आधी मारुती, आता...; मध्यमवर्गीयांच्या लक्झरी कारमध्ये बिघाड, कंपनीनं परत मागवले हजारो युनिट

Auto News : काही दिवसांपूर्वीच मारुती सुझूकीकडून त्यांच्या लोकप्रिय कारमध्ये बिघाड झाल्यानं 30 हजारांहून अधिक कार परत मागवल्या होत्या. त्यामागोमाग आता आणखी एका कंपनीनं कार परत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 03:55 PM IST
Toyota Urban Cruiser Hyryder: काही कंपन्यांच्या कारना त्यांच्या रॉयल लूक आणि खिशाला परवडणाऱ्या बजेटमुळं कारप्रेमी कायमच पसंती देतात. त्यातही काही कारचे मॉडेल हे मध्यमवर्गीयांसाठी जणू आलिशान राहणीमानाचं प्रतीक. अशाच कारची निर्मिती करणाऱ्या एका प्रसिद्ध कंपनीनं नुकताच एक मोठा निर्णय घेत आपल्या कंपनीच्या कारचे विक्री झालेले युनिट परत मागवले आहेत. मारुती सुझूकीच्या ग्रँड विटारा मॉडेलमध्ये झालेल्या बिघाडानंतर आता टोयोटाच्या अर्बन क्रूझर हायरायडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) कारमध्येही अचानक आलेल्या तांत्रिक बिघाडामुळं कंपनीनं हे युनिट परत मागवले आहेत. 

टोयोटानं याबाबतच्या वृत्तावर अधिकृतरित्या शिक्कामोर्तब केलं असून, अर्बन क्रूझर हायरायडरच्या ज्या मॉडेलमध्ये अॅनालॉग इंन्स्ट्रूमेंट क्लस्टर लावण्यात आलं आहे त्या कार प्रभावित झाल्या असून, त्यांची निर्मिती 9 डिसेंबर 2024 ते 20 एप्रिल 2025 दरम्यान झाल्याचं सांगितलं. ज्यामुळं कंपनीच्या एकूण 11529 कारचे युनिट परत मागवण्यात आले आहेत. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार जे मॉडेल परत मागवण्यात आले आहेत, त्यांमध्ये फ्यूल लेवल इंडिकेटरमध्ये खराबी असल्याची बाब समोर आली असून, एसयुव्हीच्या फक्त पेट्रोल युनिटनाच परत मागवण्यात आलं आहे. अनेकदा या कारमध्ये असणाऱ्या या तांत्रिक बिघाडामुळं इंधनाबाबतची योग्य माहिती दाखवली जाऊ शकत नाही. ज्यामुळं इंधन संपूनही कार तसे कोणतेही संकेत देत नाही. परिणामी अनेकदा कारचालकांची पंचाईत होते. दूरच्या प्रवासादरम्यान ही समस्या अधिक मोठी असू शकते ही बाब हेरत सावधगिरी म्हणून कंपनीनं कारचे मॉडेल रिकॉल केले आहेत. 

टोयोटानं जारी केलेल्या माहितीनुसार ज्या कार परत मागवल्या आहेत त्यामध्ये कारमालकांना ईमेल, फोन, मॅसेजद्वारी याबाबतची माहिती दिली जाणार आहे. ज्यानंतर जवळच्या कार सर्विस सेंटरमध्ये कार नेत तिथं त्यांचं प्रभावित युनिटची तपासणी केली जाणार आहे. तपासणीनंतर ज्या मॉडेलमध्ये बिघाड आढळेल त्याची तातडीनं दुरूस्ती केली जाणार असून, या दुरूस्तीची सर्व जबाबदारी कंपनीची असून ग्राहकांकडून त्यासाठी कोणतंही आर्थिक शुल्क आकारलं जाणार नाही.  

FAQ

टोयोटानं नेमकं कशासाठी रिकॉल जाहीर केलं आहे?
अर्बन क्रूझर हायरायडरच्या काही युनिट्समध्ये फ्यूल लेव्हल इंडिकेटर (इंधन गेज) मध्ये त्रुटी आढळली आहे. यामुळे इंधन पातळी योग्य दिसत नाही आणि लो-फ्यूल वॉर्निंग लाइट येत नाही. परिणामी गाडी दूरच्या प्रवासात अचानक इंधन संपून थांबू शकते. 

किती गाड्या प्रभावित झाल्या आहेत?
एकूण 11529 युनिट्स रिकॉल करण्यात आल्या आहेत. याची निर्मिती 9 डिसेंबर 2024 ते 29 एप्रिल 2025 या कालावधीत झाली आहे.

दुरुस्तीचा खर्च कोण भरेल?
पूर्णपणे मोफत. इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरची तपासणी आणि गरज पडली तर बदलण्याची जबाबदारी टोयोटाची आहे. ग्राहकांकडून एकही पैसा घेतला जाणार नाही.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

