/Samsung ने फसवलं, मला ₹125 कोटींची भरपाई हवीये! गायिकेच्या एका फोटोमुळे सव्वाशे कोटींचा राडा

Singer Filed Case Against Samsung: या गायिकेने सॅमसंगसारख्या बड्या कंपनीविरोधात थेट 125 कोटी रुपयांचा खटला दाखल केला आहे. नेमकं हे प्रकरण आहे काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...
Singer Filed Case Against Samsung: सेलिब्रिटींनी एखाद्या ब्रॅण्डविरुद्ध खटला दाखल करणं काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. अनेकदा आपण मोठमोठे सेलिब्रिटी ब्रॅण्ड आणि कंपन्यांविरुद्ध लाखो अथवा अनेक कोटींचे खटले दाखल केल्याच्या बातम्या वाचतो. मात्र यंदा एका गायिकेने जगप्रसिद्ध मोबाईल ब्रॅण्ड असलेल्या सॅमसंगविरुद्ध तब्बल ₹125 कोटींचा खटला दाखल केला आहे. ही गायिका कोण आहे आणि सॅमसंगने अशी कोणती चूक केली आहे की आता त्यांना भुर्दंड म्हणून तब्बल ₹125 कोटी भरायला लागू शकतात, हेच जाणून घेऊयात...
जगातील आघाडीच्या मोबाईल ब्रॅण्डपैकी एक असलेल्या सॅमसंगविरोधात सव्वाशे कोटींचा दावा करणाऱ्या या गायिकेचं नाव आहे, दुवा लिपा! (Dua Lipa) दुआ ही एक प्रसिद्ध ब्रिटिश गायिका, गीतकार आणि मॉडेल आहे. आघाडीच्या पॉप स्टार्समध्ये जागतिक स्तरावर तिची गणना केली जाते.
दुवाने 8 मे 2026 रोजी कॅलिफोर्निया फेडरल कोर्टात सॅमसंगविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. दुवाने केलेल्या आरोपानुसार, सॅमसंगने '2024 ऑस्टीन सिटी लिमिट्स फेस्टीव्ह'मध्ये तिच्या फोटोचा वापर केला होता. हा फोटो क्रिस्टल युएचडी टीव्हीच्या कार्डबोर्ड पॅकिंगवर वापरण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सॅमसंगने हा फोटो छापण्यापूर्वी आपली कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती असा दावा दुवाने केला आहे. हा फोटो छापण्यासाठी मला सॅमसंगने कोणतेही पैसे दिले नाहीत किंवा आमचा तसा काही करारही झाला नव्हता, असं दुवाने म्हटलं आहे.
एवढ्यावरच न थांबताना आपल्याला न विचारता सॅमसंगने आपला फोटो छापल्याने अनेकांना मी सॅमसंगची ब्रँड अॅम्बेसेडर असल्याचा भास झाला होता, असंही दुवाने म्हटलं आहे. हा सारा फॉल्स इन्डोर्समेंट म्हणजेच खोट्या पद्धतीने जाहिरातबाजीचा प्रकार असल्याचं दुवाने म्हटलं आहे. हा सारा प्रकार कॉपीराइट भंग म्हणजेच स्वामित्व हक्कांचं उल्लंघन केल्याचा असून एखाद्या व्यक्तीच्या फोटोचा अनधिकृतपणे त्याच्या नकळत वापर केल्याबद्दल खटला दाखल करण्यात आला आहे. ट्रेडमार्कसंदर्भातील कायद्याचंही उल्लंघन करण्यात आल्याचा दावा दुवाने केला आहे. सॅमसंगने आपल्याला फसवून आपल्या न कळत फोटो वापरल्याने दुवाने भरपाई मागितली आहे.
दुवाने यापूर्वीच हे प्रकरण सॅमसंगच्या लक्षात आणून दिलं होतं. तिने कंपनीला तशी नोटीसही पाठवली होती. मात्र कंपनीने तिच्या फोटोचा वापर सुरुच ठेवला. त्यामुळे तिने आता 125 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली आहे. दुवाने अशाप्रकारे कॉपीराइट प्रकरणामध्ये कोर्टात जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. तिने मागील वर्षी मार्च महिन्यामध्ये असाच एक कॉपीराइट उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल केलेला खटला जिंकला होता.