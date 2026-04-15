मर्यादित खर्चात येतेय 1 नंबर फॅमिली कार; 7 सीटर मॉडेलनं महिंद्रा, टोयोटावर सहज मात

7 seater Family Car : कार खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर महिंद्रालाही मागे टाकणारी ही फॅमिली कार ठरेल एक उत्तम पर्याय. खर्चाचा फार भार न घेता दारी आणा ही ऐसपैस कार...   

सायली पाटील | Updated: Apr 15, 2026, 02:28 PM IST
7 seater Family Car : एखादी व्यक्ती कार खरेदीचा निर्णय घेते, तेव्हा त्यामागे काही कारणं असतात. अनेकदा कार ही गरजेसाठी, काही वेळा हौसेपोटी तर काही वेळा जीवनशैलीचा दर्जा उंचावण्याच्या हेतूनंसुद्धा खरेदी केली जाते. अशा या कार विश्वामध्ये काही मंडळी कार खरेदीचा विचार करताना सरसकट 6 ते 7 सीटर कार निवडण्यालाच प्राधान्य देतात. मागील चार ते पाच वर्षांमध्ये अशा मोठ्या कारच्या विक्रीचं प्रमाण वाढल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये एका 7 सीटर कारनं बाजी मारत चक्क महिंद्रा आणि टोयोटा या कंपन्यांनाही मागे टाकलं आहे. 

FY2026 पूर्ण झाल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार या आर्थिक वर्षात मारुति सुझुकीची अर्टिगा कार खप होण्याच्या बाबतीत सरशी करताना दिसली. या कारचे 198876 मॉडेल विकले गेले आणि याच आकड्यामुळं यादीत अर्टिगाला अव्वल स्थान मिळालं. सरसकट या कारच्या विक्रीत 4.1 टक्क्यांची वाढ झाली. मारुतीच्या या कारसह कॉम्पॅक्ट एसयुव्ही क्षेत्रातही ब्रेझासारख्या मॉडेलना कारप्रेमींनी पसंती दिल्याचं पाहायला मिळालं. 

अर्टिगा का ठरतेय खास? 

अर्टिगाचं कारप्रेमींसाठी असणारं महत्त्वं हे गेल्या काही वर्षांपासून टिकून आहे. मुख्य म्हणजे बाजारात इतरही कंपन्यांचे 7 सीटर कार मॉडेल असले तरीही अर्टिगाचं स्थान मात्र अबाधित आहे असंच म्हणावं लागेल. इथं जमेची बाजू ठरतात ते म्हणजे या कारचे फिचर. मारुति सुझुकी अर्टिगामध्ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजिन असून, कारचा गिअरबॉक्स मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक अशा दोन्ही वर्जनमध्ये मिळतो. 

मायलेजच्या बाबतीतसुद्धा अर्टिगा निराश करत नाही. कारचं पेट्रोल वर्जन 20.3 ते 20.51 किमी प्रतिलीटर इतकं मायलेज देतं. तर, सीएनजी वर्जन प्रतिकिलो 26.11 किमी इतकं मायलेज देतं. 7 सीटर कारसाठी निर्धारित खर्चात अर्टिगा खरेदी करता येते. थोडक्यात यासाठीचा (एक्स शोरुम) खर्च येईल 8.80 लाख (बेस मॉडेल) ते 13.13 लाख रुपये (टॉप मॉडेल). 

भल्याभल्यांना टाकलं मागे...

आर्थिक वर्षामध्ये महिंद्रा स्कॉर्पिओच्या 178800 युनिटची विक्री झाली. ज्या आकडेवारीनं कंपनीला दुसरं स्थान मिळवून दिलं. तर, 7 सीटर श्रेणीत टोयोटाच्या इनोव्हा कारच्या 112188 युनिटचा खप झाल्यानं हे मॉडेल यादीत तिसऱ्या स्थानी राहिलं. महिंद्राचीच बोलेरो ही अॅडव्हेंचर कार 110136 युनिटसह विक्रीच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर राहिली. तर, पाचवं स्थानही महिंद्राच्याच वाट्याला गेलं असून, यामध्ये XUV 7XO या कारचं नाव आहे. या कारचे 87412 युनिट विकले गेले असून, त्यांच्या विक्रीत मात्र घट नोंदवण्यात आली. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

