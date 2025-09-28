English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आता Jio, Vi विसराल, 'या' कंपनीने आणलाय 40टक्के स्वस्त तगडा प्लान!

BSNL Unlimited Calling: बीएसएनएल एअरटेल, जिओ, व्हीआय अशा खासगी कंपन्यांशी थेट स्पर्धा करतंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 28, 2025, 01:29 PM IST
आता Jio, Vi विसराल, 'या' कंपनीने आणलाय 40टक्के स्वस्त तगडा प्लान!
बीएसएनएल प्लान

BSNL Unlimited Calling: मोबाईल ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी एअरटेल, जिओ, वीआय अशा कंपन्या दररोज वेगवेगळे प्लान्स ऑफर करत असतात. यात आता सरकारी कंपनीदेखील मागे राहिली नाहीय. सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएलने पुन्हा एकदा ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी खास प्लान आणलाय. ज्यामुळे बीएसएनएल एअरटेल, जिओ, व्हीआय अशा खासगी कंपन्यांशी थेट स्पर्धा करतंय. काय आहे हा प्लान? काय आहेत याचे फायदे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

बीएसएनएलने 225 रुपयांचा नवीन प्रीपेड प्लॅन आणलाय. हा 30 दिवसांचा प्लॅन खासगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या तुलनेत 40% स्वस्त आहे. यामुळे एअरटेल, जिओ आणि व्हीआय यांना स्पर्धेत टक्कर मिळत आहे. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना अनेक फायदे मिळतील, ज्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होईल.

बीआयटीव्हीचा मोफत अॅक्सेस

या प्लॅनमध्ये बीएसएनएलची बीआयटीव्ही सेवा मिळते. ज्यामुळे ग्राहकांना 350 हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल आणि ओटीटी अॅप्सचा मोफत आनंद घेता येतो. यामुळे मनोरंजनाचा अनुभव अधिक समृद्ध होतो. विशेषतः यासाठी कमी खर्च येतो. 

4जी आणि 5जी सेवेची तयारी

बीएसएनएलने देशभरात स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित 4जी सेवा सुरू केली आहे, जी 9 कोटींहून अधिक ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. कंपनी लवकरच 5जी सेवा सुरू करणार असून 97 हजार 500 नवीन मोबाइल टॉवर्स उभारून नेटवर्क सुधारणा करत आहे.

खासगी कंपन्यांपेक्षा स्वस्त

एअरटेल आणि व्हीआयच्या 30 दिवसांच्या प्लॅनची किंमत 399 रुपये आहे, तर बीएसएनएलचा प्लॅन 174 रुपयांनी स्वस्त आहे. दोन्ही कंपन्यांचे प्लॅन समान फायदे देत असले, तरी बीएसएनएलचा प्लॅन अधिक स्वस्त आहे. ज्यामुळे ग्राहकांचा खर्च वाचतो.

FAQ

बीएसएनएलच्या ₹२२५ च्या प्लॅनमध्ये कोणते फायदे मिळतात?

उत्तर: बीएसएनएलचा ₹२२५ चा प्लॅन ३० दिवसांच्या वैधतेसह येतो. यामध्ये संपूर्ण भारतात अमर्यादित कॉलिंग, मोफत राष्ट्रीय रोमिंग, दररोज २.५ जीबी हाय-स्पीड डेटा आणि १०० मोफत एसएमएस मिळतात. याशिवाय, बीआयटीव्हीचा मोफत अॅक्सेस मिळतो, ज्यामुळे ३५०+ लाइव्ह टीव्ही चॅनेल आणि ओटीटी अॅप्सचा आनंद घेता येतो.

बीएसएनएलचा हा प्लॅन खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत किती स्वस्त आहे?

उत्तर: बीएसएनएलचा ₹२२५ चा प्लॅन एअरटेल आणि व्हीआयच्या ३० दिवसांच्या ₹३९९ च्या प्लॅनपेक्षा ₹१७४ स्वस्त आहे. हा प्लॅन समान फायदे देत असूनही ४०% पर्यंत कमी किमतीत उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा खर्च वाचतो.

बीएसएनएलच्या ४जी आणि ५जी सेवेबद्दल काय माहिती आहे?

उत्तर: बीएसएनएलने देशभरात स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ४जी सेवा सुरू केली आहे, जी ९ कोटींहून अधिक ग्राहकांना उपलब्ध आहे. कंपनी लवकरच ५जी सेवा सुरू करणार आहे आणि ९७,५०० नवीन मोबाइल टॉवर्स उभारून नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी सुधारत आहे.

