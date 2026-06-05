/Explained: आता फक्त साखरच नाही तर ऊसापासून वीजनिर्मितीही होणार; मार्केटमध्ये आली भन्नाट टेक्नॉलॉजी, कशी आहे प्रक्रिया?

Ethanol Engine: ऊसाचा वापर सध्या फक्त साखरेसाठी केला जात असताना, दुसरीकडे केंद्र सरकार इथेनॉलवर धावणाऱ्या कारची संख्या वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. मारुती सुझूकीने तर आपली फ्लेक्स-फ्युएल' कार बाजारात लाँच केली आहे. भविष्यात पेट्रोल, डिझेलवरील अवलबंत्व कमी करुन इथेनॉलवर जास्त भर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण तुम्हाला माहितीये का, इथेनॉलच्या आधारे आता वीजनिर्मितीदेखील होणार आहे. ब्राझीलने जगातील पहिलं इथेनॉल इंजिन तयार केलं आहे. हे इंजिन थर्मल पॉवर निर्मितीसाठी तयार केलं आहे, जे पूर्णपणे इथेनॉलवर आधारित आहे. हे इंजिन पॉवर ग्रीड क्षेत्रात क्रांती आणेल असा दावा केला जात आहे. Interestingengineering.com च्या एका रिपोर्टनुसार, ब्राझीलच्या पर्नामबुको मधील सुएप II पॉवर प्लांटने ही जबरदस्त कामगिरी केली आहे. येथे, ऊर्जा कंपनी 'सुआप एनर्जीया' (Suape Energia) आणि फिन्निश तंत्रज्ञान कंपनी 'वार्टसिला' (Wärtsilä) यांनी या इथेनॉल प्रकल्पाचा अंमलबजावणी टप्पा पूर्ण केला आहे. त्यानंतर, दोन्ही कंपन्या प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेच्या चाचणीसाठी तयारी करत आहेत.
या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू इथेनॉल वीज निर्मितीसाठी एक योग्य इंधन म्हणून काम करु शकतं का हे जाणून घेणं आहे. सध्या इथेनॉलचा वापर वाहनांमध्ये इंधन म्हणून केला जात आहे. मात्र वीज निर्मितीसाठी प्राथमिक इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर करण्याची ही पहिली वेळ असेल. हे तंत्रज्ञान आगामी काळात एक स्वस्त पर्याय म्हणून उपलब्ध होऊ शकतं असं या प्रकल्पाशी संबंधितांचं म्हणणं आहे.
रिपोर्टनुसार, या प्रकल्पात एक मॉडिफाइड वार्टसिला 32M इंजिनचा वापर करण्यात आला आहे, जो ब्राझीलमधील ऊसापासून तयार करण्यात आलेल्या इथेनॉलवर काम करतो. या प्रात्यक्षिकासाठी आगामी काळात हजारो तास टेस्टिंग केलं जाईल. या चाचण्यांच्या आधारे कार्यक्षमता, विश्वासार्हता, उत्सर्जन आणि आर्थिक पैलूंसंबंधीची माहिती (डेटा) प्राप्त होईल. या संकल्पनेची चाचणी घेण्यासाठी ब्राझीलमधील स्थिती अत्यंत अनुकूल आहे. हा देश ऊसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. तसंच इथेनॉलचे उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतूक यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात या देशाने अनेक दशकं घालवली आहेत. तरीही, या इंधनाचा मोठा हिस्सा पारंपरिकरीत्या वाहतूक क्षेत्रातच वापरला गेला आहे.
आधुनिक पॉवर ग्रिडसमोर अनेक आव्हानं आहेत. ज्यात विश्वसनीयता आणि डीकार्बनायझेशन (कार्बन उत्सर्जन कमी करणे) यांच्यात संतुलन साधणं आहे. सौर पॅनेलला वीज निर्माण करण्यासाठी सूर्यप्रकाशाची गरज लागते. दुसरीकडे पवनचक्की हवामानावर अवलंबून असतात. बॅटरी स्टोरेज यातील काही उणिवा दूर करण्यास मदत करू शकते, परंतु अनेक बाजारपेठांमध्ये दीर्घकाळासाठी ऊर्जा साठवणूक अजूनही महाग आहे. परिणामी, वीज कंपन्या आणि धोरणं आखणाऱ्यांनी कमी-कार्बन इंधनांचा शोध सुरू केला आहे, जे साठवून ठेवता येतात आणि विजेची मागणी वाढेल तेव्हा वापरता येतात. आंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजन्सीच्या 'नेट झिरो एमिशन्स'च्या अंदाजानुसार, ग्रिडची विश्वसनीयता कायम ठेवत उत्सर्जन कमी करण्यासाठी देश अतिरिक्त साधनांचा शोध घेत असल्याने, 2030 पर्यंत जागतिक जैवऊर्जा निर्मितीमध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.
हा प्रकल्प सध्या आपल्या सर्वात महत्त्वाच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. आता लॅबच्या बाहेर जाऊन हे तंत्रज्ञान सिद्ध करायचं आहे. Suape Energia च्या मते, वीज निर्मितीच्या कार्यक्षमतेची पडताळणी करणे, आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध करणे आणि भविष्यातील वीज प्रणालींसाठी इथेनॉल हा एक व्यावहारिक पर्याय ठरू शकेल का, हे निश्चित करणे यांवर मुख्य भर दिला जाईल.
या क्षेत्रातील संबंधितांना ब्राझीलच्या ऊस उद्योगावरही याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल असं वाटत आहे. जर इथेनॉलपासून वीज निर्मिती करणं व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरलं, तर देशातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनासाठी एक अतिरिक्त बाजारपेठ निर्माण होऊ शकेल आणि त्याचबरोबर देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षाही बळकट होईल.
वीज निर्मितीसाठी इथेनॉल एक प्रमुख इंधन म्हणून समोर येईल की नाही हे भविष्यातच समजेल. मात्र वाहतुकीच्या क्षेत्रापलीकडे जाऊन वीज निर्मितीच्या क्षेत्रातही इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने 'पर्नमबुको प्रकल्प' (Pernambuco project) हा आतापर्यंतचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रयत्न मानला जातो.