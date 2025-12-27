2026 मध्ये 'या' कार महागणार; कंपन्यांची मोठी घोषणा, काय आहे यामागचं कारण?

Auto News : 2025 या वर्षामध्ये केंद्र सरकारनं GST कर प्रणालीमध्ये सुधारणा केली आणि याचा थेट परिणाम बऱ्याच कारच्या किमतींमध्ये दिसून आला. काही कार स्वस्त झाल्या आणि अनेकांनीच या संधीचं सोनंसुद्धा केलं. मात्र 2026 मध्ये हे चित्र बदलणार आहे. कारण, कार खरेदीच्या विचारात असाल तर, नव्या वर्षात तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. अनेक कंपन्यांनी तशी अधिकृत घोषणासुद्धा केली आहे.
अनेक मोठ्या ऑटो कंपन्आंनी जानेवारी 2026 पासून कारच्या दरवाढीचे संकेत दिले असून, फक्त कार नव्हे तर, दुचाकींच्या किमतीवरही याचा परिणाम होताना दिसणार आहे. कंपन्यांच्या माहितीनुसार वाहनांच्या निर्मितीखर्चात वाढ होत असल्यामुळं दरवाढ हा एकच पर्याय आहे. असं न केल्यास कंपन्यांना नफ्याचा आकडा गाठणं शक्य होणार नाही. कार किंवा इतर वाहनांच्या निर्मितीमध्ये लागणारा कच्चा माल जसंकी तांबं, अॅल्युमिनियम आणि काही खास धातुंच्या दरांमध्ये सातत्यानं नाढ होत आहे. हे धातू कारचं इंजिन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम आणि इतर भागांमध्ये वापरले जातात.
बहुतांशी धातूंची भारताकडून आयात केली जाते. परिणामी डॉलर आणि रुपयामध्ये असणाऱ्या फरकामुळं कंपन्यांचा खर्च वाढल्यानं परिणामी आयातदर वाढल्यानं कंपन्यांनी वाहनांचे दरही वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या माहितीनुसार सहसा कंपन्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच वाहनांची दरवाढ करतात. यामध्ये काही वाहनांची किंमत तीन ते 4 टक्क्यांनी वाढते. मात्र सध्या भारतातील ऑटो क्षेत्रात अनेक ब्रँडची उपस्थिती पाहता ही दरवाढ करणंसुद्धा कंपन्यांसाठी एक मोठा निर्णय ठरणार आहे.
JSW MG Motor India नं जारी केलेल्या माहितीनुसार नव्या वर्षात कारचे सर्व मॉडेल साधारण 2 टक्क्यांनी महागणार आहेत. तर, मर्सिडीड बेन्झनंही भारतात सर्व मॉडेलची दरवाढ होणार असल्याची घोषणा केली. BMW Motorrad India कडून भारतात वाहनांच्या किमतीत सर्वाधिक वाढ केली जाण्याचे संकेत आहेत. याशिवाय इलेक्ट्रीक स्कूटरनिर्मिती करणाऱ्या Ather Energy कंपनीकडूनही सर्व मॉडेलची दरवाढ होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
बाईक आणि इलेक्ट्रीक स्कूटरची दरवाढसुद्धा येत्या दिवसांत अपेक्षित असून, इलेक्ट्रीक उपकरणांच्या वाढत्या किमती आणि परदेशी चलनामध्ये होणारा चढ-उतार पाहता येत्या काळात आता नेमकी ही दरवाढ किती फरकानं होईल हे पाहणं महतत्वाचं असेल.