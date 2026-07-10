Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /टेक
  • /फक्त 107 रुपयांत BSNLचा स्वस्त प्लान; फ्री कॉलिंगसह मिळणार डेटा बेनिफिट्स

फक्त 107 रुपयांत BSNLचा स्वस्त प्लान; फ्री कॉलिंगसह मिळणार डेटा बेनिफिट्स

BSNL Recharge Plan : मागील काही दिवसांपासून रिचार्जच्या प्लॅन्सच्या दरांमध्ये वेगाने वाढ होत चालली आहे. आज तुमच्यासाठी सरकारी मालकीची दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलच्या वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. बीएसएनएलच्या कंपनीच्या खास आज वापरकर्त्यांना परवडणाऱ्या प्लॅनबद्दल सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 10, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:58 PM IST
फक्त 107 रुपयांत BSNLचा स्वस्त प्लान; फ्री कॉलिंगसह मिळणार डेटा बेनिफिट्स
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फक्त 107 रुपयांत BSNLचा स्वस्त प्लान; फ्री कॉलिंगसह मिळणार डेटा बेनिफिट्स
bsnl17 min ago
2
CM Devendra Fadnavis19 min ago
3
latur37 min ago
4
eknath shinde48 min ago
5
nagpur airport58 min ago