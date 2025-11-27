English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अर्ध्या किमतीत मिळतोय iPhone 17; तुम्हाला कसा घेता येईल TATA च्या योजनेचा फायदा?

iPhone 17 Black Friday deal: मोबाईल, स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांसाठी आयफोन ही जणू काही पर्वणी असते. हाच स्मार्टफोन कोणी स्वस्तात देत असेल तर...

सायली पाटील | Updated: Nov 27, 2025, 10:09 AM IST
अर्ध्या किमतीत मिळतोय iPhone 17; तुम्हाला कसा घेता येईल TATA च्या योजनेचा फायदा?
Black Friday sale Tata Selling iPhone 17 At Half Price Use How to pay Only Rs 45900

iPhone 17 Black Friday deal: आयफोनमध्ये असणारे फिचर आणि सिक्योरिटीसह या फोनमध्ये मिळणारा कॅमेरा ही खऱ्या अर्थानं या फोनची जमेची बाजू आहे. दरवर्षी Apple कडून या फोनचे नवे आणि अपडेटेड वर्जन सादर केले जातात. यंदाच्याच वर्षी अशाच प्रकारे कंपनीनं iPhone 17 भारतात लाँच केला आणि अनेकांनीच या नव्या मॉडेलला कमाल पसंती गिली.

काहींनी iPhone 17 खरेदीचे बेत पुढे ढकलले. कारणं होती, या फोनची किंमत. पण, आता मात्र त्याचीही फार चिंता करण्याची गरज नाही. कारण, जो आयफोन कंपनीकडून 82900 रुपये इतक्या किमतीला विकला जात होता तोच आता TATA कडून जवळपास अर्ध्या किमतीला विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

TATA ची बेस्ट डील...

टाटाच्या क्रोमा आउटलेटमध्ये Black Friday deal अंतर्गत आयफोन 17  ₹45,900 इतक्या रकमेला विकला जात आहे. म्हणजेच जवळपास अर्धी किंमत. 30 नोव्हेंबरपर्यंत टाटाची ही ऑफर लागू राहणार असून ती आयफोन 17 च्या बेस व्हेरिएंटवर लागू असेल. यंदाच्या वर्षी Apple फोन खरेदी करण्यासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्यांना फार कमी किमतीत कंपनीचा अपडेटेड फोन मिळत असल्यानं अनेक मंडळी मोबाईल वापराचा अनुभव आयफोनमध्ये अपग्रेड करण्याचा विचार करत आहेत.

किती रुपये वाचणार?

क्रोमाच्या ‘ब्लॅक फ्रायडे सेल’मध्ये आयफोन 17वर बरेच लाभ मिळत असून, सर्वप्रथम खरेदीदारांना 1000 रुपयांचा कॅशबॅक दिला जात आहे. ही सवलत खरेदीनंतर लगेचच लागू असेल. तर, याशिवाय ग्राहकांनी जुन्या फोनऐवजी नवा फोन खरेदी केल्यास जुन्या फोनची स्थिती पाहून 29000 रुपयांपर्यंतची एक्सचेंज व्हॅल्यूसुद्धा ग्राहकांना मिळणार आहे. याशिवाय क्रोमाच्या ब्लॅक फ्रायडे सेलअंतर्गत 7000 रुपयांचा अतिरिक्त फिक्स्ड बोनस मिळत असून या सर्व ऑफर जोडल्यास फोनची किंमत 45900 रुपयांच्या घरात पोहोचत असून ही डील अनेकांच्याच फायद्याची ठरत आहे.

स्वस्तात मस्त आयफोनसाठी एक कमाल ट्रीक!

iPhone 17, तोही इतका स्वस्त? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत असून, त्यावर कंपनीकडून कोणतीही थेट सवलत दिली जात नाहीय. तर, विविध ऑफर एकत्र जोडून या फोनची किंमत इतकी कमी होच आहे. बोनस एक्सचेंजमध्ये यात अधिक बचत होत असून, क्रोमाच्या जुन्या डिवाईस व्हॅल्यूवर थेट 7000 रुपयांची बचत होत आहे, ज्यामुळं अंतिम रकमेचा आकडा मोठ्या फरकान कमी होत असून, एक्सचेंजमध्ये जुना आयफोन दिल्यास त्याचाही थेट फायदा ग्राहकांना मिळू शकणार आहे.

