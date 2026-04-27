WhatsApp Closed: सप्टेंबरपासून अँड्रॉइड फोन्सवर व्हॉट्सअ‍ॅप काम करणे थांबवणार: काय घडलंय नेमकं?

WhatsApp Closed: 5.1 यांसारख्या जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिम्स असलेल्या उपकरणांना आता व्हॉट्सॲपचा सपोर्ट मिळणार नाही.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 27, 2026, 09:32 PM IST
व्हॉट्सअ‍ॅप बंद फोटो सौजन्य- AI

WhatsApp Closed: तंत्रज्ञान विश्वात वेगाने होणाऱ्या बदलांमुळे आता लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप 'व्हॉट्सॲप'ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जर तुम्ही अजूनही जुना अँड्रॉइड स्मार्टफोन वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. व्हॉट्सॲपने जाहीर केल्यानुसार, आगामी सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ठराविक जुन्या अँड्रॉइड वर्जनवर हे ॲप चालणे बंद होईल.

कोणत्या फोनवर व्हॉट्सॲप बंद होणार?

ज्या स्मार्टफोनमध्ये अँड्रॉइड 5.0 (Lollipop) किंवा अँड्रॉइड 5.1 यांसारख्या जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिम्स आहेत, अशा उपकरणांना आता व्हॉट्सॲपचा सपोर्ट मिळणार नाही, असे व्हॉट्सॲपने स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, ज्यांचा फोन अँड्रॉइड आवृत्ती 6.0 (Marshmallow) च्या खालील सॉफ्टवेअरवर चालतो, त्या ग्राहकांसाठी व्हॉट्सॲप सेवा पूर्णपणे खंडित केली जाईल.

का घेतला निर्णय?

मेटा (Meta) च्या मालकीच्या व्हॉट्सॲपने सुरक्षेच्या कारणास्तव हा कठोर निर्णय घेतला आहे. जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिम्समध्ये नवीन सिक्युरिटी पॅचेस उपलब्ध नसतात, ज्यामुळे हॅकर्सकडून डेटा चोरी होण्याचा धोका वाढतो. तसेच, नवीन AI चॅट, व्हॉट्सॲप प्लस) फीचर्स चालवण्यासाठी लागणारी तांत्रिक क्षमता या जुन्या फोनमध्ये नसल्याने व्हॉट्सॲपने हा बदल स्वीकारला आहे.

युजर्सना मिळणार आगाऊ सूचना 

व्हॉट्सॲप थेट सेवा बंद न करता, प्रभावित होणाऱ्या युजर्सना सध्या त्यांच्या ॲपमध्ये अलर्ट किंवा सूचना पाठवत आहे. जर तुमच्या स्क्रीनवर 'सॉफ्टवेअर अपडेट' करण्याची किंवा 'फोन बदलण्याची' सूचना येत असेल, तर त्याचा अर्थ तुमचा फोन लवकरच या यादीत समाविष्ट होणार आहे.

चॅट बॅकअप घेणे अनिवार्य

सप्टेंबर महिना उजाडण्यापूर्वी प्रभावित युजर्सनी आपल्या महत्त्वाच्या मेसेजेसचा आणि फोटोंचा बॅकअप घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर तुमची सेवा एकदा बंद झाली, तर डेटा ट्रान्सफर करणे कठीण होऊ शकते. गुगल ड्राइव्हवर क्लाउड बॅकअप घेऊन ठेवा, जेणेकरून नवीन फोनमध्ये लॉग-इन केल्यावर तुमचे जुने संभाषण पुन्हा मिळवता येईल.

केवळ अँड्रॉइड युजर्सवरच परिणाम?

सध्या ही घोषणा प्रामुख्याने अँड्रॉइड उपकरणांसाठी करण्यात आली आहे. आयफोन (iPhone) युजर्ससाठी व्हॉट्सॲपची सेवा सुरू राहील, जोपर्यंत ते व्हॉट्सॲपला लागणारी किमान iOS आवृत्ती वापरत आहेत. तथापि, भारतात अजूनही मोठ्या प्रमाणात ग्राहक जुन्या अँड्रॉइड फोनवर अवलंबून असल्याने याचा मोठा फटका भारतीय बाजारपेठेला बसण्याची शक्यता आहे.

व्हॉट्सॲपमध्ये येणारे नवीन क्रांतिकारी बदल

जुनी ओझे उतरवून व्हॉट्सॲप आता अधिक प्रगत फिचर्सवर लक्ष केंद्रित करत आहे. यामध्ये 'व्हॉट्सॲप प्लस' ही सशुल्क सदस्यता (Subscription Plan) येऊ शकते, ज्यामध्ये युजर्सना खास थीम्स आणि अधिक पिन्ड चॅट्स मिळतील. याशिवाय मल्टिटास्किंगसाठी 'नोटिफिकेशन बबल्स' आणि चॅटमधील मुख्य मुद्द्यांचा सारांश सांगणारे 'AI फिचर' देखील विकसित केले जात आहे.

ग्राहकांकडे आता पर्याय काय?

ज्या ग्राहकांकडे जुने फोन आहेत, त्यांच्याकडे दोनच मार्ग उरतात: पहिला म्हणजे जर फोनमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेट उपलब्ध असेल, तर तो किमान अँड्रॉइड 6.0 किंवा त्यावरील वर्जनवर अपडेट करावा. जर अपडेट उपलब्ध नसेल, तर व्हॉट्सॲप वापरत राहण्यासाठी नवीन स्मार्टफोन खरेदी करणे हाच एकमेव पर्याय उरतो.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

