1 रुपयांच्या प्लानमध्ये रोज 2जीबी डेटा, कॉलिंग आणि...., BSNL च्या प्लानमुळे Jio, VI चं वाढलं टेन्शन!

BSNL Plan: जिओ, व्हीआय, एअरटेल अशा तगड्या स्पर्धकांपुढे सरकारी कंपनी बीएसएनएल मागे राहिल्याचे दिसते. पण ग्राहकांच्या जोरदार मागणीनंतर बीएसएनएलदेखील जोरदार टक्कर द्यायलया सज्ज झाली आहे. बीएसएनएलने त्यांचा प्रसिद्ध 1 रुपयांचा फ्रीडम प्लॅन पुन्हा सुरू केलाय. कंपनीने त्यांच्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) हँडलवर याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. काय आहे हा प्लान? काय आहेत याचे फायदे? सविस्तर जाणून घेऊया.
फक्त 1 रुपयात खरे डिजिटल स्वातंत्र्य मिळेल असा दावा बीएसएनएलने केलाय. हा प्लॅन ऑगस्टमध्ये व्हायरल झाला होता आणि आता डिसेंबरमध्ये परत आलाय. नवीन ग्राहकांसाठी हा एक भन्नाट डील आहे, ज्यात 30 दिवसांसाठी भरपूर फायदे मिळतात. ही ऑफर 1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व टेलिकॉम सर्कलमध्ये उपलब्ध आहे.
फक्त 1 रुपयांच्या रिचार्जवर 30 दिवस वॅलिडीटी मिळते. दररोज 2 जीबी हाय-स्पीड 4जी डेटा, संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड कॉलिंग कोणत्याही नेटवर्कवर आणि दररोज 100 मोफत एसएमएस येतात. नॅशनल रोमिंगही मोफत आहे. हे इतक्या कमी किंमतीत कधीच मिळाले नव्हते. नवीन बीएसएनएल सिम घेतल्यास हा प्लॅन सक्रिय होतो आणि विद्यमान ग्राहकांना उपलब्ध नाही. या प्लानमुळे नवीन यूजर्सना बीएसएनएलच्या 4जी नेटवर्कचा फायदा घेता येतो.
यापूर्वी 1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2025 दरम्यान ही फ्रीडम ऑफर लाँच झाली होती. तेव्हा नवीन ग्राहकांना 1 रुपयात 30 दिवसांसाठी हेच फायदे मिळाले आणि ती खूप हिट झाली. ग्राहकांच्या मागणीनुसार बीएसएनएलने ती 15५ दिवस वाढवली आणि 15 सप्टेंबरपर्यंत चालू ठेवण्यात आली.
बीएसएनएलने विद्यार्थ्यांसाठी 'लर्नर्स प्लॅन' किंवा स्टुडंट स्पेशल आणलाय. फक्त 251 रुपयांत 28 दिवसांसाठी 100 जीबी डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि दररोज 100 एसएमएस मिळतात. ही ऑफर 13 डिसेंबर 2025 पर्यंत आहे. कमी किंमतीत जास्त डेटा मिळाल्याने विद्यार्थी आणि हेवी डेटा युजर्समध्ये ही योजना खूप हिट आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये बीएसएनएलचे 4जी नेटवर्क मजबूत होतंय. कंपनीने 10 हजार नवीन 4जी टॉवर बसवण्यासाठी निविदा जारी केलीय. यामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांना चांगले कव्हरेज आणि जलद इंटरनेट मिळणार आहे.
