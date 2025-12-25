मूर्ती लहान किर्ती महान! सिंगल चार्जमध्ये 215 KM रेंज देणारी फिल्मी कार; चारचौघातही वळवेल नजरा...

Auto News : भारतात सध्या बऱ्याच परदेशी कार कंपन्यांच्या कारचीसुद्धा बरीच विक्री होते. या कंपन्यांकडून दिले जाणारे फिचर आणि कारच्या किमती भारतीयांच्याही खिशाला परवडणाऱ्या असल्यामुळं काहीतरी नवं करण्याच्या या प्रयोगात बऱ्याच नव्या कंपन्यांच्या कारनाही भारतीय सध्या पसंती देत आहेत. अशाच कारप्रेमींसाठी आता आणखी एका परदेशी कंपनीची कार भारतात येण्यास सज् झाली असून, 2026 मध्ये ही कंपनी त्यांची सर्वात लहान आणि स्वस्त इलेक्ट्रिक कार लाँच करणार आहे.
भारतीयांना प्रेमात पाडण्यासाठी सज्ज असणारी ही कार कंपनी आहे व्हिएतनामची इलेक्ट्रीक कार तयार करणारी VinFast. शहरी प्रवासासाठी दैनंदिन वापरात उत्तम असणारी आणि त्यासाठीच तयार करण्यात आलेली VinFast VF3 ही कार कंपनी भारतात लाँच करणार असल्याचं म्हटलं जात असून MG Comet EV ला तिची थेट टक्कर असेल. किमान खर्चात एक चांगल्या रेंजमधील कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम कार आहे.
VinFast VF3 ही एक मायक्रो इलेक्ट्रीक कार असून, तिची लांबी 3.19 मीटर आहे. कारचा साधारण आकार लहान जिम्नी किंवा थारसारखा चौकोनी असून, यामध्ये 2-डोअर सेटअप देण्यात आला आहे, ज्यामुळं ही कार अधिक कॉम्पॅक्ट ठरेल. कारच्या पुढं एलईडी हेडलँप असून यामध्ये 285 लीटर इतका बूट स्पेर देण्यात येत आहे. शहरी प्रवासासाठी ही कार एक उत्तम पर्याय आहे.
चार्जिंग आणि रेंजमध्ये ही कार अधिक प्रभावी कामगिरी करेल असा दावा कंपनी करते. VinFast VF3मध्ये लिथियम आयन बॅटरी, 41ps पॉवर आणि 110 Nm टॉर्क जनरेट करते. शिवाय ही कार 5.3 सेकंदांमध्ये 0 ते 50किमी प्रतितास इतका वेग घेते. कंपनीच्या दाव्यानुसार एकदा चार्ज केल्यानंतर ही कार 210 के 215 किमीपर्यंत चालते आणि कारची बॅटरी बॅटरी स्टेशनवर फुल चार्ज होण्यासाठी 36 मिनिटं लागतात, घरी मात्र ही बॅटरी 8 तासांमध्ये चार्ज होते.
कारमध्ये 10-इंचांची टचस्क्रीन सिस्टीम असून त्यात वायरलेस अँड्रॉईड ऑटो, अॅपल कारप्ले सपोर्ट असले. याशिवाय कारमध्ये वॉईस कमांडसह इतरही कनेक्टेड फीचर असतील. सुरक्षेसाठी या कारमध्ये 6 एअरबॅग, ABS सह EBD, हिल होल्ड, 360 डिग्री कॅमेरा देण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार ही कार 2026 च्या पहिल्या 6 महिन्यांमध्ये लाँच होऊ शकते, ज्यासाठी 7.50 लाख ते 12 लाख रुपये (एक्स शोरुम) इतकी रक्कम मोजावी लागली जाऊ शकते. तेव्हा आता MG Comet EV आणि ata Tiago EV ला ही कार कशी टक्कर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.