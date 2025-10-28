थट्टा? छे, हे खरंय! आता रस्त्यावर चालतानाच कार होणार चार्ज; कुठं तयार झालाय हा अनोखा रस्ता?

Electric Road System : वाहन क्षेत्र आणि त्याच्या संबंधित विविध क्षेत्रांमध्ये मागील काही वर्षांमध्ये प्रचंड प्रगती केली असून, आता एक अनोखा रस्ता साऱ्यांचच लक्ष वेधत आहे. दर दिवशी जगभरात कैक संशोधनं होतात आणि याच संशोधनांचा बहुतांशी फायदा हा मानवी जीवनातील दैनंदिन कारभारावरही होताना दिसतो. याचाच एक भाग म्हणजे, रस्त्यावरून चालत्या ईलेक्ट्रीक वाहनांना चार्ज करणारा एक अजब रस्ता.
फ्रान्समध्ये जगातील सर्वात मोठा असा अनोखा मोटर वे तयार झाला असून, इथं इलेक्ट्रीक वाहनं आहे त्या वेगात अर्थात चालत्या स्थितीतच वायरलेस पद्धतीनं चार्ज होणार आहेत. थोडक्यात हा रस्ताच उर्जेचा स्त्रोत म्हणून काम करताना दिसतोय. फ्रान्समध्ये जगातील हा पहिलावहिला वाहनं चार्ज करणारा मोटर वे सुरू ढाला असून, यामध्ये डायनामिक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम लावण्यात आलं आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं इलेक्र्टीक वाहनं आपोआप चार्ज होणार असून, आता कार किंवा ट्रकला चार्जिंग स्टेशन शोधत तिथं थांबण्याची गरज नाही.
पॅरिसपासून जवळपास 40 किमी अंतरावर दक्षिण पश्चिमेस असणाऱ्या A10 मोटरवेवर हा प्रयोग सुरू करण्यात आला असून, अनेक संस्थांनी मिळून Charge As You Drive हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला. फ्रान्सचा हा A10 मोटरवे 1.5 किमी लांबीचा असून, या रस्त्यामध्ये अनेक कॉईल बसवण्यात आल्या आहेत. याच कॉईलच्या माध्यमातून त्यावरून जाणारी इलेक्ट्रीक वाहनं आपोआपच त्यातून वाहणाऱ्या विजेच्या माध्यमातून चार्ज होतील. चाचणीदरम्यान हे तंत्रज्ञान यशस्वी ठरलं. यामध्ये 300 किलोवॅटहून अधिक पीक पॉवर आणि सरासरी 200 किलोवॅट इतकी विद्युत संक्षेपण क्षमता दिसून आली.
राहिला मुद्दा हे तंत्रज्ञान काम कसं करतं, तर रस्त्याच्या अंतर्गत भागात असणाऱ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कॉइलवरून जेव्हा कोणतीही इलेक्ट्रीक वाहनं जातात तेव्हा लोहचुंबकिय गतीच्या माध्यमातून वाहनांच्या रिसिवरपर्यंत विजपुरवठा पोहोचतो. रस्त्याच्या खाली असणाऱ्या ट्रांसमिट कॉइल आणि रिसीवर कॉइलदरम्यान विजपुरवठा जातो, यासाऱ्यामध्ये सेंसर आणि सॉफ्टवेअर अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतं.
वाहनं चार्ज करणारा हा अनोखा रस्ता कुठे आहे?
फ्रान्समध्ये, पॅरिसपासून सुमारे ४० किलोमीटर दक्षिण-पश्चिमेस असलेल्या A10 मोटरवेवर हा जगातील पहिला वाहन-चार्जिंग मोटरवे सुरू झाला आहे. हा 1.5 किलोमीटर लांबीचा विभाग आहे, जिथे इलेक्ट्रिक वाहनं (EVs) चालत असतानाच वायरलेस पद्धतीने चार्ज होऊ शकतात.
हे तंत्रज्ञान नेमके कसे काम करते?
हा डायनॅमिक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम आहे, ज्यात रस्त्याच्या खाली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कॉइल्स (induction coils) बसवलेल्या आहेत. जेव्हा इलेक्ट्रिक वाहन (कार, ट्रक, बस किंवा व्हॅन) या कॉइल्सवरून जाते, तेव्हा लोहचुंबकीय इंडक्शन (electromagnetic induction) द्वारे वीज वाहनाच्या खालच्या रिसीवर कॉइलपर्यंत पोहोचते.
कोणती वाहने या सिस्टमवर चार्ज होऊ शकतात?
सध्या चाचण्या चार प्रकारच्या प्रोटोटाइप वाहनांवर होत आहेत: एक ट्रक, व्हॅन, कार आणि बस. भविष्यात कोणतेही इलेक्ट्रिक वाहन ज्यात रिसीवर कॉइल बसवलेली असेल, ते चार्ज होऊ शकते.