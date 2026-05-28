Social Media Chargable: व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनलेल्या अॅप्ससाठी पेड प्लॅन्स येत असल्याने पुढील काळात सोशल मीडिया वापरण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते, अशी चर्चा तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुरू झाली आहे.
Meta Users: जगभरातील अब्जावधी लोक वापरत असलेल्या व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम संदर्भात मेटा कंपनीने मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन ‘प्लस’ सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स जाहीर केले आहेत. या प्लॅन्सअंतर्गत यूजर्संना काही खास आणि प्रीमियम फीचर्स मिळणार असून त्यासाठी मासिक शुल्क आकारले जाणार आहे. मेटाच्या या निर्णयामुळे सोशल मीडिया यूजर्समध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे भारतातील युजर्सनाही हे प्लॅन्स उपलब्ध होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मेटाने इन्स्टाग्राम प्लस, फेसबुक प्लस आणि व्हॉट्सअॅप प्लस या नावाने नवीन पेड सबस्क्रिप्शन सेवा सुरू केली आहे. कंपनीनुसार, या प्लॅन्सद्वारे यूजर्सना सध्या फ्री व्हर्जनमध्ये नसलेले अनेक एक्सक्लुझिव्ह फीचर्स मिळतील. यामध्ये प्रोफाइल कस्टमायझेशन, प्रीमियम स्टिकर्स, अतिरिक्त कंट्रोल्स आणि खास सोशल फीचर्सचा समावेश आहे.मेटा च्या प्रॉडक्ट हेड नाओमी ग्लेट यांनी या नव्या सेवांची घोषणा केली. कंपनी आता फक्त जाहिरातींवर अवलंबून न राहता सबस्क्रिप्शन मॉडेलद्वारेही कमाई वाढवण्याच्या तयारीत असल्याचे मानले जात आहे.महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्लॅन्समुळे फ्री व्हर्जन बंद होणार नाही. सामान्य यूजर्स पूर्वीप्रमाणेच मोफत सेवा वापरू शकतील. मात्र अतिरिक्त सुविधा हव्या असतील तर पैसे मोजावे लागतील.
व्हॉट्सअॅप प्लस हा मेटा च्या नव्या प्लॅन्समधील सर्वाधिक चर्चेत असलेला पर्याय ठरत आहे. या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना प्रीमियम स्टिकर्स, कस्टम थीम्स, अतिरिक्त पिन चॅट्स, वेगळे रिंगटोन्स आणि चॅट लिस्ट कस्टमायझेशनसारखी फीचर्स मिळू शकतात.तसेच भविष्यात आणखी फीचर्स जोडली जाणार असल्याचे मेटा ने संकेत दिले आहेत. काही रिपोर्ट्सनुसार, व्हॉट्सअॅप प्लस भारतात टप्प्याटप्प्याने सुरू होऊ शकतो.दरम्यान, अनेक युजर्समध्ये “व्हॉट्सअॅप आता पूर्णपणे पेड होणार का?” अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, फ्री सेवा कायम राहील आणि प्लस हा केवळ अतिरिक्त फीचर्ससाठीचा पर्याय असेल.
इन्स्टाग्राम प्लस आणि फेसबुक प्लस हे विशेषतः कंटेंट क्रिएटर्स आणि जास्त सक्रिय सोशल मीडिया यूजर्सना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहेत. या प्लॅन्समध्ये स्टोरीज किती वेळा पाहिली गेली, कोणत्या लोकांनी पुन्हा पाहिली, अतिरिक्त ऑडियन्स कंट्रोल्स आणि प्रोफाइल कस्टमायझेशनसारखी फीचर्स मिळतील.याशिवाय ‘Super Reactions’, कस्टम अॅप आयकॉन्स, बायो फॉन्ट बदलण्याची सुविधा आणि अतिरिक्त प्रोफाइल पिन्स यांसारखी फीचर्सही दिली जाऊ शकतात. काही फीचर्समुळे क्रिएटर्सना जास्त रीच मिळण्यास मदत होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मेटा आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना अधिक ‘पर्सनलाइज्ड’ आणि ‘प्रीमियम’ बनवण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे या निर्णयातून दिसून येते.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, इन्स्टाग्राम प्लस आणि फेसबुक प्लस साठी सुमारे 3.99 डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनात अंदाजे 330 ते 350 रुपये मासिक शुल्क लागू शकते. तर व्हॉट्सअॅप प्लस साठी सुमारे 2.99 डॉलर म्हणजेच जवळपास 250 रुपये दरमहा आकारले जाऊ शकतात.मेटा AI साठीही स्वतंत्र पेड प्लॅन्स आणले जाणार आहेत. “मेटा One प्लस” आणि “मेटा One Premium” या नावाने AI सेवा उपलब्ध होऊ शकते. या प्लॅन्समध्ये अधिक AI क्षमता, इमेज आणि व्हिडीओ जनरेशनसारखी फीचर्स मिळू शकतात.तज्ज्ञांच्या मते, AI इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील वाढता खर्च लक्षात घेता मेटा आता नवीन उत्पन्न स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनीने यावर्षी AI संबंधित प्रकल्पांवर मोठा खर्च अपेक्षित असल्याचेही संकेत दिले आहेत.
मेटा च्या या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही युजर्सना अतिरिक्त फीचर्स आकर्षक वाटत असले तरी अनेकांनी “मोफत अॅप्स हळूहळू पेड होत आहेत” अशी चिंता व्यक्त केली आहे.तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, भविष्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ‘फ्री’ आणि ‘प्रीमियम’ असे दोन वेगळे अनुभव दिसू शकतात. जास्त कंट्रोल्स, AI फीचर्स आणि प्रायोरिटी टूल्ससाठी पैसे मोजावे लागू शकतात.मेटा ने यापूर्वी युरोपमध्ये जाहिरातमुक्त फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम साठी पेड मॉडेल सुरू केले होते. आता कंपनी जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर सबस्क्रिप्शन आधारित सेवा वाढवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.