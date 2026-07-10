/फक्त 107 रुपयांत BSNLचा स्वस्त प्लान; फ्री कॉलिंगसह मिळणार डेटा बेनिफिट्स

BSNL Recharge Plan : दिवसेंदिवस रिचार्जचे प्लान हे वाढत चालले आहेत, अनेक नवनवे प्लान्स हे टेलिकॅाम कंपन्या घेऊन येत आहेत. मागील काही दिवसांपासून रिचार्जच्या प्लॅन्सच्या दरांमध्ये वेगाने वाढ होत चालली आहे. आज तुमच्यासाठी सरकारी मालकीची दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलच्या वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. बीएसएनएलच्या कंपनीच्या खास आज वापरकर्त्यांना परवडणाऱ्या प्लॅनबद्दल सांगणार आहोत. या प्लॅन व्हाउचरमुळे वापरकर्त्यांना त्यांचे सिम कार्ड सक्रिय ठेवता येते आणि त्याचबरोबर देऊ केलेल्या लाभांचा फायदाही घेता येतो. खाजगी दूरसंचार कंपन्या असे प्लॅन देत नाहीत. आता या प्लॅनबद्दल सविस्तर माहिती वाचा.
बीएसएनएलच्या वापरकर्त्यांसाठी 107 रुपयांचा सर्वात स्वस्त प्लॅन आणला आहे, त्यामुळे आता ग्राहकांना त्याचा फायदा देखील होणार आहे. 107 रुपयांचे प्लॅन व्हाउचर ग्राहकांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते, कारण खाजगी दूरसंचार कंपन्या याच लाभांसाठी खूप जास्त शुल्क आकारतात त्यामुळे आता हा प्लॅन का वापरकर्त्यांसाठी फायदेशीर ठरु शकतो यासंदर्भात वाचा. बीएसएनएलने 107 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये ग्राहकांसाठी नवीन पर्याय म्हणून जोडलेला नाही, तर तो आधीपासूनच उपलब्ध आहे. हा प्लॅन ग्राहकांसाठी 20 दिवसांसाठी असणार आहे, यामध्ये वापरकर्त्यांना 3 जीबी हाय-स्पीड डेटा मिळतो, त्यानंतर वेग 40 केबीपीएसपर्यंत कमी होतो.
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एवढेच नाही तर या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना 200 मिनिटांचे मोफत व्हॉईस कॉलिंगदेखील मिळते. हा प्लॅन भारतातील सर्व टेलिकॉम सर्कल्समध्ये उपलब्ध आहे. जर तुम्हाला हा रिचार्ज करायचा असल्यास तुम्ही अँड्रॉइड आणि आयओएस वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असलेले बीएसएनएल सेल्फ-केअर मोबाईल ॲप वापरू शकता. त्याद्वारे हा प्लॅन तुम्ही खरेदी करु शकता. हा प्लॅन एमटीएनएलच्या नेटवर्कवरही काम करेल. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, बीएसएनएल बऱ्याच काळापासून एमटीएनएलच्या मोबाईल सेवांचे व्यवस्थापन करत आहे.
या प्लॅनबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले या प्लॅनमध्ये MTNL चे फ्रंट-एंड ब्रँडिंग आहे पण बॅक-एंड टीम आणि व्यवस्थापन BSNLआहे. हा प्लॅन एक व्हाउचर असून, व्हॉइस कॉलिंग आणि मोबाईल डेटाचे लाभ देखील मिळणार आहेत. यामध्ये वापरकर्त्यांना कोणतेही SMS लाभ समाविष्ट नाहीत, परंतु गरज भासल्यास पोर्ट-आउट SMS पाठवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या टॉकटाइम बॅलन्सचा वापर करू शकता.