगड, माती, चिखल आणि अगदी पर्वतं, डोंगररांगांमधील वळवाटांवरून पुढे जात प्रवासाचा आनंद देतात. अशी प्रामुख्यानं खिशाला परवडणारी वाहनं कोणती? तर, पुढील तीन पर्यायांचा विचार करायला हरकत नाही.
वजनानं हलकी आणि तितक्याच उत्कृष्ठ फिचरची कार शोधणाऱ्यांसाठी मारुती सुझुकी जिम्नी हा एक उत्तम पर्याय आहे. 12.32 लाख रुपये (एक्स शोरुम) किंमत असणारी ही कार जगभरात ऑफरोडिंग क्षमतेमुळं लोकप्रिय असून, यामध्येम विश्वासार्ह अशा मारुती कंपनीचं 1.5-लीटर इंजिन आणि 'ALLGRIP Pro 4x4' सिस्टीम मिळते. या कारचा आकार ही खरी तिची जमेची बाजू. ज्यामुळं ऑफरोडर एसयुव्ही असतानाही ही कार शहरी रस्त्यांच्या गर्दीतूनही सहज वाट काढत पुढे जाऊ शकते आणि चिंचोळ्या वळणवाटांवरूनही सहज निघू शकते.
काही वाहनं ही पाहताक्षणी त्यांच्या क्षमतेवर भाष्य करतात. अशा दणकट एसयुव्हीच्या शोधात असाल, तर फोर्स गुरखा ही कार उत्तम आहे. मर्सिडीज पासून प्रेरणा घेत तयार करण्यात आलेल्या या कारमध्ये 2.6 लीटरचं दमदार डिझेल इंजिन आहे. 17.26 लाखांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या या कारला 233 MM इतका ग्राऊंड क्लिअरन्स असल्यानं वॉटर, रिव्हर क्रॉसंगमध्येही या कारनं जाणं अडचणीचं ठरत नाही.
महिंद्राच्या एसयुव्ही कारचा विषय जेव्हाजेव्हा निघतो तेव्हातेव्हा विश्वासाह्रतेच्या बळावर ग्राहक या कारना सहज पसंती आणि प्राधान्यसुद्धा देतात. महिंद्रा थार रॉक्स हे त्याचच एक उदाहरण. 12.39 लाख रुपये एक्स शोरुम इतकी या कारची किमत असून, खऱ्या अर्थानं ऑफ रोडिंगचा आनंद घ्यायचा असेल तर, ही कारही एक चांगला पर्याय आहे. 2.2 लीटर इंजिन असणाऱ्या या कारमध्ये 171hp पॉवर जनरेट होते. विविध प्रकारच्या रस्त्यांसाठी कारमध्ये तितक्याच विविध सेटिंग देण्यात आल्या असूनन, चिखलापासून दगडमातीपर्यंत ही कार कुठं अडकून बसत नाही असाच कंपनीचा दावा.
वरील तिन्ही कारमध्ये एक बाब खास आणि साधर्म्य असणारी. ती म्हणजे त्यामध्ये असणारं 'लॅडर ऑन फ्रेम' चेसिस. अर्थात या कार भक्कम असून, मोठे धक्केही त्या सहज झेलू शकतात इतकी प्रचंड क्षमता त्यांच्यामध्ये असते. याशिवाय कारची 4x4 प्रणालीसुद्धा या ताकदीद भर टाकते. ज्यामुळं कार निसरड्या रस्त्यांवर चढाई करतानाही अगदी सहज पुढे जाऊ शकते. आहे ना कमाल?