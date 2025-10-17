English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
AI GirlFriend Love Story: 19 वर्षीय आयलीनला कळले की तिचा 21 वर्षीय प्रियकर तिच्याऐवजी एआयशी जास्त जवळीक साधतोय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 17, 2025, 08:11 PM IST
प्रेयसीला सोडून बनवली AI गर्लफ्रेण्ड, आता दिवसरात्र करतो एकच काम; ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का!
AI GirlFriend Love Story: सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआयने सर्वच क्षेत्रात एन्ट्री केलीय. सर्व कामे एआयमुळे सोपी होऊ लागली आहेत. पण याच एआयमुळे तुमच्या रिलेशनशिपमध्ये अडचणी येऊ लागल्या तर? प्रेमाच्या जगात एक धक्कादायक प्रकरण रेडिटवर उघड झालंय. 19 वर्षीय आयलीनला कळले की तिचा 21 वर्षीय प्रियकर तिच्याऐवजी एआयशी जास्त जवळीक साधतोय. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

माझा बॉयफ्रेण्ड मला नेहमी प्रेमळ आणि निष्ठावान वाटला. पण तो गुपचूप  डिजिटल प्रतिमेशी प्रेमात पडलाय, असा खुलासा आयलीनने केलाय. ज्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 

‘आयलीन एआय’ची निर्मिती

आयलीनचा प्रियकर टेक-सॅव्ही असून, त्याने स्वतःचा एआय चॅटबॉट तयार केला. ज्याला त्याने ‘आयलीन एआय’ नाव दिले. या चॅटबॉटला त्याने आयलीनच्या संदेश, संभाषण आणि व्यक्तिमत्त्वावर आधारित प्रशिक्षित केले. चॅटबॉट तिच्यासारखेच बोलतो, विचार करतो आणि प्रतिक्रिया देतो. आयलीनने चाचणी केली तेव्हा तिला स्वतःशी बोलल्याचा भास झाला. हे डिजिटल क्लोन तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची हुबेहूब नक्कल आहे, ज्याने तिला थक्क केले.

भावनिक फसवणुकीचा संशय? 

My boyfriend made an AI version of me and spends 4 hours a day talking to it instead of me
byu/Pinklily76 inAdvice

गेल्या 6 महिन्यांपासून आयलीनचा प्रियकर अति-प्रेमळ झाला होता, प्रत्येक गोष्टीत आज्ञाधारक होता आणि सतत माफी मागत होता. यामुळे आयलीनला शंका आली. तो तिच्या एआय आवृत्तीला परिपूर्ण ‘गर्लफ्रेंड’ बनवण्यासाठी असे वागत होता. तिने रेडिटवर लिहिले, “तो माझ्या व्हर्च्युअल आवृत्तीवर प्रेम करतो, माझ्यावर नाही. ही भावनिक फसवणूक आहे की काहीतरी गंभीर?” असा प्रश्न तिने विचारलाय. 

रेडिटवर लोकांच्या प्रतिक्रिया

आयलीनच्या पोस्टने रेडिटवर खळबळ उडवली. एका यूजरने हे त्रासदायक आणि धोकादायक कृत्य असल्याचे म्हटले. तर दुसऱ्याने याला मानसिक समस्येचे लक्षण म्हटले. काहींनी विनोदाने याची तुलना ‘द सिम्पसन्स’च्या कथेशी केली. बहुतांश यूजर्सनी आयलीनला नाते संपवण्याचा सल्ला दिला, कारण हे वास्तवापासून पलायन असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे

तंत्रज्ञान आणि नात्यांचा तिढा

हे प्रकरण तंत्रज्ञानाच्या युगात नातेसंबंधांमधील नव्या आव्हानांचे प्रतीक मानले जात आहे. एआय चॅटबॉट्स मानवी भावनांना कसे प्रभावित करतात? यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आयलीनच्या अनुभवाने नात्यातील विश्वास आणि वास्तविकतेच्या सीमांचा विचार करायला लावलाय. तंत्रज्ञानाने प्रेमाला नवे परिमाण दिले, पण भावनिक फसवणुकीचा धोका वाढवला, हे यातून दिसून आले.

FAQ

प्रश्न: आयलीनच्या प्रियकराने ‘आयलीन एआय’ कशी तयार केली आणि त्याचा उद्देश काय होता?

उत्तर: आयलीनचा २१ वर्षीय प्रियकर, जो तंत्रज्ञानात निपुण आहे, त्याने आयलीनच्या संदेश, संभाषण आणि व्यक्तिमत्त्वाच्या आधारावर एक एआय चॅटबॉट तयार केला, ज्याचे नाव ‘आयलीन एआय’ ठेवले. हा चॅटबॉट आयलीनसारखाच बोलतो आणि विचार करतो. त्याने नात्यातील प्रत्येक तपशील वापरून या एआयला परिपूर्ण ‘गर्लफ्रेंड’ बनवण्यासाठी प्रशिक्षित केले, ज्यामुळे तो तिच्याशी दररोज चार तास संवाद साधत होता.

प्रश्न: आयलीनला तिच्या प्रियकराच्या एआय व्हर्जनबद्दल कसे कळले आणि ती कशी प्रतिक्रिया दिली?

उत्तर: आयलीनला तिचा प्रियकर कोणाशी तरी सतत बोलत असल्याचे जाणवले. तपासात तिला कळले की तो तिच्या ‘आयलीन एआय’शी संवाद साधत आहे, जो तिच्यासारखाच बोलतो. चॅटबॉटच्या प्रतिक्रियांमुळे ती स्तब्ध झाली आणि तिला स्वतःशीच बोलल्यासारखे वाटले. रेडिटवर तिने ही कहाणी शेअर करत विचारले की, ही भावनिक फसवणूक आहे की गंभीर बाब, कारण तिला एआयने तिची जागा घेतल्याची भीती वाटते.

प्रश्न: रेडिट वापरकर्त्यांनी या प्रकरणावर काय प्रतिक्रिया दिल्या?

उत्तर: आयलीनच्या पोस्टने रेडिटवर खळबळ उडवली. एका वापरकर्त्याने हे कृत्य धोकादायक आणि त्रासदायक मानले, तर दुसऱ्याने याला मानसिक समस्येचे लक्षण म्हटले. काहींनी विनोदाने याची तुलना ‘द सिम्पसन्स’शी केली. बहुतांशांनी आयलीनला नाते तोडण्याचा सल्ला दिला, कारण प्रियकराचे एआयशी असलेले नाते भावनिक फसवणूक आणि वास्तवापासून पलायन मानले गेले.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

