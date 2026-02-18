English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
YouTube बंद! सेवा ठप्प झाल्यामुळे जगभरातील लाखो युजर्स टेन्शनमध्ये; काय आहे कारण?

YouTube Down: आज, 18 फेब्रुवारी रोजी जगभरातील अनेक युजर्सला मोठा धक्का बसला असून सकाळी सकाळी लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म YouTube अचानक बंद पडले आहे. युजर्सला  व्हिडीओ प्ले करण्यात अडथळे येत असून अॅप आणि वेबसाइट दोन्ही व्यवस्थित कार्यरत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या तांत्रिक बिघाडानंतर सोशल मीडियावर #YouTubeDown हा हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 18, 2026, 07:46 AM IST
YouTube down in India and worldwide

YouTube Down: आज (18 फेब्रुवारी) भारतात अचानक लोकप्रिय व्हिडीओ प्लॅटफॉर्म YouTube ची सेवा ठप्प झाल्याने कोट्यवधी वापरकर्ते अडचणीत सापडले. देशासह इतर भागांतूनही प्लॅटफॉर्म डाउन झाल्याच्या तक्रारी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या. अनेकांना व्हिडीओ प्ले होत नव्हते, अॅप प्रतिसाद देत नव्हते, तर वेबसाइट उघडताना अडचणी येत होत्या. आउटेजनंतर #YouTubeDown हा हॅशटॅगही वेगाने ट्रेंड झाला. काही वापरकर्त्यांना प्लॅटफॉर्मवर व्हिडीओऐवजी “Something went wrong” असा संदेश दिसत असल्याची माहिती आहे.

या जागतिक तांत्रिक बिघाडामुळे विशेषतः ते लोक चिंतेत आले आहेत, ज्यांचे कामकाज पूर्णपणे या प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून आहे.

अचानक काय बिघडले?

अद्याप कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, सर्व्हर कॉन्फिगरेशनमधील त्रुटी, अचानक वाढलेला ट्रॅफिक किंवा अलीकडील अपडेटमध्ये राहिलेला एखादा बग यामुळे ही समस्या निर्माण झाली असावी. काही वेळा एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात हिट्स आल्याने सर्व्हर क्रॅश होण्याची शक्यता असते. तसेच सायबर हल्ल्याचाही अंदाज वर्तवला जात आहे.

पण, लवकरच सेवा पूर्ववत होईल आणि या अडचणीमागील नेमके कारण कंपनीकडून स्पष्ट केले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

फक्त मनोरंजन नाही, तर कामकाजालाही फटका

YouTube अचानक बंद पडल्यामुळे केवळ प्रेक्षकच नव्हे, तर व्हिडीओ अपलोड करणारे निर्मातेही अडचणीत सापडले आहेत. मोबाईल अॅपसह डेस्कटॉप आवृत्तीवरही ही समस्या जाणवत आहे.

आजच्या डिजिटल युगात हा प्लॅटफॉर्म केवळ करमणुकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; लाखो लोकांची उपजीविका त्यावर अवलंबून आहे. डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रातील व्यावसायिक, शिक्षक, तसेच कंटेंट क्रिएटर्स यांना या आउटेजचा मोठा फटका बसला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या लाइव्ह क्लासेस मध्येच थांबल्याची तक्रार केली असून त्यामुळे अभ्यासाचे नुकसान झाल्याचे सांगितले आहे.

युट्युबचे ऑफिशल विधान

जर तुम्हाला सध्या YouTube अ‍ॅक्सेस करण्यात अडचण येत असेल, तर तुम्ही एकटे नाही आहात - आमची टीम यावर लक्ष ठेवून आहेत आणि अपडेट्ससह पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 

 

सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस

YouTube अचानक बंद पडल्यामुळे अनेक जण त्रस्त झाले असले, तरी दुसऱ्या बाजूला सोशल मीडियावर मीम्सचा अक्षरशः वर्षाव झाला.

 

 

Instagram आणि X वर वापरकर्त्यांनी भन्नाट आणि विनोदी पोस्ट शेअर करत या परिस्थितीकडे हलक्याफुलक्या अंदाजात पाहिले. काहींनी तर Google च्या इंजिनिअर्सवरही मिश्कील टोमणे मारत मजेदार प्रतिक्रिया दिल्या.

 

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

