/3 जीबी हाय-स्पीड डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग! स्वस्तात जास्त फायदे, BSNL चा 70 दिवसांचा प्लॅन चर्चेत

BSNL Plan : सरकारी टेलिकॅाम कंपनी बीएसएनएलची एक ऑफर पुन्हा चर्चेत आहे, बीएसएनएलचा 599 रुपयांचा हा प्रीपेड प्लान पुन्हा चर्चेत आला आहे. ही ऑफर ग्राहकांसाठी नवीन नाही पण कंपनीने या ऑफरची नवी जाहिरात करायला सुरुवात केली आहे. बीएसएनएलच्या त्यांच्या सोशल मिडिया अकाउंटवर अधिकृतपणे ही जाहीराती केली आहे आणि ऑफरची माहिती दिली आहे. जर तुम्हाला लॅाग्नटर्मसाठी एखादा रिचार्ज प्लान हवा असल्यास ही ऑफर तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर ठरु शकते. आज तुम्हाला या प्लानबद्दल सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देणार आहोत.
बीएसएनएलचा 599 रुपयांचा हा प्रीपेड प्लानबद्दल तुम्हाला सांगायचे झाले तर या प्लानमध्ये वापरकर्त्यांना 3 जीबी हाय-स्पीड डेटा दररोज मिळणार आहे. त्याचबरोबर सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा देखील दिली जाणार आहे, या प्लानमध्ये वापरकर्त्यांना 100 एसएमएसची सुविधा देखील दिली जात आहे. या प्लानच्या वैशिष्ट्याबद्दल सांगायचे झाले तर हा प्ला 70 दिवसांसाठी वैध असणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला 70 दिवस रिचार्ज करण्याची गरज भासणार नाही.
BSNL ka ₹599 plan — 3GB data/day, unlimited voice calls, 100 SMS/day aur 70 days validity ke saath, aapko rakhe hamesha connected.
High-speed data khatam hone ke baad bhi connection continue rahega 40 kbps par — kyunki… pic.twitter.com/NAKYzA0WuF
बीएसएनएलचा 599 रुपयांचा हा प्रीपेड प्लानच्या वैशिष्ट्याबद्दल सांगायचे झाले तर या प्लानमध्ये वापरकर्त्यांना 210 जीबी डेटा मिळणार आहे. जर तुमच्या दिवसभरामधील डेटाची मर्यादा संपली तर तुमचे इंटरनेट बंद होणार नाही असेही सांगण्यात आले आहे. कंपनीने अशीही माहिती दिली आहे की हाय-स्पीड डेटा संपल्यानंतर स्पीड 40 केबीपीएसपर्यंत कमी होतो, कारण इंटरनेटचा वापर हा सुरु ठेवता येईल.
बीएसएनएलचा हा प्लान विशेषत: ज्यांना इंटरनेट डेटाची जास्त आवश्यकता असते त्यांना यांचा फायदा होऊ शकतो. ऑनलाइन व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, व्हिडिओ कॉलिंग आणि वर्क फ्रॉम होम सारख्या काम करणाऱ्या वापरकर्त्यांना यांच्यासाठी हे उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांना वारंवार रिचार्ज करण्याचा त्रासही कमी होतो.