  • टेक
खुशखबर! CNG होणार स्वस्त, जाणून घ्या आता नव्या किंमती? EV बॅटरीच्या किंमतीही होणार कमी

Biogas Blended CNG: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प 2026 मध्ये लिथिअम आयर्न बॅटरी आणि बायो-मिक्स सीएनजीवर कर दिलासा देत मोठी घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे नेमका काय फायदा होणार आहे जाणून घ्या   

शिवराज यादव | Updated: Feb 2, 2026, 06:43 PM IST
Biogas Blended CNG: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला आणि ऑटो क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. अर्थसंकल्पात बायोगॅस-मिश्रित सीएनजीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बायोगॅसवर उत्पादन शुल्कात पूर्णपणे सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली. आतापर्यंत या उत्पादनावर जीएसटी समायोजित करण्यात आला होता. या बदलाचा ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितलं की, बायोगॅस-मिश्रित सीएनजीवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क मोजताना बायोगॅसचे संपूर्ण मूल्य वगळले जाईल. यामुळे सीएनजीची प्रति किलोग्रॅम किंमत 2-3 रुपयांनी कमी होऊ शकते असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. कारण नियमित सीएनजीवरील उत्पादन शुल्क 14 टक्के किंवा 14-15 रुपये प्रति किलोग्रॅम आहे. शिवाय, बायोगॅस मिश्रणात बायोगॅसचे प्रमाण जितके जास्त असेल तितका कर कमी होईल.

ईव्ही बॅटरी होणार स्वस्त 

2026 च्या अर्थसंकल्पात केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशातील दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांसाठी एक विशेष कॉरिडॉर तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली. ही खनिजे ईव्ही मोटर्स आणि बॅटरीसाठी महत्त्वाची आहेत. सध्या भारत या खनिजांचा मोठा भाग आयात करतो, ज्यामुळे खर्च वाढतो. देशांतर्गत उत्पादन सुरू केल्याने आयात अवलंबित्व कमी होईल आणि दीर्घकाळात ईव्ही बॅटरी स्वस्त होऊ शकतात.

अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की लिथियम-आयन सेल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना पूर्वी दिलेली मूलभूत सीमाशुल्क सूट आता बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना दिली जाईल. हा निर्णय ईव्ही उद्योगासाठी महत्त्वाचा मानला जातो, कारण बॅटरी कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनाचा सर्वात महागडा घटक आहे.

सरकारने PM E-DRIVE योजनेसाठी 1500 कोटींची तरतूद केली आहे. याअंतर्गत, ईव्ही चार्जिंग आणि पेमेंटसाठी एक सुपर अॅप लाँच केले जाईल, ज्यामुळे ईव्हीचा वापर सुलभ होईल. याव्यतिरिक्त, ऑटो आणि ऑटो कंपोनंटसाठी पीएलआय योजनेची व्याप्ती 5490 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

