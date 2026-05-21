/बाइक आणि स्कूटीच्या मायलेजमध्ये का असते एवढी तफावत? यामागचं कारण समजून घ्या?

Scooty vs Bike Mileage : स्कूटी चालवण्यास अतिशय सोपी मात्र ती बाइकच्या तुलनेत कमी मायलेज देते. जाणून घ्या स्कूटी आणि बाइकच्या इंजिन, वजन आणि टेक्नॉलॉजीशी जोडलेल्या गोष्टी आणि त्यामागची कारणे.
Scooty vs Bike Mileage: हल्ली अनेक लोक रोजच्या वापरासाठी बाइकपेक्षा स्कूटीचा वापर करणं पसंद करतात. शहरांमध्ये जास्त प्रमाणात स्कूटी जास्त लोकप्रिय आहे. कारण याला चालवण अधिक सोपं असतं. तसेच ट्रॅफिक दरम्यान या स्कूटीने प्रवास करणं अधिक सहज आणि सुटसुटीत होतं. मात्र जेव्हा ही गोष्ट मायलेजची येते तेव्हा कायमच असं लक्षात आलं आहे की, बाइकपेक्षा स्कूटी जास्त पेट्रोलचा वापर करते आणि मायलेज कमी देते.
अनेक लोकांना आश्चर्य वाटते की, स्कूटर आणि बाईक या दोन्हींची इंजिने लहान असून त्यांचा वापरही सारख्याच प्रकारे होत असूनही, स्कूटरची इंधन कार्यक्षमता कमी का असते. यामागे अनेक तांत्रिक आणि डिझाइनची कारणे आहेत. इंजिनच्या कार्यप्रणालीपासून ते वजन आणि टायरच्या डिझाइनपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा इंधन कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. म्हणूनच सामान्यतः बाईक स्कूटरपेक्षा अधिक इंधन-कार्यक्षम मानली जाते.
बाईक आणि स्कूटर यांच्या इंधन कार्यक्षमतेतील सर्वात मोठा फरक त्यांच्या इंजिन आणि गिअर सिस्टीममुळे येतो. बहुतेक बाईक्समध्ये मॅन्युअल गिअर्स असतात, ज्यामुळे चालकाला आपल्या गरजेनुसार वेग आणि इंजिन नियंत्रित करता येते. यामुळे इंजिनवरील ताण कमी होतो आणि पेट्रोलची बचत होते. याउलट, स्कूटरमध्ये ऑटोमॅटिक CVT गिअर सिस्टीम असते, जी इंजिनचा दाब स्थिर ठेवते. यामुळेच स्कूटर जास्त इंधन वापरते. शिवाय, स्कूटरची लहान चाके आणि वेगळ्या बॉडी डिझाइनमुळे इंजिनला अधिक शक्ती लावावी लागते. वारंवार ब्रेक लावणे आणि वेग वाढवणे, विशेषतः ट्रॅफिकमध्ये, स्कूटरचे मायलेज आणखी कमी करते. म्हणूनच लांबच्या प्रवासासाठी बाईक अधिक किफायतशीर ठरते.
स्कूटर वजनाने हलकी वाटत असली तरी, तिचे वजन संतुलन आणि बॉडी स्ट्रक्चर बाईकपेक्षा वेगळे असते. इंजिन मागच्या बाजूला असते, ज्यामुळे पॉवर डिलिव्हरीची पद्धत बदलते. शिवाय, स्कूटरचे टायर लहान असतात, ज्यामुळे रस्त्यावर जास्त रोलिंग रेझिस्टन्स निर्माण होतो. यामुळे इंजिनला जास्त मेहनत करावी लागते आणि जास्त पेट्रोल वापरले जाते.
हे पण वाचा
बाईकचे मोठे टायर आणि अरुंद डिझाइन हवेला अधिक चांगल्या प्रकारे कापतात, ज्यामुळे चांगले मायलेज मिळते. रायडिंगची शैली देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर स्कूटर वेगाने ॲक्सिलरेट करून आणि वारंवार ब्रेक लावून चालवली तर मायलेज झपाट्याने कमी होते. त्यामुळे, जर कोणाला चांगले मायलेज हवे असेल, तर त्यांनी निश्चितपणे स्मूथ रायडिंग, हवेचा योग्य दाब आणि वेळेवर सर्व्हिसिंगची काळजी घेतली पाहिजे.