आता Jio, Vi विसराल, 'या' कंपनीने आणलाय 40टक्के स्वस्त तगडा प्लान!

BSNL Unlimited Calling: मोबाईल ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी एअरटेल, जिओ, वीआय अशा कंपन्या दररोज वेगवेगळे प्लान्स ऑफर करत असतात. यात आता सरकारी कंपनीदेखील मागे राहिली नाहीय. सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएलने पुन्हा एकदा ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी खास प्लान आणलाय. ज्यामुळे बीएसएनएल एअरटेल, जिओ, व्हीआय अशा खासगी कंपन्यांशी थेट स्पर्धा करतंय. काय आहे हा प्लान? काय आहेत याचे फायदे? सविस्तर जाणून घेऊया.
बीएसएनएलने 225 रुपयांचा नवीन प्रीपेड प्लॅन आणलाय. हा 30 दिवसांचा प्लॅन खासगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या तुलनेत 40% स्वस्त आहे. यामुळे एअरटेल, जिओ आणि व्हीआय यांना स्पर्धेत टक्कर मिळत आहे. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना अनेक फायदे मिळतील, ज्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होईल.
या प्लॅनमध्ये बीएसएनएलची बीआयटीव्ही सेवा मिळते. ज्यामुळे ग्राहकांना 350 हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल आणि ओटीटी अॅप्सचा मोफत आनंद घेता येतो. यामुळे मनोरंजनाचा अनुभव अधिक समृद्ध होतो. विशेषतः यासाठी कमी खर्च येतो.
बीएसएनएलने देशभरात स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित 4जी सेवा सुरू केली आहे, जी 9 कोटींहून अधिक ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. कंपनी लवकरच 5जी सेवा सुरू करणार असून 97 हजार 500 नवीन मोबाइल टॉवर्स उभारून नेटवर्क सुधारणा करत आहे.
एअरटेल आणि व्हीआयच्या 30 दिवसांच्या प्लॅनची किंमत 399 रुपये आहे, तर बीएसएनएलचा प्लॅन 174 रुपयांनी स्वस्त आहे. दोन्ही कंपन्यांचे प्लॅन समान फायदे देत असले, तरी बीएसएनएलचा प्लॅन अधिक स्वस्त आहे. ज्यामुळे ग्राहकांचा खर्च वाचतो.
