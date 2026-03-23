किती पगारात घेऊ शकता मारुतीची 5 सीटर कार? EMI मध्ये किती पैसे जाणार?

Auto News : भारतामध्ये कार खरेदीचा विषय निघताच अनेकांची पसंती मारुती सुझुकीच्या कारना मिळते. अशा या कंपनीची एक कार कैक वर्षांपासून ग्राहकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. कार खरेदीमध्ये कर्जाच्या गणिताचं काय? एकदा ही आकडेमोड पाहाच...   

सायली पाटील | Updated: Mar 23, 2026, 02:44 PM IST
Auto News : भारतीयांची पसंती मिळवणारा कार ब्रँड म्हणजे मारुती सुझुकी. भारतीय कारप्रेमी आणि वाहन चालकांचा प्राधान्यक्रम आणि रस्त्यांची स्थिती यासह भौगोलिक रचनांचा आधार घेत तयार करण्यात आलेली मारुती सुझुकी बलेनो की कार अनेकांचीच पसंती मिळवून जाते. प्रिमियम हॅचबॅक श्रेणीतील ही कार मारुती सुझुकीच्या नेक्सा रिटेल नेटवर्ककडून विकली जाते. देशात मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणाऱ्या दरातील कार उपलब्ध करून देत या वर्गाचं कार खरेदीचं स्वप्न साकार करण्यासाठीसुद्धा मारुतीची बलेनो महत्त्वाची भूमिका बजावते. 

भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये टाटा अल्ट्रोज, ह्युंडई आय20 आणि टोयोटा ग्लँझा या मारुतीच्याच रिबॅज्ड वर्जनशी बलेनोची स्पर्धा आहे. ₹598,900 ते  ₹909,900 इतक्या एक्स शोरुम किमतीत उपलब्ध असणारी मारुतीची ही कार भारतात 2015 पासून विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. काही लहामनोठे फिचर आणि डिझाईन अपडेट वगळता या कारमध्ये फार मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. राहिला मुद्दा ही कार खरेदी केल्यानंतरच्या EMI चा तर, ते गणितही समजून घ्या. 

महिन्याला EMI चं गणित बलेनोच्या खरेदीनंतर नेमकं कसं जुशळवायचं यासाठी या कारच्या टॉप मॉडेल दरासह उदाहरण पाहा. समजा तुम्ही बलेनोचं टॉप मॉडेल ₹909,900 (ex-showroom) इतक्या किमतीत खरेगी केलं तर, या किमतीवर 100 टक्के कर्ज केल्यास 9.5 टक्के व्याजानं हे कर्ज मिळेल. जे 24 महिने, 36 महिने किंवा 48 आणि 60 महिने अशा फरकानं फेडता येतील. 

महिन्याचा कर्ज हफ्ता मोजल्यास खरेदीदारानं 24 महिन्यांचं कर्ज घेतल्यास त्याचा महिन्याचा इएमआय असेल ₹41,778. त्याच पद्दतीनं 36, 48 आणि 60 महिन्यांसाठी कर्ज घेतल्यास EMI असेल प्रतिमाह ₹29,147, ₹22,860 आणि ₹19,110 अनुक्रमे. 

कारचे फिचरही दमदार अन किमतीला न्याय देणारे... 

मारुती सुझुकी बलेनो ही कॉम्पॅक्ट डिझाईन कार असून इंधनक्षमता आणि उत्तम केबिन स्पेससाठी ती ओळखली जाते. या कारमध्ये 1.2 लीटर जेट ड्युअल VVT 4 सिलिंडर इंजिन आहे. 5 स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स असणाऱ्या या कारमध्ये 5 स्पीड एएमटी आहे. ही कार पेट्रोल मोडवर 22.35 किमी प्रति लीटर आणि 30.61 किमी प्रती किलो इतकं मायलेज देते, ज्यामुळं कार खरेदीमध्ये ही कार एक उत्तम पर्याय ठरु शकते हे खरं. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

