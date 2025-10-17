AI GirlFriend Love Story: सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआयने सर्वच क्षेत्रात एन्ट्री केलीय. सर्व कामे एआयमुळे सोपी होऊ लागली आहेत. पण याच एआयमुळे तुमच्या रिलेशनशिपमध्ये अडचणी येऊ लागल्या तर? प्रेमाच्या जगात एक धक्कादायक प्रकरण रेडिटवर उघड झालंय. 19 वर्षीय आयलीनला कळले की तिचा 21 वर्षीय प्रियकर तिच्याऐवजी एआयशी जास्त जवळीक साधतोय. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
माझा बॉयफ्रेण्ड मला नेहमी प्रेमळ आणि निष्ठावान वाटला. पण तो गुपचूप डिजिटल प्रतिमेशी प्रेमात पडलाय, असा खुलासा आयलीनने केलाय. ज्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
आयलीनचा प्रियकर टेक-सॅव्ही असून, त्याने स्वतःचा एआय चॅटबॉट तयार केला. ज्याला त्याने ‘आयलीन एआय’ नाव दिले. या चॅटबॉटला त्याने आयलीनच्या संदेश, संभाषण आणि व्यक्तिमत्त्वावर आधारित प्रशिक्षित केले. चॅटबॉट तिच्यासारखेच बोलतो, विचार करतो आणि प्रतिक्रिया देतो. आयलीनने चाचणी केली तेव्हा तिला स्वतःशी बोलल्याचा भास झाला. हे डिजिटल क्लोन तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची हुबेहूब नक्कल आहे, ज्याने तिला थक्क केले.
My boyfriend made an AI version of me and spends 4 hours a day talking to it instead of me
गेल्या 6 महिन्यांपासून आयलीनचा प्रियकर अति-प्रेमळ झाला होता, प्रत्येक गोष्टीत आज्ञाधारक होता आणि सतत माफी मागत होता. यामुळे आयलीनला शंका आली. तो तिच्या एआय आवृत्तीला परिपूर्ण ‘गर्लफ्रेंड’ बनवण्यासाठी असे वागत होता. तिने रेडिटवर लिहिले, “तो माझ्या व्हर्च्युअल आवृत्तीवर प्रेम करतो, माझ्यावर नाही. ही भावनिक फसवणूक आहे की काहीतरी गंभीर?” असा प्रश्न तिने विचारलाय.
आयलीनच्या पोस्टने रेडिटवर खळबळ उडवली. एका यूजरने हे त्रासदायक आणि धोकादायक कृत्य असल्याचे म्हटले. तर दुसऱ्याने याला मानसिक समस्येचे लक्षण म्हटले. काहींनी विनोदाने याची तुलना ‘द सिम्पसन्स’च्या कथेशी केली. बहुतांश यूजर्सनी आयलीनला नाते संपवण्याचा सल्ला दिला, कारण हे वास्तवापासून पलायन असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे
हे प्रकरण तंत्रज्ञानाच्या युगात नातेसंबंधांमधील नव्या आव्हानांचे प्रतीक मानले जात आहे. एआय चॅटबॉट्स मानवी भावनांना कसे प्रभावित करतात? यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आयलीनच्या अनुभवाने नात्यातील विश्वास आणि वास्तविकतेच्या सीमांचा विचार करायला लावलाय. तंत्रज्ञानाने प्रेमाला नवे परिमाण दिले, पण भावनिक फसवणुकीचा धोका वाढवला, हे यातून दिसून आले.
